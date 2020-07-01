Дом ностальгии. Чем интересен музей Плюшкина в Твери

Музей открылся в день 100-летия революции — 7 ноября 2017 года. Музей молодой, но уже полюбился местным жителям и гостям города.

Почему такое название? Почему Музей Плюшкина? Многим сразу вспоминается персонаж "Мертвых душ", но реальный Плюшкин Федор Михайлович (1837-1911) известен, как владелец одной из самых больших частных коллекций в Российской империи, он собирал иконы, картины, монеты, книги…

Существует легенда, что проезжавшему через Валдай Александру Сергеевичу Пушкину попалась на глаза вывеска с фамилией отца Плюшкина. Поэт ее запомнил и позже подсказал эту фамилию Гоголю, искавшему имя для персонажа "Мёртвых душ".

В музее представлены небольшие коллекции, интересные предметы, нет ограничений ни временем, ни датами, здесь собирается и хранится все подряд…

Коллекции формируются из подарков родственников, друзей и посетителей, постоянно обновляются и пополняются. Например, в музее можно увидеть альбом со спичечными наклейками, открытки, календарики, значки и чеканки. Также здесь представлены частные коллекции жителей Твери.

Цель музея — напомнить, показать, рассказать о старых забытых вещах, датах и событиях, подарить положительные эмоции, радость.

В музее три основных комнаты.

Первая — это "Красный уголок" или СССР, где многие предметы из эпохи советского союза: одежда, военные кители и фуражки, грамоты. Сформирован уголок начальника, на столе печатная машинка "Москва" в рабочем состоянии, старые телефоны, лампа, графин…

Вторая — комната Плюшкина, которая отражает название музея, здесь очень дружно и весело расставлены экспонаты. Казалось бы, вещи несовместимые и непохожие расположены рядом, но они не мешают друг другу. Работает патефон, тикают часы, здесь же космические пылесосы, утюги обыкновенные, сифоны, сумки и саквояжи.

В центре на радость посетителям стоят мотоцикл и мопед…

Можно оценить запахи духов прошлого времени "Красная Москва" и "Рижская сирень" для дам и одеколона "Москвич" для настоящих мужчин.

Третья комната — чистая радость детства, потому что здесь игрушки.

На полках послушно сидят медведи, зайчики, машинки, солдатики.

Маленькая игрушечная посуда расставлена на столиках, где куклы ждут чаепития.

Во время экскурсии часто слышатся возгласы: "Надо же! И у меня такой был", "У моих родителей это есть до сих пор!", "А мы все выбросили!", "Знали бы, вам привезли…".

Музей Плюшкина вызывает у посетителей разные чувства и эмоции: слезы огорчения о когда-то забытой и утерянной игрушке, радость от магнитофона "Электроника", любопытство у детей при виде дискового стационарного телефона… Равнодушных нет!

Каждый экспонат, предмет в музее имеет свою историю, энергетику, о каждом предмете можно говорить отдельно и долго. Бывает, что сами посетители с чувством рассказывают связанные с увиденным истории из детства и жизни. Заглянувшие в музей, знакомятся друг с другом, и вот уже семья из Москвы объединяется с группой из Казани и вместе идут гулять по городу…

Добавим, что Музей Плюшкина оказывает поддержку молодым Тверским художникам на безвозмездной основе, предоставляя место для выставок картин.

В Музее Плюшкина всегда рады добрым гостям! Приходите, приезжайте! Всем будет оказан теплый прием!

Марина Ильина,

директор Музея Плюшкина

Адрес: г. Тверь, ул. Пушкинская, 6.

Тел.: +7 (903) 808-02-92