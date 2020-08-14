Не отрываясь от земли: Почвенно-агрономический музей им. В. Р. Вильямса

Почвенно-агрономический музей имени В. Р. Вильямса — один из самых крупных почвенных музеев не только России, но и мира. В нем хранятся образцы почв, привезенные со всех концов Северного полушария.

Экспозиция, в которой находится около 900 почвенных монолитов, построена по зонально-географическому принципу: двигаясь с севера на юг, посетители музея проходят вдоль всех природных зон, начиная с тундры и заканчивая влажными субтропиками. Каждой природной зоне соответствует стенд, на котором выставлены типичные почвы этой местности, гербарий и другие натурные экспонаты.

И проект здания, и план экспозиции были разработаны при участии Василия Робертовича Вильямса, почвоведа, академика, профессора Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Отец Вильямса, Роберт Оскар Вильямс, приехал из США в Россию в середине XIX века по приглашению императора Николая I для строительства мостов над Николаевской (Октябрьской) железной дорогой. Американец остался в России, женился. Василий Вильямс был старшим из его сыновей. Он получил прекрасное домашнее образование, затем окончил реальное училище Карла Мазинга (сейчас это 57-я школа Москвы) и поступил в Тимирязевскую академию (тогда она называлась "Петровская земледельческая и лесная академия"), став одним из лучших студентов в своем выпуске.

История появления

Идея создания в России Почвенного музея захватила Вильямса с конца 80-х годов XIX века, когда студентами и преподавателями Академии были отобраны первые образцы почвенных срезов для отправки на Всемирную выставку в Париже. Сначала небольшая экспозиция была организована в двух аудиториях Тимирязевки, однако она непрерывно пополнялась и быстро росла. Но только в 1934 году эта коллекция получила официальный статус, а строительство музея началось в 1938.

Из-за начавшейся войны и проблем с финансированием процесс затянулся. Строительство и отделка были полностью завершены только в 1954 году. Интересно, что здание в стиле "сталинский ампир" является одним из первых в Советской России, построенным специально для музея.

Несмотря на то, что основа экспозиции (путешествие по природным зонам с севера на юг) была продумана Вильямсом еще в начале прошлого века, она до сих пор дает самое полное представление о почвах России. Это признают как профессиональные почвоведы, так и школьники, которым знакомство с коллекцией почв значительно облегчает освоение учебной программы.

В Почвенно-агрономическом музее постоянно проводятся экскурсии и мастер-классы (в том числе для маленьких посетителей). А еще здесь живут и работают два музейных хранителя, которых можно фотографировать и гладить — котики Коля и Николя.

Материалы предоставлены сотрудниками музея.

Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55

Тел.: +7 (499) 976-02-80

www.museum-williams.ru