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Автор Виктор Коваленко

"Зело отменный плод!": арбузный фестиваль в Камышине

Туризм

Городу Камышин более 350 лет, он удачно расположился на федеральной трассе между Волгоградом и Саратовом, имеет возможность встречать гостей прибывшим не только по железной дороге, но и речным путем, так как стоит на берегах реки Камышинки, впадающей в Волгу.

Камышин издавна считается арбузной столицей России. Возникновению праздника камышинского арбуза предшествовала многовековая "арбузная" слава и традиции местных жителей. Промышленных масштабов местное бахчеводство достигло в 1870-х годах, а в середине XX века редкая камышинская семья не сажала арбузы на бахче в окрестностях города.

Проведение ежегодного арбузного фестиваля стало традицией Камышина. Шесть лет назад зарегистрирован товарный знак "Камышин — арбузная столица России".

Основой идеи арбузного бренда послужила легенда о том, как Петр I побывал в Камышине и, отведав арбуз, воскликнул: "Зело отменный плод!". В 2007 году первый арбузный фестиваль собрал не более тысячи камышан, сейчас в нем принимает участие более 30 тысяч человек.

Основная площадка проведения фестиваля — главная площадь города. Здесь организована выставка-продажа изделий народных мастеров, размещаются игровые, развлекательные, концертные площадки и фотозоны.

Главные участники Арбузного фестиваля — бахчеводы Волгоградской области и ближайших регионов. В прошлом году 24 фермерских хозяйства, занимающиеся выращиванием бахчевых культур, а также Быковская селекционная станция привезли на праздник более 35 тонн своей продукции. Рекорд в ежегодном конкурсе на самый крупный плод принадлежит пока арбузу весом 27 кг 550 грамм.

С самого первого фестиваля хозяином праздника является арбузный царь Полосатик. Он появляется не один, а со своими верными пажами и после поднятия флага объявляет о начале праздничной программы. Арбузный царь, как распорядитель фестиваля вручает победителям конкурсов памятные призы и подарки.

Традиционная составляющая праздника — карнавальное шествие, маршрут которого проходит по Бородинскому мосту. Особенно интересно оформляются автомобили, которые также являются сценами для участников парада.

Каждый год у шествия свой девиз. В прошлые годы это были:

  • "Арбузный Камышин русской сказкой дышит",
  • "Волга матушка арбуз батюшка",
  • "Арбузный край осенний рай",
  • "Арбузное цветение летнее настроение",
  • "Камышинский арбуз на бразильский вкус",
  • "Арбузный град всем народам рад",
  • "Мир детства в фестивальном сердце",
  • "Фантастика в лицах арбузной столицы",
  • "Подводные богатства — для арбузного царства!".

В этом году организаторы фестиваля предлагают оформить колонны в стилистике народного творчества.

Особенные участники шествия — "Арбузные малыши" — молодые семьи, украсившие детские коляски и нарядивших своих малышей в карнавальные костюмы.

Еще одно традиционное событие фестиваля — парусная регата, которая производит ошеломляющее впечатление на камышан и гостей города.

После прохождения карнавального шествия на площади начинают работу "Камышинские обжорки". Более 20 тонн арбузов съедается на празднике совершенно бесплатно.

Проведение каждого фестиваля отличает новый конкурс или площадка. Например, с 2014 года организуется выставка бахчевых пугал в образах героев сказок и кино. В 2017 году конкурс "Летающие дольки" собрал всех на берегу реки Волги, где в воду с трамплина запускались самодельные конструкции.

В 2019 году появилась новая молодежная площадка "Большие арбузные гонки" с арбузными боями. Многие гости приезжают к нам именно ради этой забавы. Во время праздника организуется выставка цветов.

Арбузный фестиваль — это в первую очередь гастрономический праздник, поэтому многие кафе и рестораны поддерживают арбузную тематику и предлагают арбузную продукцию. В эти дни ведется заготовка арбузов впрок. На фестивале можно приобрести не только цукаты, мармелад, варенье, но и экзотический нардек.

А ведь когда-то нардек (арбузный мед) варили промышленно. Российские дельцы вагонами продавали его в Европу, использовали как лучшую основу для пряников и другой выпечки. Сегодня это просто деликатес, который приезжают попробовать туристы из разных городов России и зарубежья.

Из небольшого мероприятия Камышинский арбузный фестиваль за 12 лет стал гастрономическим брендовым событием Волгоградской области. А чтобы убедиться в этом, приглашаем Вас на XIII Камышинский арбузный фестиваль 29 августа 2020 года!

Материалы предоставлены организаторами фестиваля

Адрес: Волгоградская обл., г. Камышин

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Темы арбуз фестивали путешествие по россии волгоградская область
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