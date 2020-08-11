Эксперт по туризму Осауленко: "В России вы повсюду найдете эксклюзив"

Директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказывает зрителям и читателям "Правды.ру" о приоритете путешествия по родной стране. Для этого предусмотрен не только кешбэк для туристов, но и специальные государственные программы по развитию регионального малого бизнеса.

Куда поехать в 2020?

— Летний сезон уже в разгаре, но мы связаны по рукам и ногам пандемией коронавирусной инфекции. Чем может грозить поездка в дальние страны и вообще нужна ли она?

— Человеческую психологию очень сложно изменить, особенно если она за последние полвека формировалась именно в сторону того, что отдыхать мы обязательно должны и путешествовать мы обязательно должны. За последние четверть века вполне сформировался социально-общественный институт таких путешествий. Поэтому какие бы ситуации не происходили в целом мире, наш человек уже не готов отказываться от путешествия.

Недавно наш президент сказал, что теперь нам с этим надо научиться не только жить, но и работать". Я бы добавил, что еще и надо научиться отдыхать! Мы начали с домашних путешествий, что вполне обосновано. После трех месяцев мы очень-очень осторожно стали открывать двери и окна своих квартир во внешний мир. Путешествие — один из таких способов. Конечно, не стоит отказываться от этого, но надо соизмерять свои возможности с точки зрения здоровья.

— Наверное вы знаете, что россияне заразились COVID-19 не из Уханя, даже не из Китая, а привезли его в основной массе из Европы. В связи с этим, куда отправляться, в Китай или все-таки в Западную Европу?

— Китай и Западная Европа для нас закрыты. К счастью или к сожалению — оценки разные. На сегодняшний день для нас открыты четыре государства:

три, в которые мы можем прилететь самолетом,

и одно, в которое мы можем перейти.

Я имею в виду попасть из Краснодарского края в Абхазию. Собственно говоря, это начальный этап открытия внешних границ Российской Федерации. Достаточно продолжительное время был вопрос санитарно-технического обеспечения путешествий с точки зрения влияния их на здоровье.

Достаточно активно боролась за наших туристов в данной ситуации Турция и Абхазия. Тоже активно позиционирует себя Великобритания и Танзания, куда потоки организованных туристов меньше, в отличие от первых двух стран. Тем не менее и они востребованы.

Внутренний туризм

— Как складывается ситуация в России? Недавно я беседовал по вопросу этнотуризма и экотуризма. Хотя в нашей большой стране много замечательных мест — даже знаменитые Великие озера с нашим Байкалом ни в какое сравнение не идут — проблем для такого туризма еще много. Хотя сейчас даже поощряют рублем тех, кто собирается путешествовать по России. Что можете сказать о путешествиях в нашу глубинку?

— За последний период новейшей истории мы проходили несколько таких ситуаций, когда внешние обстоятельства складывались в пользу взрывного развития внутреннего туризма. Это было и в 2014 году, и в 2015-м. Сейчас такой момент, когда сработала наша российская поговорка "не было бы счастья да несчастье помогло".

Думаю, что те программы, которые государство предложило и бизнесу, и туристу в поддержку внутреннего туризма, а это не только кешбэк, но и, в том числе, второй год подряд идет субсидирование внутренней перевозки в рамках комплексного внутреннего турпродукта. Сейчас обсуждается дополнение к этому документу, которое позволит нашему региональному малому бизнесу предложить свой продукт, что очень сложно делать в других условиях на массовых направлениях.

По поводу того, что много у нас в России много замечательных мест, но и мало где мы еще найдем такой диапазон эксклюзивных предложений. У нас богатейший природный потенциал, но, к сожалению, как только мы начинаем углубляться в сферу услуг, не всегда и не везде можем эту конфетку облачить в тот фантик, который бы привлекал и зазывал.

Сегодня в рамках государственных программ мы получаем возможность для того, чтобы люди у нас поехали и на Север, и на Дальний Восток, и в Сибирь, в Забайкалье. Я 32 года в туризме, по России попутешествовал достаточно активно и могу сказать: в любое место, куда вы ни приедете в Российской Федерации, везде найдете эксклюзив.

С точки зрения санитарной безопасности, если вдруг будут возникать сложности со здоровьем, мы не будем себя чувствовать оторванными от дома. Ни в коем случае не попадем в ситуацию, как это было в марте этого года, когда наших туристов выселяли, когда не пускали в аэропорты, когда мы не могли вернуться на родину. Безусловно, Российская Федерация с ее возможностями сегодня это приоритет.

Беседовал Игорь Буккер