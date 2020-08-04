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Автор Александр Шторм

Туристы рассказали про изнанку российских курортов

Туризм

Внутренний российский туризм в этом году переживает бум. Волна повышенного спроса привела к тому, что путешествия этого сезона позитивными стали далеко не для всех. То есть над проблемами в отрасли еще работать и работать.

История москвички Елены Федосеевой потрясла соцсети своей повседневной хтоничностью. И тут ничего не спишешь ни на коронавирус, ни на проблемы в мировой экономике.

В ситуации, когда у россиян не осталось вариантов, кроме как использовать внутренний туризм, приходится обращать внимание на мелочи, из которых складываются огромные проблемы.

По словам друга Федосеевой, риэлтора Антона Митрофанова, женщина серьёзно пострадала во время отдыха в Крыму. Сама неудачливая туристка написала в Instagram, показав фотографии ссадин:

"Долгожданный отпуск и отдых! Крым наш! Это то, что есть, не считая множественных повреждений тела…".

Дело было, якобы, так: заселилась за 160 тыс. рублей на неделю в дорогой и "респектабельный СПА-отель" рядом с Алуштой. Все было хорошо, но на четвёртый день Елена зашла с дочкой в бар отеля, заказала себе алкогольный коктейль, потом вернулась с дочерью в номер и легла спать. Очнулась на улице избитой, со сломанными зубами и сотрясением мозга.

Местная полиция отказала женщине в возбуждении уголовного дела, так как блюстители порядка посчитали, что она сама виновата: перебрала с алкоголем и не может внятно рассказать о произошедшем, а свидетелей тоже нет.

Сотрудники отеля также не пошли навстречу и не отдали женщине записи с камер видеонаблюдения. Однако их предоставили лишь частично: на кадрах было видно, как туристка ночью выходит из здания гостиницы и идёт к бассейну.

Больше ничего выяснить не удалось, так как охват зоны камер наблюдения "был крайне ограничен". Руководство отеля и вовсе заявило, что оно не обязано предоставлять эту информацию в соответствии с законом "О персональных данных".

Митрофанов в "Фейсбуке" отметил, что аналогичный случай был примерно в том же районе буквально не так давно. По сути, произошедшее — типичная ситуация для всего побережья Крыма, резюмировал он.

"Вам кажется, что вас там кто-то любит и ждёт? Ну-ну. Вы для них просто очередной материковый мажор с лопатником бабла и больше никто. Вас всеми силами выдоят досуха и пинком отправят обратно", — считает автор поста.

В отеле с этим не согласились, пояснив, что распространяемую информацию считают недостоверной, не соответствующей фактическим обстоятельствам случившегося и порочащей деловую репутацию. То есть вместо того, чтобы компенсировать постоялице ущерб, заведение выбрало тактику нападения. Руководство отправилось за "защитой прав" в суд, и концовка этой истории обещает быть интересной.

Отметим, что опросы СМИ показывают, всё-таки туристы чаще довольны отдыхом в Крыму.

Хотя есть и проблемы, вот их список:

  • Многим не нравится повышение цен на полуострове в этом сезоне. Но, как правило, отталкивает отдыхающих на полуострове именно то, что местные часто пытаются "слупить" с туристов максимум прибыли, разочаровав этим и отпугнув.
  • Не могут не раздражать и завышенные цены в гостевом жилье (гостиницах, домах и квартирах под сдачу) при неудовлетворительных условиях, грубый персонал.
  • Также расстраивает туристов не лучшее санитарное состояние некоторых объектов и инфраструктуры, а также отсутствие привычных банков и сотовых операторов.

Бывают и совершенно идиотские случаи

В Сочи местные коммерсанты утром расставляют шезлонги и зонты на пляжах так, что полотенце буквально негде расстелить. Если кто-то умудряется найти себе место без мзды, бизнесмены требуют платы за пользование тенью.

Таким образом, про соблюдение социальной дистанции тоже мало кто вспоминает. Из-за избытка туристов многие считают, что надо срочно открывать Абхазию и Турцию. Так что туристы не в восторге и от цен на курортах юга России. Стоимость экскурсий и питания выросла в разы.

Глава Крыма поручил курортам собрать все жалобы и обращения туристов и крымчан во всех социальных сетях.

"Полный анализ социальных сетей. Я имею в виду всё: жалобы и обращения. На некачественное обслуживание, на грязь. Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу с пониманием, где узкие места, что необходимо делать", — сказал Аксёнов.

Он также потребовал, чтобы по каждой жалобе к виновным "принимались меры", а не просто собиралась информация и давалась "отписка".

Также эксперты отметили, что конфликты между крымчанами и гостями полуострова в высокий курортный сезон часто связаны с "крымпупизмом".

Ранее ряд СМИ провел опросы жителей курортных регионов России, которые считают, что в этом году на черноморские курорты приехали более требовательные и иногда агрессивные отдыхающие.

Кроме того, некоторые предприниматели, занятые в туристической сфере, отмечают неподобающее, а порой и "буйное" поведение гостей, считающее, что "им все должны услуживать за копейки".

В свою очередь туристы жалуются, что часть крымчан хочет жить по принципу "приезжай, давай больше денег и проваливай домой или в Турцию".

А всё из-за горячего сезона, плюс, поскольку в этом году он начался позже обычного, повышение цен будет являться компенсацией потерянного времени. За чей счет — понятно без объяснений.

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