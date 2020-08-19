Американские военные убрали из леса на Аляске легендарный заброшенный автобус

Заброшенный автобус, который фигурировал в книге и фильме "В диких условиях" был "эвакуирован" с помощью вертолета Национальной гвардии Аляски. Автобус, в котором авантюрист Кристофер Маккэндлесс умер от голода в 1992 году, стал известен как место паломничества туристов, среди которых тоже были жертвы — известны минимум два случая.

Into the Wild | Exploring the Real Abandoned Bus

Автобус был изъят в ходе совместной операции Департамента природных ресурсов Аляски и 207-го авиационного батальона Национальной гвардии Аляски.

Чем знаменит автобус

Первоначально являвшийся частью городской транспортной системы Фэрбенкса (город в центре Аляски), автобус был одним из трех, купленных местной строительной фирмой "Ютан" и использовался в том числе в качестве жилья для рабочих. Два автобуса были сняты с маршрутов в 1963 году, а третий остался в лесу как укрытие для туристов и охотников.

Именно этот автобус, позже получивший прозвище "Сорок второй" или "Волшебный автобус", известен по печальному случаю смерти от голода. В 1992 году 24-летний Кристофер Маккэндлесс занимался в этом районе туризмом, но из-за неверного планирования маршрута оказался в ловушке из-за разлива реки и в итоге умер от голода. Последние свои дни он провел именно в "Сорок втором".

Подробнее история рассказана в бестселлере "Into the Wild" (в русском варианте — "В диких условиях") Джоном Кракауэром (1996 год) и в одноименном фильме 2007 года.

Как проходила операция

По данным Национальной гвардии, проблема волновала людей уже давно: постоянные "паломничества" туристов к легендарному автобусу привели минимум к двум смертям (в 2010 и 2019 году), а в период с 2009 по 2017 годы власти провели 15 поисково-спасательных операций, чтобы эвакуировать ищущих "Сорок второй".

"Мы понимаем, что люди занимаются туризмом в диких районах Аляски, и призываем их делать это как можно более безопасно. Этот автобус оказал большое влияние на туризм в регионе, он был очень популярен. Но это не отменяет того факта, что автобус старый, разваливающийся и расположен в опасном районе — такая достопримечательность не стоит риска", — прокомментировали чиновники.

Операция прошла 18 июня 2020 года в два этапа: сначала военные вылетели на место на вертолете "Sikorsky UH-60 Black Hawk", чтобы осмотреть автобус, подготовить крепеж и убрать мусор. После завершения работ и установки на автобус специальной транспортировочной рамы с базы вылетел военно-транспортный "Chinook CH 47", который эффектно зацепил автобус с помощью тросов и перенес в безопасное место. Тридцатисекундное видео, на котором показана транспортировка, собрало уже более 7 000 просмотров на YouTube.

По данным Департамента природных ресурсов Аляски, автобус пока стоит в ожидании: чиновники решают, что с ним делать. Наиболее популярной версией считается реставрация и размещение его в безопасном месте как достопримечательности.

Фото: insidehook.com