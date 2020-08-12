История красоты: музей "Смоленский лен"

25 декабря 1980 года в Смоленске был открыт первый и единственный в то время в РСФСР музей льна.

Льноводство в регионе, который климатологи называют "пасмурным оазисом" из-за многочисленных дождей и туманов, занимает особое место из-за благоприятных природных и климатических для льна условий. Как писал смоленский поэт Юрий Пашков:

"Родным подзолам Скудным глинам, Как сын он предан до конца, У льна характер славянина, Достоинство и честь бойца".

Музей льна располагается в Никольской башне смоленской крепостной стены, которая носит имя одного из самых почитаемых на Руси святых, покровителя земледелия св. Николая Чудотворца. А на земле и лен растет. Даже песенка-закличка была:

"Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!".

Выращивание и обработка льна, прядение, ткачество, шитье одежды было женской заботой, несмотря на то, что он всегда считался одной из самых трудоёмких сельскохозяйственных культур "лен любит поклон", он сполна вознаграждал человека за нелегкий труд, "лен вымотает — лен и озолотит".

Лен одевал, обувал (из льняных веревок плели "чуни", а лапти прочно держались на ногах, благодаря льняным веревкам — "оборам"), кормил (в пищу употребляли льняное масло), лечил (льняные семена и масло обладают целебными свойствами). Даже льняные отходы — костра (твердые, одревесневшие части стебля) приносили пользу, по своему органическому составу костра близка к дровам, при её сгорании из-за пониженной влажности выделяется много тепла.

"Сколько в поле не родится, всё в доме пригодится", — говорили в народе.

В первом зале музея "Смоленский лен" представлены экспонаты, рассказывающие о выращивании и обработке льна в крестьянских хозяйствах Смоленщины в конце XIX — начале XX века. Многие орудия для обработки льна на вид совсем простые, без украшений, но очень нужные, без их помощи не получишь из высокого стройного стебля льна — долгунца мягкое волокно. А оно нам нужно, чтобы спрясть нити, соткать из них полотно и сшить одежду, в которой летом прохладно, а зимой тепло.

Орудия для обработки льна

Вальки, приспособления для стирки белья и обмолота семян льна. "У льна долгунца два лица: семя на племя и нить на ткань". На Смоленщине валёк имел и другое название — "праник" или же "пральник".

Льномялки — орудия для обработки обмолоченных, вымоченных, а затем высушенных стеблей льна — льнотресты. В процессе работы мягкое волокно отделялось от жесткой части стебля. В народе говорили: "мни дольше, волокна будет больше", "не домнёшь мялкой, так вспомнишь за прялкой", т. е. поколешь, занозишь руки остатками стебля — "кострой".

Трепала, которыми из волокна выбивали, выколачивали "костру" и грубые спутанные волокна — "отрепья".

Гребни для окончательного удаления костры из волокна. После расчесывания волокно становилось ровным, гладким и шелковистым и могло называться куделью. Работа эта требовала усердия и терпения, недаром говорили "пиво пить да плясать не лён чесать".

Важнейшей операцией в работе со льном было прядение. На Смоленщине роль прялки часто выполнял гребень на длинной ножке, вставлявшийся в отверстие скамьи, на нем закреплялось льняное волокно. Прядение с гребня позволяло получить самую тонкую "кужельную" нить, поэтому и любили смолянки прясть не с прялки, а с гребня. "Гребень не отец, не мать, а рубаху даст".

Льняные изделия

Особое внимание привлекает интерьер крестьянской избы или как еще на Смоленщине говорили — хаты. Главное украшение хаты — льняные полотенца со смоленскими "украсами", так называли узоры на полотне, вышитые или тканые.

Полотенца украшают и иконы в "красном" углу, и зеркало, и стены, их вывешивали на деревянные гвоздики "спички" или "крючки", отсюда и название "наспичники", "накрючники".

По деревянным гвоздикам определяли мастерство невесты в ткачестве, если они от веса полотенца гнулись или ломались, значит, полотно толстое, грубое, а девушка в девичестве трудилась недостаточно усердно.

На втором этаже музея представлена модная коллекция крестьянской одежды конца XIX — начала XX века, лучшего дизайнера всех времен — народа.

Посетители знакомятся со смоленским народным костюмом — мужским и женским. А также с народными обычаями, связанными с льняными изделиями.

Многие предметы одежды, головные уборы, украшения, пояса носят древние забытые названия:

"насовка",

"андарак",

"кабат",

"суконник",

"чукмань",

"саян",

"запон",

"наметка",

"сорока",

"повойник",

"чепки",

"гашник".

Наши предки любили льняную одежду. "Кто в лен одет, доживет до ста лет". Льняная одежда прочная, чем она старше, тем мягче и комфортнее.

Смоленские рубахи, фартуки, полотенца богато украшались орнаментом, по большей части геометрическим, дошедшим до наших дней из глубины веков. Основу орнамента составляют ромбы, треугольники, косые и прямые кресты встречаются изображения мужских и женских фигур, птиц и коней, гирлянд из цветов, листьев и ягод (розы, шиповник, виноград, калина).

"Украсы" (узоры на ткани) носили забавные смоленские названия:

"гребёнки",

"поводки",

"лягушечки простые и завивастые",

"скобы",

"клины", "

колюки",

"вьюны", "

козюльки",

"курьи лапы",

"баранчики кучерявые",

"мельницы",

"гусиные лапы",

"городки".

