14 марта 1833 г. со стороны Ялуторовского тракта прибыла подвода с государственными преступниками-декабристами М. М. Нарышкиным и Н. И. Лорером, которых после окончания срока каторги определили на поселение в уездный город Курган Тобольской губернии. Встречали их радушно, как близких и долгожданных друзей, товарищи по ссылке: И. Ф. Фохт, В. Н. Лихарев, М. А. Назимов и семья А. Е. Розен. Так начиналась одна из интересных и противоречивых страниц истории жизни декабристов в Кургане.
Дом-музей декабристов — один из восьми музеев декабристов в России. Музей находится в исторической части современного города Кургана, на берегу реки Тобол.
В доме из лиственницы, постройки конца XVIII века, с 1833 г. по 1837 г. жил декабрист Михаил Михайлович Нарышкин со своей семьей. 10 декабря 1975 года в доме был открыт музей. После реставрации здание сохранило не только внешней облик, но и внутреннюю планировку, благодаря письмам хозяйки, Елизаветы Петровны Нарышкиной. Именно по ним были восстановлены интерьеры комнат: гостиной, столовой, кабинетов, библиотеки.
Восемь экспозиционных залов музея посвящены:
В экспозиции представлены материалы о пребывании на поселении в Кургане тринадцати декабристов — это самая многочисленная колония декабристов в Сибири.
Мемориальный музей обладает уникальной экспозицией, насчитывающей более 600 подлинных экспонатов, среди которых личные вещи декабристов, многие из которых переданы их потомками, исторические документы и предметы XIX века:
Дом, в котором жили Нарышкины на Береговой улице (ныне Климова), был одним из лучших и богатых домов Кургана. В 1830-е гг. он становится центром общественной и культурной жизни уездного сибирского городка. Здесь собираются курганские декабристы, устраиваются музыкальные и литературные вечера.
Дом-музей декабристов — уютное место для ценителей истории, дворянской культуры и быта. Без суеты и спешки можно пройтись по залам, насладиться атмосферой ушедшей эпохи, сделать пару колоритных снимков на память, получить массу незабываемых впечатлений.
Помимо обзорных, тематических и театрализованных экскурсий, вы можете стать участниками интерактивных мероприятий и мастер-классов из циклов:
В доме-музее декабристов сохраняются многолетние традиции, полюбившиеся землякам и гостям нашего города:
В музее имеется уютный дворик с памятником М. М. Нарышкину. Бытует легенда, что если потереть левой рукой эполет на бронзовом мундире Михаила Михайловича, то вам обязательно повезет в сердечных делах, если же правой рукой — то удача улыбнется в делах коммерческих и бизнесе. И никто не запретит вам, поверьте, прикоснуться к эполету двумя руками!
Дом-музей декабристов движется к полувековой отметке своей жизни. За это время его посетили гости из 34 государств: правительственные и официальные делегации, групповые и индивидуальные туристы. А гостей из больших и малых городов и сел нашей необъятной родины — просто не счесть! Самому юному посетителю музея исполнилось три месяца, а самым солидным стал 93-летний экскурсант. А вы не хотите побить возрастной рекорд?!
Дом-музей декабристов с радостью приглашает вас в гости. Каждому найдется интересное занятие по душе!
Материалы предоставлены сотрудниками музея
Адрес: г. Курган, ул. Климова, 80а
Тел.: +7 3522 46-06-83
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