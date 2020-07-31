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Автор Виктор Коваленко

Душа России: музей русской гармоники в Москве

Туризм

В центре столицы много лет существует "Музей русской гармоники А. Мирека". Его экспонаты — старинные и современные музыкальные инструменты, фотографии и другие предметы.

Во второй половине ХVIII века, а точнее в 1783 году, в Санкт-Петербурге Франтишек Киршник продемонстрировал интересный инструмент: над проемом планки в нем был зафиксирован язычок, который издавал звук. Плотная масса планки и поверхность, на которую она крепилась, давали резонирующий эффект, за счет чего увеличивалась сила звука. После этого и началось шествие гармони по России.

В Туле появились "ливенки" (их прототип попал в Россию из Германии в 30-е годы XIXвека), особенностью которых был разный тон звука при раздвижении и собирании мехов. В народе инструмент полюбили за звучный голос, простоту и мобильность.

Гармоника — Душа России: музей русской гармоники в Москве. 409010.jpeg

Поначалу гармошки изготавливались кустарным способом, но инструмент быстро распространился по всем губерниям, умело "приспосабливаясь" к особенностям быта и культуры. Так, "касимовки" отличались от "бологовок" тембром, строением, отделкой. Елецкие мастера создали прообраз аккордеона с черно-белой клавиатурой, имеющей все звуки полной гаммы. В Череповце делали потешные гармошки размером с ладонь. Инструменты настолько отличались, что исполнитель, привыкший к одной системе игры, не мог играть на гармони иной модели.

Гармоника — Душа России: музей русской гармоники в Москве. 409008.jpeg

В музее представлена уникальная коллекция региональных гармоник, показывающих удивительное разнообразие инструментов, не имеющих аналогов в мире.

В начале прошлого века мастер П. Стерлигов создал пятиразрядный баян. По образу этой модели стали делать инструменты в Петербурге и Москве. Автору первого баяна посвящена часть экспозиции музея.

Отдельный зал рассказывает об изменениях, которые претерпел инструмент в XX веке. Мастерам удалось не только разнообразить палитру звучания, но и улучшить работу механических узлов, упростить процесс игры. В этом зале собраны и типовые гармони разных лет, и уникальные инструменты знаменитых исполнителей.

Гармоника — Душа России: музей русской гармоники в Москве. 409009.jpeg

Не менее интересен и зал, посвященный создателю коллекции гармоней — Альфреду Миреку, — специалисту в истории и теории язычковых инструментов в России, профессору, доктору искусствоведения, который собирал необычные экспонаты с 1947 года. Большинство из них попало в коллекцию благодаря экспедициям по России. А. Мирек приобретал не только музыкальные инструменты, но и фотографии, афиши.

В одной из витрин представлены подарки коллекционеру от музыкальных деятелей со всего света. Здесь можно увидеть сувенир из Казахстана — шангобыз, или варган, — самозвучащий язычковый инструмент, который прижимают к губам, а ротовая полость служит резонатором: изменяя артикуляцию и дыхание, можно менять тембр. Сложно остаться равнодушным к фарфоровой статуэтке-аккордеону из Англии. Изысканная декоративная подвеска из Армении, лаконичная авторучка из Германии, модель виолончели из Польши, изящная ложечка из Голландии и острый поясной нож из Украины — малая часть того, что можно посмотреть в этом зале музея. Дополняют экспозицию фотографии и личные вещи коллекционера.

Гармоника — Душа России: музей русской гармоники в Москве. 409007.jpeg

Русскую культуру, частью которой является колоритный фольклор, трудно представить без гармони и баяна. На протяжении XX века эти народные инструменты играли огромную роль в жизни человека. В тяжелое военное время простая, но звучная музыка этих народных инструментов поднимала боевой дух советского солдата. И в наши дни гармонь и баян поражают богатством диапазона звучания и необыкновенной самобытностью.

Маргарита Островская.

Адрес: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, 18.

Тел.: +7 499 251-67-30

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