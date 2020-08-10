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Автор Виктор Коваленко

Дворянские нравы декабристов... Дом-музей в Кургане

Туризм

14 марта 1833 г. со стороны Ялуторовского тракта прибыла подвода с государственными преступниками-декабристами М. М. Нарышкиным и Н. И. Лорером, которых после окончания срока каторги определили на поселение в уездный город Курган Тобольской губернии. Встречали их радушно, как близких и долгожданных друзей, товарищи по ссылке: И. Ф. Фохт, В. Н. Лихарев, М. А. Назимов и семья А. Е. Розен. Так начиналась одна из интересных и противоречивых страниц истории жизни декабристов в Кургане.

Дом-музей декабристов — один из восьми музеев декабристов в России. Музей находится в исторической части современного города Кургана, на берегу реки Тобол.

В доме из лиственницы, постройки конца XVIII века, с 1833 г. по 1837 г. жил декабрист Михаил Михайлович Нарышкин со своей семьей. 10 декабря 1975 года в доме был открыт музей. После реставрации здание сохранило не только внешней облик, но и внутреннюю планировку, благодаря письмам хозяйки, Елизаветы Петровны Нарышкиной. Именно по ним были восстановлены интерьеры комнат: гостиной, столовой, кабинетов, библиотеки.

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Восемь экспозиционных залов музея посвящены:

  • Отечественной войне 1812 г.;
  • декабризму, как явлению в истории России;
  • быту государственных преступников в Сибири, их просветительской деятельности.

В экспозиции представлены материалы о пребывании на поселении в Кургане тринадцати декабристов — это самая многочисленная колония декабристов в Сибири.

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Мемориальный музей обладает уникальной экспозицией, насчитывающей более 600 подлинных экспонатов, среди которых личные вещи декабристов, многие из которых переданы их потомками, исторические документы и предметы XIX века:

  • мебель,
  • посуда,
  • одежда,
  • картины,
  • оружие и военная форма русской армии.
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Дом, в котором жили Нарышкины на Береговой улице (ныне Климова), был одним из лучших и богатых домов Кургана. В 1830-е гг. он становится центром общественной и культурной жизни уездного сибирского городка. Здесь собираются курганские декабристы, устраиваются музыкальные и литературные вечера.

Дом-музей декабристов — уютное место для ценителей истории, дворянской культуры и быта. Без суеты и спешки можно пройтись по залам, насладиться атмосферой ушедшей эпохи, сделать пару колоритных снимков на память, получить массу незабываемых впечатлений.

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Помимо обзорных, тематических и театрализованных экскурсий, вы можете стать участниками интерактивных мероприятий и мастер-классов из циклов:

  • "Галантный ХIX век",
  • "Военная Слава России",
  • "Музей прочитанных страниц",
  • "НЕзабытая старина",
  • "Хочу все знать!",
  • "Знаменательная дата",
  • "Семья идет в музей!" и др.
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В доме-музее декабристов сохраняются многолетние традиции, полюбившиеся землякам и гостям нашего города:

  • литературно-музыкальные гостиные "Нарышкинские пятницы" — тематические встречи с живой классической музыкой и вокалом в теплой дружественной обстановке;
  • праздники поэзии "А.С. Пушкин — детям!" — познавательно-развлекательная программа с играми, творческими конкурсами, памятными призами;
  • "Лицейские дни" в музее — серия образовательных просветительных мероприятий для школьников и студентов;
  • "Ура! Каникулы!" — программа с широким спектром мероприятий различных направлений: культурно-просветительное, художественно-эстетическое, историко-краеведческое, литературное, фольклорное и др.

В музее имеется уютный дворик с памятником М. М. Нарышкину. Бытует легенда, что если потереть левой рукой эполет на бронзовом мундире Михаила Михайловича, то вам обязательно повезет в сердечных делах, если же правой рукой — то удача улыбнется в делах коммерческих и бизнесе. И никто не запретит вам, поверьте, прикоснуться к эполету двумя руками!

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Дом-музей декабристов движется к полувековой отметке своей жизни. За это время его посетили гости из 34 государств: правительственные и официальные делегации, групповые и индивидуальные туристы. А гостей из больших и малых городов и сел нашей необъятной родины — просто не счесть! Самому юному посетителю музея исполнилось три месяца, а самым солидным стал 93-летний экскурсант. А вы не хотите побить возрастной рекорд?!

Дом-музей декабристов с радостью приглашает вас в гости. Каждому найдется интересное занятие по душе!

Материалы предоставлены сотрудниками музея

Адрес: г. Курган, ул. Климова, 80а

Тел.: +7 3522 46-06-83

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