Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Американские военные убрали из леса на Аляске легендарный заброшенный автобус

Туризм

Заброшенный автобус, который фигурировал в книге и фильме "В диких условиях" был "эвакуирован" с помощью вертолета Национальной гвардии Аляски. Автобус, в котором авантюрист Кристофер Маккэндлесс умер от голода в 1992 году, стал известен как место паломничества туристов, среди которых тоже были жертвы — известны минимум два случая.

Into the Wild | Exploring the Real Abandoned Bus

Автобус был изъят в ходе совместной операции Департамента природных ресурсов Аляски и 207-го авиационного батальона Национальной гвардии Аляски.

Чем знаменит автобус

Первоначально являвшийся частью городской транспортной системы Фэрбенкса (город в центре Аляски), автобус был одним из трех, купленных местной строительной фирмой "Ютан" и использовался в том числе в качестве жилья для рабочих. Два автобуса были сняты с маршрутов в 1963 году, а третий остался в лесу как укрытие для туристов и охотников.

Именно этот автобус, позже получивший прозвище "Сорок второй" или "Волшебный автобус", известен по печальному случаю смерти от голода. В 1992 году 24-летний Кристофер Маккэндлесс занимался в этом районе туризмом, но из-за неверного планирования маршрута оказался в ловушке из-за разлива реки и в итоге умер от голода. Последние свои дни он провел именно в "Сорок втором".

Подробнее история рассказана в бестселлере "Into the Wild" (в русском варианте — "В диких условиях") Джоном Кракауэром (1996 год) и в одноименном фильме 2007 года.

Как проходила операция

По данным Национальной гвардии, проблема волновала людей уже давно: постоянные "паломничества" туристов к легендарному автобусу привели минимум к двум смертям (в 2010 и 2019 году), а в период с 2009 по 2017 годы власти провели 15 поисково-спасательных операций, чтобы эвакуировать ищущих "Сорок второй".

"Мы понимаем, что люди занимаются туризмом в диких районах Аляски, и призываем их делать это как можно более безопасно. Этот автобус оказал большое влияние на туризм в регионе, он был очень популярен. Но это не отменяет того факта, что автобус старый, разваливающийся и расположен в опасном районе — такая достопримечательность не стоит риска", — прокомментировали чиновники.

Операция прошла 18 июня 2020 года в два этапа: сначала военные вылетели на место на вертолете "Sikorsky UH-60 Black Hawk", чтобы осмотреть автобус, подготовить крепеж и убрать мусор. После завершения работ и установки на автобус специальной транспортировочной рамы с базы вылетел военно-транспортный "Chinook CH 47", который эффектно зацепил автобус с помощью тросов и перенес в безопасное место. Тридцатисекундное видео, на котором показана транспортировка, собрало уже более 7 000 просмотров на YouTube.

По данным Департамента природных ресурсов Аляски, автобус пока стоит в ожидании: чиновники решают, что с ним делать. Наиболее популярной версией считается реставрация и размещение его в безопасном месте как достопримечательности.

Фото: insidehook.com

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы аляска туризм
Новости Все >
Финляндия закрывает границы с 24 августа
Учёные: психика влияет на тяжесть и течение COVID-19
Работники МТЗ продолжают забастовку
Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на налоги
Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы
Кореевед: в Северной Корее не принято держать в доме собак. Их там едят
Мимо Земли пролетел незамеченный астероид
Вооружеённого украинца задержали на границе с Белоруссией
Мясников оценил вероятность введения карантина в сентябре
В Японии ждут третью волну коронавируса
Последние материалы
Прилучный рассказал о своём главном недостатке
Оленченко: отношение Евросоюза к Белоруссии - цинизм в чистейшем виде
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Мали осталась без президента
Начальнику на заметку: какие руководители раздражают россиян?
Американские военные убрали из леса на Аляске легендарный заброшенный автобус
Сотрудник РЖД потребовал высадить из поезда ветерана
Константин Ивлев впервые прокомментировал развод с женой
Мощное землетрясение произошло в Индонезии
В Азии строят "умные остановки" с датчиками температуры и УФ-лампами
Популярное
Новости Белоруссии
Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.

Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Бывший СССР
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Бывший СССР
Стрелков рассказал, к чему приведёт ввод войск РФ в Белоруссию
Новости Белоруссии
Польша готова принять белорусов, которые хотят покинуть страну
Любовь Степушова В Литве вспомнили о стране Вейшнории в Белоруссии Любовь Степушова Василий Амирджанов Монологи Лукашенко приближают развязку кризиса Василий Амирджанов Конрад Ренкас Польский след в белорусских протестах Конрад Ренкас
Комментарии
Быть ли России снова Великой?
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Хабаровск, 10 миллионов долларов от Госдепа и мифы о бомбежке Хиросимы
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