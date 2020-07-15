Забытый первооткрыватель русской Америки

По непонятной причине из нашей исторической памяти исчезло имя выдающегося русского мореплавателя. Капитан-командор Алексей Ильич Чириков плавал с Берингом, именем которого Джеймс Кук предложил назвать морской пролив. 15 июля 1741 года Чириков на пакетботе "Святой Павел" достиг западного побережья Америки, тем самым положив начало освоению русскими Америки.

В тени командора Беринга

Память о мореплавателе никто не собирался уничтожать. В честь этого уроженца Тульской губернии названы острова, мысы и прочие географические объекты как на территории России, так и за рубежом:

в США

в Японии

В СССР этому дворянину ставили памятники, устанавливали памятные доски и выпускали почтовые марки. Чириков, который, по словам Ломоносова, был главным руководителем Второй Камчатской экспедиции (Второй Сибирско-Тихоокеанской экспедиции), удостоился чести угодить в советскую киноленту. Заметьте, фильм назывался "Баллада о Беринге и его друзьях".

На Аляске действует региональная авиакомпания Bering Air, один из самолетов российской авиакомпании "Аэрофлот" (Airbus A320 VP-BZO) назван именем Беринга. Его имя носит Камчатский госуниверситет. Почему на памятной монете СССР 1990 года из серии "250 лет открытия Русской Америки" изображен пакетбот "Святой Петр", а не "Святой Павел", которым командовал Чириков?

Почему же Чириков всего один из друзей Беринга? Хотя еще в середине XIX века встречались утверждения, что Чириков превосходил своего начальника и как искусный моряк, и как ученый муж. Думается, все дело в том, что 61-летнему Берингу "посчастливилось" умереть во время самой экспедиции, а вот не достигший тогда еще сорока лет Алексей Ильич почил спустя семь лет от последствий все той же цинги.

Кто открыл Америку?

Подобный вопрос ничем не лучше головоломки о первенстве курицы или яйца. Во-первых, что подразумевать под открытием? Согласно данным археологии, первыми были предки тех, кого позднее назовут коренными жителями Америки. Во-вторых, вероятнее всего они начали заселять Новый Свет через пролив, разделяющий Чукотку и Аляску. Иначе говоря, со стороны западного побережья. Спустя тысячелетия с восточной стороны к берегам Америки прибивались воинства викингов.

Наверное, нужно сосредоточиться на более узком пространстве. Кто первым ступил на землю, с XVIII века известную как полуостров Аляска. 21 августа 1732 года во время экспедиции Афанасия Шестакова и Дмитрия Павлуцкого к берегам полуострова причалил бот "Святой Гавриил" под командованием геодезиста М. С. Гвоздева и подштурмана И. Федорова. Это документально засвидетельствованное первое посещение Северной Америки русскими. Нельзя отбрасывать устные рассказы о побывавших на Аляске русских мужиках, но, как говорится, язык к делу не пришьешь.

Однако подлинное освоение этого края началось лишь после плавания Алексея Чирикова. Русское открытие Америки сравнимо с плаванием Христофора Колумба. Как и Колумб, Чириков ошибался, но ошибки обоих сравнимы с открытиями. После плавания упомянутого бота "Св. Гавриил" Алексей Ильич считал возможным существование перехода, соединяющего Америку с Азией.

Реклама делает свое дело. Имя Беринга на слуху, а про Чирикова забывают. Наверное, еще и потому, что осторожный Беринг во всем следовал инструкциям Адмиралтейства, а Чириков гнул свою линию и всякий раз отступал от прокрустова ложа начальственных инструкций. Правы оказываются чириковы, а слава достается берингам.