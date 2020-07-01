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Автор Виктор Коваленко

Дом ностальгии. Чем интересен музей Плюшкина в Твери

Туризм

Музей открылся в день 100-летия революции — 7 ноября 2017 года. Музей молодой, но уже полюбился местным жителям и гостям города.

Почему такое название? Почему Музей Плюшкина? Многим сразу вспоминается персонаж "Мертвых душ", но реальный Плюшкин Федор Михайлович (1837-1911) известен, как владелец одной из самых больших частных коллекций в Российской империи, он собирал иконы, картины, монеты, книги…

Существует легенда, что проезжавшему через Валдай Александру Сергеевичу Пушкину попалась на глаза вывеска с фамилией отца Плюшкина. Поэт ее запомнил и позже подсказал эту фамилию Гоголю, искавшему имя для персонажа "Мёртвых душ".

В музее представлены небольшие коллекции, интересные предметы, нет ограничений ни временем, ни датами, здесь собирается и хранится все подряд…

Коллекции формируются из подарков родственников, друзей и посетителей, постоянно обновляются и пополняются. Например, в музее можно увидеть альбом со спичечными наклейками, открытки, календарики, значки и чеканки. Также здесь представлены частные коллекции жителей Твери.

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Дом забытых вещей. Чем интересен музей Плюшкина в Твери. 408500.jpeg

Цель музея — напомнить, показать, рассказать о старых забытых вещах, датах и событиях, подарить положительные эмоции, радость.

В музее три основных комнаты.

Первая — это "Красный уголок" или СССР, где многие предметы из эпохи советского союза: одежда, военные кители и фуражки, грамоты. Сформирован уголок начальника, на столе печатная машинка "Москва" в рабочем состоянии, старые телефоны, лампа, графин… 

Дом забытых вещей. Чем интересен музей Плюшкина в Твери. 408504.jpeg

Вторая — комната Плюшкина, которая отражает название музея, здесь очень дружно и весело расставлены экспонаты. Казалось бы, вещи несовместимые и непохожие расположены рядом, но они не мешают друг другу. Работает патефон, тикают часы, здесь же космические пылесосы, утюги обыкновенные, сифоны, сумки и саквояжи.

Дом забытых вещей. Чем интересен музей Плюшкина в Твери. 408503.jpeg

В центре на радость посетителям стоят мотоцикл и мопед…

Дом забытых вещей. Чем интересен музей Плюшкина в Твери. 408502.jpeg

Можно оценить запахи духов прошлого времени "Красная Москва" и "Рижская сирень" для дам и одеколона "Москвич" для настоящих мужчин.

Дом забытых вещей. Чем интересен музей Плюшкина в Твери. 408497.jpeg

Третья комната — чистая радость детства, потому что здесь игрушки.

На полках послушно сидят медведи, зайчики, машинки, солдатики.

Дом забытых вещей. Чем интересен музей Плюшкина в Твери. 408496.jpeg

Маленькая игрушечная посуда расставлена на столиках, где куклы ждут чаепития.

Дом забытых вещей. Чем интересен музей Плюшкина в Твери. 408495.jpeg

Во время экскурсии часто слышатся возгласы: "Надо же! И у меня такой был", "У моих родителей это есть до сих пор!", "А мы все выбросили!", "Знали бы, вам привезли…".

Дом забытых вещей. Чем интересен музей Плюшкина в Твери. 408501.jpeg

Музей Плюшкина вызывает у посетителей разные чувства и эмоции: слезы огорчения о когда-то забытой и утерянной игрушке, радость от магнитофона "Электроника", любопытство у детей при виде дискового стационарного телефона… Равнодушных нет!

Дом забытых вещей. Чем интересен музей Плюшкина в Твери. 408499.jpeg

Каждый экспонат, предмет в музее имеет свою историю, энергетику, о каждом предмете можно говорить отдельно и долго. Бывает, что сами посетители с чувством рассказывают связанные с увиденным истории из детства и жизни. Заглянувшие в музей, знакомятся друг с другом, и вот уже семья из Москвы объединяется с группой из Казани и вместе идут гулять по городу…

Добавим, что Музей Плюшкина оказывает поддержку молодым Тверским художникам на безвозмездной основе, предоставляя место для выставок картин.

В Музее Плюшкина всегда рады добрым гостям! Приходите, приезжайте! Всем будет оказан теплый прием!

Марина Ильина,

директор Музея Плюшкина

Адрес: г. Тверь, ул. Пушкинская, 6.

Тел.: +7 (903) 808-02-92

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Темы музей тверь забытые вещи внутренний туризм ностальгия по ссср путешествие по россии
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