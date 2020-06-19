Частный Музей ложки во Владимире был создан в 2015 году. Коллекция собирается уже 26 лет и является самой большой коллекцией ложек в России — более 20 000 экспонатов.
Каждый предмет изучается с точки зрения истории, материала, страны происхождения, так накапливаются факты, интересные сведения, поэтому мы называем себя не коллекционерами ложек, а коллекционерами историй, которые они могут рассказать.
Цель музея — показать привычную нам ложку с разных ракурсов, и через ее историю показать разнообразие и многообразие предмета, расширить кругозор посетителей, привлечь внимание к важным историческим фактам, ремеслам, мастерам, известным людям, и даже социальным проблемам.
В музее представлены предметы из 150 стран мира, из серебра, олова, дерева, ореха, фарфора, мельхиора, различного назначения, авторские, мастеров-поставщиков династии Романовых, Валлийские ложки любви, рождественские, коронационные… Это своеобразное хранилище историй, рассказанных через простой предмет — ложку.
А самое главное — это музей с уникальной атмосферой, где рады каждому гостю! Что такое копаушка? Зачем нужна ложка любви? Как использовать ложку-брошку или ложку-загребушку? Какое назначение у ложки коронационной? Откуда пошла традиция дарить ложку на первый зубок? Как пользовались ложкой в Древнем Египте? Чем ели в Древнем Риме? Можно ли на ложке сказки читать? Как правильно накрыть на стол? Почему в гости ходили со своей ложкой, и как это, "бить баклуши" об этом и не только можно узнать в Музее ложки во Владимире.
Казалось бы, всем привычный предмет, а сколько необычных историй может рассказать обыкновенная ложка:
В музее проводятся различные мастер классы:
К людям с ограничением зрительной функцией в Музее ложки особо внимательное отношение, именно поэтому, ежегодно он удостаивается почетной награды "Друг библиотеки слепых". Специально для таких посетителей в музее есть печатная продукция и путеводитель "В мире ложек".
Популярностью пользуются тематические экскурсии:
Музей ведет активную выставочную деятельность, плодотворно сотрудничает с федеральными и муниципальными музеями. Успешно прошли выставки в Вологодском Кремле, Архангельске, Иванове, Переславль-Залесском, Рыбинске, Кинешме.
Проект Музея ложки "Обыкновенной предмет необыкновенного человека" был поддержан Фондом Президентских грантов.
Как результат — посетители могут ознакомиться с экспозицией цель которой — максимально полно, интересно и разнообразно рассказать об основном богатстве нашей страны в целом и Владимирского края в частности — необыкновенных людях, где будет показан пусть даже самый обыкновенный предмет — ложка, но принадлежавший необыкновенному человеку:
В планах музея увеличение коллекции и экспозиционных площадей, сотрудничество с частными коллекционерами, новые интересные мероприятия.
Посещение экспозиции Музея ложки поможет вам по-новому взглянуть на привычные вещи.
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