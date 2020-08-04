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Автор Виктор Коваленко

От Никольско-Бахметевского завода до "Красного гиганта": Никольский музей стекла

Туризм

Музей стекла и хрусталя в городе Никольске в Пензенской области берёт своё начало с 1764 года. Первоначально это была всего лишь комната образцов на Никольско-Бахметевском стекольном заводе Алексея Ивановича Бахметева, которая с 1914 года стала полноценным музеем.

А.И. Бахметев разрешение на строительство стекольного завода получил от Екатерины II. 120 лет заводом управляли три поколения Бахметевых. В 1863 году завод заслужил право стать поставщиком Императорского двора. На всемирной выставке в Париже в 1900 году Николо-Бахметевский стекольный завод был награждён Большой золотой медалью.

От Никольско-Бахметевского завода до

Образцы для экспозиции музея собирались Бахметевыми, а также последним частным владельцем завода князем А. Д. Оболенским. Большую часть экспонатов, конечно, составляли изделия собственного завода, ну а с начала ХIХ века в Никольск стали привозить образцы иностранного стекла, в основном, богемского и французского.

После революции завод был национализирован, а в 1923 году был переименован и стал "Красным гигантом". Музейная же коллекция продолжала пополняться.

От Никольско-Бахметевского завода до

Музей вначале располагался в здании заводоуправления, потому вход в него для не заводчан был ограничен и лишь с 1964 года стал общедоступным, оставаясь по-прежнему в составе завода. В 1990 г. Музей стекла и хрусталя отметил новоселье в новом, специально построенном для него, здании, а спустя 15 лет получил статус филиала Пензенской областной картинной галереи им К. А. Савицкого, войдя в структуру государственных музеев РФ.

От Никольско-Бахметевского завода до

Сейчас экспозиция Музея стекла и хрусталя размещена в залах двух этажей в хронологическом порядке. Правда, посетители смогут увидеть только треть от всех имеющихся экспонатов. Полностью выставлены изделия Никольско-Бахметевского завода ХVIII-ХIХ вв., выборочно — последующих периодов. Представлена только небольшая часть коллекции западноевропейского стекла, фарфора европейских и русских заводов, а также предметов, полученных музеем в дар.

От Никольско-Бахметевского завода до

Экспозиция ХХ века начиная с 1930-х гг. почти полностью строится на авторских уникальных произведениях мастеров и художников Никольско-Бахметевского стекольного завода — "Красного гиганта".

От Никольско-Бахметевского завода до

Музей по праву гордится представленными в экспозициях работами известных мастеров и профессиональных художников. Это авторы уникальных художественных произведений Николай Воинов, Елена Дубская, Виктор Ежов, Александр Иванов, Анна Липская, Вера Мухина, Адель Якобсон, Екатерина Яновская и другие, чьё творчество внесло большой вклад в историю российского художественного стекла.

От Никольско-Бахметевского завода до

В последние годы коллекция Музея стекла и хрусталя пополняется благодаря частным дарителям, а также за счёт работ, оставляемых художниками после симпозиумов по художественному стеклу. С 2006 года в Никольске прошло уже девять Международных симпозиумов и Молодежный фестиваль, в которых приняли участие художники со всех уголков России и зарубежных стран: Австрии, Беларуси, Китая, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши, Турции, Финляндии, Франции, Чехии и Японии, по окончании которых студентами и художниками подарено около трёхсот декоративных композиций и скульптур из стекла.

От Никольско-Бахметевского завода до

В музее работает постоянно обновляемая выставка стекольных предприятий города, что позволяет ориентироваться в продукции, которую сегодня изготавливают в Никольске.

От Никольско-Бахметевского завода до

Сегодня музей хранит более 14500 экспонатов. Это огромный фонд, который позволяет проводить выставки по самым разным темам и даёт посетителям представление о богатстве коллекции. Здесь можно не только познакомиться с историей мирового и отечественного стекольного производства, но и увидеть новые художественные достижения в стекле. Уникальность коллекции состоит в том, что она отображает и местные историю и традиции, и общемировую школу мастерства и творчества.

От Никольско-Бахметевского завода до

Музей принимает более 12 тысяч посетителей в год и стремится найти индивидуальный подход к каждой группе, чтобы хотелось вернуться сюда ещё не один раз.

Ольга Панюшкина,

заведующий Музеем стекла и хрусталя.

Адрес: Пензенская обл., г. Никольск, ул. Комсомольская, 21.

Тел.: (84165) 4-55-24

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Темы музеи туризм стекло хрусталь город никольск пензенская область путешествие по россии
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