"Тайны усадьбы" в Рязанке: фестиваль-погружение в XIX век

На берегу реки Рановы в Липецкой области расположилась усадьба Рязанка, родина выдающегося путешественника и ученого Петра Петровича Семенова-Тян-Шанско, первого европейского исследователя горной системы Тянь-Шань.

25 июля здесь состоится фестиваль "Тайны усадьбы", объединяющий исследователей отечественной истории и феномена русской усадьбы со всего Черноземья.

Реликты со всего света

За время своего существования фестиваль проводился в усадьбе Скорняково в Липецкой области, усадьбе Асеевых в Тамбове, а Рязанка принимает его уже второй раз. На территории усадьбы находится крупнейший по разнообразию растений и один из старейших парков Липецкой области, имеющий статус памятника природы.

Здесь можно увидеть более 100 видов деревьев и кустарников, многие из которых для Липецкой области являются экзотикой, завезены из других регионов России и даже из других континентов. Особенно много в парке хвойных деревьев: ели, кипарис, лиственницы, пихты, сосны, туи. В частности, с Дальнего Востока — амурский бархат, а пихта Дугласа произрастает в лесах Америки и Мексики. В общем, можно совершить своеобразное путешествие по растительности всего мира!

Главная гордость парка — кедр, посаженный, по преданию, Семеновым-Тян-Шанским в знак любви к первой жене Вере Дмитриевне Чулковой. Кедр внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, а посетители завели традицию загадывать желания под ним, которые обязательно сбываются.

Один день в усадьбе

Для гостей фестиваля "Тайны усадьбы" будут приготовлены более десяти площадок, которые помогут погрузиться в атмосферу позапрошлого века, заняться старинным ремеслом или же отдохнуть так, как отдыхали жители русских усадеб.

"Почтовая станция" даст старт путешествию в прошлое — посетители получат карту-гид по фестивалю и поупражняются в писании пером. Желающие смогут отправить почтовую карточку-открытку в любую точку России, как практиковалось делать на модных курортах XIX века! Здесь же будут продаваться фестивальные сувениры и художественные поделки от липецких мастеров.

Ну а дальше каждый из посетителей сможет выбрать площадку себе по вкусу:

"Женский будуар",

"Кабинет доктора",

"Крокет",

"Летний концерт",

"Пленэр",

"Провинциальная школа",

"Чаепитие в саду"…

Гости каждой площадки не только примут участие в реконструкции исторических событий, но также узнают, как применить полученные знания и опыт в современных условиях. К примеру, игры в "Женском будуаре" помогут дамам понять свой психотип, а сбор гербария, заваривание травяных чаев, рукоделие помогут украсить досуг.

Посетители фестиваля смогут пройти самостоятельно по разработанным организаторам маршрутам, почувствовать себя исследователями усадебных тайн.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов фестиваль в этом году вход для гостей на фестиваль бесплатный, только необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.tainyusadby.ru, так как вместимость площадки ограничена.

Не только на фестиваль

Посетить усадьбу приглашаем и в любое другое время. Здесь всегда рады гостям и готовы провести не только интересную экскурсию, но и интерактивную программу:

усадебное чаепитие на веранде с самоваром и вареньем по семейному рецепту Семеновых;

активный досуг в саду (крокет, серсо, городки и другие старинные игры);

художественный пленэр;

ботанические мастер-классы;

литературные чтения (поэтические и театральные декламации были одним из излюбленных развлечений семьи);

салон дворянских игр (в просторной и уютной гостиной вы сможете опробовать популярные развлечения дворянских салонов).

Адрес: Липецкая область, Чаплыгинский район, деревня Рязанка, 40.

Тел.: +7 4742 565 306

www.рязанка.рф