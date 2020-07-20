На берегу реки Рановы в Липецкой области расположилась усадьба Рязанка, родина выдающегося путешественника и ученого Петра Петровича Семенова-Тян-Шанско, первого европейского исследователя горной системы Тянь-Шань.
25 июля здесь состоится фестиваль "Тайны усадьбы", объединяющий исследователей отечественной истории и феномена русской усадьбы со всего Черноземья.
За время своего существования фестиваль проводился в усадьбе Скорняково в Липецкой области, усадьбе Асеевых в Тамбове, а Рязанка принимает его уже второй раз. На территории усадьбы находится крупнейший по разнообразию растений и один из старейших парков Липецкой области, имеющий статус памятника природы.
Здесь можно увидеть более 100 видов деревьев и кустарников, многие из которых для Липецкой области являются экзотикой, завезены из других регионов России и даже из других континентов. Особенно много в парке хвойных деревьев: ели, кипарис, лиственницы, пихты, сосны, туи. В частности, с Дальнего Востока — амурский бархат, а пихта Дугласа произрастает в лесах Америки и Мексики. В общем, можно совершить своеобразное путешествие по растительности всего мира!
Главная гордость парка — кедр, посаженный, по преданию, Семеновым-Тян-Шанским в знак любви к первой жене Вере Дмитриевне Чулковой. Кедр внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, а посетители завели традицию загадывать желания под ним, которые обязательно сбываются.
Для гостей фестиваля "Тайны усадьбы" будут приготовлены более десяти площадок, которые помогут погрузиться в атмосферу позапрошлого века, заняться старинным ремеслом или же отдохнуть так, как отдыхали жители русских усадеб.
"Почтовая станция" даст старт путешествию в прошлое — посетители получат карту-гид по фестивалю и поупражняются в писании пером. Желающие смогут отправить почтовую карточку-открытку в любую точку России, как практиковалось делать на модных курортах XIX века! Здесь же будут продаваться фестивальные сувениры и художественные поделки от липецких мастеров.
Ну а дальше каждый из посетителей сможет выбрать площадку себе по вкусу:
Гости каждой площадки не только примут участие в реконструкции исторических событий, но также узнают, как применить полученные знания и опыт в современных условиях. К примеру, игры в "Женском будуаре" помогут дамам понять свой психотип, а сбор гербария, заваривание травяных чаев, рукоделие помогут украсить досуг.
Посетители фестиваля смогут пройти самостоятельно по разработанным организаторам маршрутам, почувствовать себя исследователями усадебных тайн.
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов фестиваль в этом году вход для гостей на фестиваль бесплатный, только необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.tainyusadby.ru, так как вместимость площадки ограничена.
Посетить усадьбу приглашаем и в любое другое время. Здесь всегда рады гостям и готовы провести не только интересную экскурсию, но и интерактивную программу:
Адрес: Липецкая область, Чаплыгинский район, деревня Рязанка, 40.
Тел.: +7 4742 565 306
www.рязанка.рф
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