Нередко полотенца и фартуки украшались трогательными надписями:

"Люблю сердечно, дарю навечно",

"Утирайся не теряй, меня чаще вспоминай",

"Вспомни обо мне на чужой стороне",

"Весела моя работа, вышивать была охота, в саду пташка распевала, а я фартук вышивала",

"Кого люблю, тому дарю".

Есть и забавная надпись на полотенце: "Вышивала рука не для дурака", видно девушка знала себе цену и предъявляла высокие требования к жениху, правда сама сделала ошибку в слове "дурак", вышила "не для дурука". Ведь многие рукодельницы были малограмотными или и вовсе неграмотными, буквы казались им просто красивыми узорами.

Костюмы наших предков могли рассказать о семейном положении своих владельцев: замужем или нет; можно ли к этой девушке свататься или ещё рано. Женский смоленский костюм очень разнообразный, ведь Смоленщина сторона порубежная, с одной стороны Россия, с другой Белорусь.

В северо-восточной части Смоленщины носили косоклинный сарафан, широкий подол которого, мягкими складками ложился у ног, и своим колыханием создавал эффект, что не идет женщина, а плывет, земли не касаясь, недаром в народной поэзии называли девушек и женщин "лебедушками", "павушками"; на юго-востоке - понёвы, которые считались символом замужества - "бабий хомут", "бабья забота", "бабья кабала", т. к. одевание поневы на девушку, означало, что её можно сватать, она совершеннолетняя; на юго-западе Смоленщины, кроме понев носили прямые сарафаны и сосборенные на поясе юбки "андараки", к которым можно было пришить круговой лиф "кабат".

Юбки "андараки" полнили, но худеньким смоленским крестьянкам это нравилось, считалось, что в "андараке" женщина выглядит хозяйственной, домовитой, зажиточной. Имея несколько юбок (андараков) и лифов (кабатов) можно было их сочетать в разных вариантах, что давало возможность при небольшом количестве одежды разнообразить свой наряд.

Основной одеждой для парней и мужиков были льняные рубахи, которые надевали навыпуск с портами, а порты заправляли в сапоги, или закрывали до колен льняными онучами (портянками). Старики носили длинные рубахи до колен, парни и взрослые мужики чуть ниже бедер.

Много интересного о жизни наших предков можно узнать в музее "Смоленский лен", музей сохраняет в памяти народной всё, что связано с возделыванием и переработкой льна, а лен много значил для наших предков, недаром говорили: "Хлеб насущный, а лен всемогущий".

У гостей посещение музея вызывает множество воспоминаний о своих родных, о своих корнях. Очень часто можно услышать: "У моей бабушки тоже полотенце на иконах висело, это память о её маме, моей прабабушке, ведь фотографии не осталось"; "в деревне у бабушки лежали такие же, как у вас половички".

Многие из нас в детстве проводили каникулы у бабушек и дедушек в деревне или выросли там и еще помнят, как спали на печке, ели картошку тушеную в чугунке, наливали молоко в кружку из горшка "горлача", ходили дома по плетеным и вязаным половичкам.

Многие, будучи школьниками, студентами, рабочими и служащими ездили в колхоз "на лен", помогали колхозникам убирать урожай. Добрые детские и юношеские воспоминания оживают в музее "Смоленский лен". Видно недаром древние греки считали лен символом чистоты, верности и любви, он пробуждает самые чистые воспоминания о самых родных и любимых людях и местах, побуждает не забывать и хранить им верность и любовь.

Как поется в песне "Ой, лен мой лен, весь народ в тебя влюблен. Голубой, как небо, чистый, золотистый, шелковистый, будь и крепок, и силен!"

Культурная деятельность

В музее проводится много театрализованных мероприятий:

из-за русской печки на глаза людские может появиться персонаж русского фольклора — "домовуха" или "кикимора";

в дни празднования новогодних праздников к посетителям придут ряженые;

на Масленицу кошка, старающаяся украсть у хозяйки, ведущей праздник, сметану и масло, приготовленные для блинов;

в дни Никольских праздников сельские жительницы Николаевны;

частый гость в музее и Коза Дереза, там, где веселье, там и она, а еще она знаток старинных забав и игр.

В музее не только расскажут, как в старину лен выращивали и обрабатывали, но познакомят с народными смоленскими традициями, научат играть в старинные игры и даже танцевать любимые смолянами танцы.

Посетители становятся не только зрителями, но и участниками действа. В ходе экскурсий и мероприятий посетители сидят на деревянных лавках. Это очень удобно, для тех, кто устал, кому трудно стоять.

В музее проводятся мастер-классы по ткачеству поясов на бердышке и дощечках, изготовлению тряпичной народной игрушки.

Можно сделать своими руками себе сувенир из льняной ткани:

"ангела-хранителя";

птичку, несущую добрые вести; и

грушку-оберег "зайчик на пальчик", которую в старину давали ребенку родители, когда уходили из дома, чтобы не скучал и многие другие.

Адрес: г. Смоленск, ул. Маршала Жукова

Никольская башня

Тел.: +7 4812 38-16-11

smolenskiy.len@mail.ru