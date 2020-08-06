Не за синими морями, не за дальними полями,
Не за горами высокими, не за реками широкими,
А в граде стольном, в Смоленске,
На широкой улице, на Ленина,
Да в тереме, во каменном,
Есть музей не простой, а сказочный.
Полон он чудес диковинных…
Сказка… Произнося это слово, мы в мгновение ока переносимся в волшебный мир детства. Какие сказки мы любили больше всего? Какие сказки читали нам родители? И какие сказки мы хотели бы подарить нашим детям? Прежде всего, это должны быть добрые, мудрые, полные таинственности и чудес волшебные рассказы.
Ну что, вам уже захотелось попасть в сказку? Это возможно! Вас приглашает в гости самый сказочный музей города Смоленска "В мире сказки".
Детский музей был открыт в декабре 1992 года. За нарядными резными дверями этого музея находится мир, в котором взрослые вспоминают ушедшее детство, а дети начинают увлекательную игру.
Основу постоянной экспозиции составляют предметы из фондов Смоленского государственного музея-заповедника, обладающие несомненной исторической и художественной ценностью: этнографические материалы, образцы народных промыслов, детские игрушки конца XIX века.
Начинается путешествие по музею с "Комнаты бабушки", ведь именно бабушки рассказывают внукам сказки. А сколько интересного вас ожидает в этой комнате:
И за каждым из этих предметов стоит своя загадочная история, которая будет интересна не только детям, но и взрослым.
В музее вы сможете увидеть миниатюрный сказочный фруктово-овощной фарфоровый сервиз, которым могли пользоваться Дюймовочка или Мальчик-с пальчик, серебряный рожок для кормления младенца с изображением ангела-хранителя, глиняное яйцо XII века.
Особенно любим посетителями волшебный уголок сказочного музея, в котором разместилась избушка на курьих ножках, тут же и сама хозяйка избушки Баба Яга. Заглянув сюда, невольно вспоминаешь пушкинские строки: "Там ступа с Бабою-Ягой идёт, бредёт сама собой…".
Несомненно, никого не оставят равнодушными яркие народные промысловые игрушки — дымковские, филимоновские, богородские. Присмотритесь внимательно, и в образе народной игрушки перед вами раскрываются сюжеты любимых сказок: "Машенька и Медведь", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Курочка Ряба".
Для самых маленьких путешественников музей "В мире сказки" становится первым в их жизни, а поэтому он выполняет важную задачу — открывает для юных посетителей удивительный мир музеев.
Экскурсия в детском музее — это не монолог экскурсовода, а живой диалог с посетителями. Во время экскурсии юных экскурсантов ждет сюрприз — встреча со сказочными героями: Бабой Ягой, Лешим, Кикиморой или Василисой Премудрой. Герои любимых сказок обязательно устроят испытания, загадают загадки. Много у них забав всяческих, и не заметишь, как экскурсия закончилась.
Посетители постарше откроют для себя тайны сокрытые в сказках, узнают о традициях, обычаях и верованиях наших предков.
Холл сказочного музея украшают детские рисунки. Кроме того помимо постоянной экспозиции, вы можете увидеть в нашем музее выставки детских работ учащихся детских садов и школ, родителей и воспитателей, интересные экспонаты из частых коллекций и фондов музея-заповедника. Темы выставок разнообразные — "Школьная пора", "Сказки народов мира", "Ёлочки-иголочки", "У леса на опушке жила Яга в избушке" и т. д. Детское творчество никого не оставляет равнодушным и вдохновляет родителей и детей на создание собственного маленького шедевра.
Ежегодно в декабре музей празднует свой День рождения "День сказки". Много гостей, друзей приходят поздравить свой любимый сказочный музей. В качестве подарков дети готовят творческие выступления, спектакли, рисунки, поделки.
Если в сказку вы хотите, то в музей наш приходите, ждет всегда своих друзей добрый сказочный музей.
Материалы предоставлены сотрудниками музея
Адрес: г. Смоленск, ул. Ленина, 15.Тел.: (4812)38-22-26.
e-mail: skazka-muz-skazka@ya.ru
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