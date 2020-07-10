Деревня Кострома приглашает в гости

Этнографическая деревня Кострома — это музей под открытым небом, который является частью туристического комплекса. Здесь представлен традиционный русский уклад жизни и быта крестьян конца ХIХ — начала XX века.

Кострома — не слишком древняя деревня, в ее создании участвовали все сельские поселения, а также Прохоровский район Белгородской области. Большая часть домов — хаты-мазанки, семь домов хранят дух минувших веков. По традиции в каждой хате сложена русская печь. В обустройстве подворий и внутреннего убранства изб используются предметы старины. У каждого подворья — свое название и тематическое направление:

"Прохоровское ремесло",

"Кузнечное мастерство",

"Хлебосолье",

а также подворье "Зажиточного крестьянина",

"Самогоноварение",

"Рукоделие",

"Русская игрушка"

и "Русская баня".

В подворье "Прохоровское ремесло" представлены традиционно мужские ремесла — деревообработка и резьба по дереву, инструменты, необходимые для работы с этим природным материалом.

Подворье "Кузнечное мастерство" рассказывает о профессии кузнеца, которая до сих пор остается уважаемой. Здесь посетители открывают для себя тайны, связанные с искусством древних кузнецов.

Подворье "Зажиточного крестьянина" (рубленая изба) состоит из деревянных домов, в которых царит уникальная естественная атмосфера. Здесь сложился здоровый микроклимат, сохраняющий прохладу в жару и тепло зимой. В подворье можно узнать секреты приготовления русских блюд, отличающих русскую национальную кухню от других, а также отведать золотистых блинов и горячего чая на травах.

На подворье "Хлебосолье" гостей ждет небольшой экскурс в историю хлебопашества и земледелия. Они узнают о том, как хлеб пришел в нашу жизнь и стал "всему головой", увидят русскую печь, которая является очень важной составляющей русского быта.

Подворье "Самогоноварение" знакомит посетителей с забытыми рецептами приготовления исконно русских напитков (квас, сбитень, медовуха).

Подворье "Рукоделие" — яркий фрагмент этнодеревни, поражающий многообразием домотканых скатертей, подзоров, половиков и рушников с ручной вышивкой. Кстати, именно вышивка является самым древним видом декоративного искусства: об этом здесь расскажут посетителям. Внимание гостей привлекают ткацкий станок и всевозможная утварь для ручного ткачества.

В подворье "Русская кукла" можно узнать историю традиционной тряпичной куклы и принять участие в мастер-классе по созданию куклы-оберега.

Русская баня давно стала символом России. Из существующих разновидностей бани — "по-черному", "по-белому" и "в печке" — в музее представлены первые два варианта. Экспозиция музея рассказывает о том, какую роль баня играла в жизни деревни, какими обычаями и традициями она была окружена.

В прошлом году состоялось открытие в Костроме "Сказочного городка". Этот фрагмент деревни интересен не только детям, но и взрослым. Здесь "живут" герои русских сказок, созданные из дерева. Их подарили парку "Ключи" сельские поселения Прохоровского района. Стоит в "Сказочном городке" и настоящая избушка на курьих ножках, двери которой открыты для гостей.

На территории деревни Кострома проводятся экскурсии и мастер-классы, народные игры и забавы, традиционные русские обряды, свадьбы и фольклорные праздники и фестивали.

Алексей ВАРЖАВИНОВ.

Адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н,

с. Кострома, ул. Костромская, 10/1

Тел.: 8 (47242) 2-26-27, 8 (930) 089-04-33.