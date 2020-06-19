"Был бы обед, а ложка сыщется": Музей ложки во Владимире

Частный Музей ложки во Владимире был создан в 2015 году. Коллекция собирается уже 26 лет и является самой большой коллекцией ложек в России — более 20 000 экспонатов.

Каждый предмет изучается с точки зрения истории, материала, страны происхождения, так накапливаются факты, интересные сведения, поэтому мы называем себя не коллекционерами ложек, а коллекционерами историй, которые они могут рассказать.

Цель музея — показать привычную нам ложку с разных ракурсов, и через ее историю показать разнообразие и многообразие предмета, расширить кругозор посетителей, привлечь внимание к важным историческим фактам, ремеслам, мастерам, известным людям, и даже социальным проблемам.

В музее представлены предметы из 150 стран мира, из серебра, олова, дерева, ореха, фарфора, мельхиора, различного назначения, авторские, мастеров-поставщиков династии Романовых, Валлийские ложки любви, рождественские, коронационные… Это своеобразное хранилище историй, рассказанных через простой предмет — ложку.

А самое главное — это музей с уникальной атмосферой, где рады каждому гостю! Что такое копаушка? Зачем нужна ложка любви? Как использовать ложку-брошку или ложку-загребушку? Какое назначение у ложки коронационной? Откуда пошла традиция дарить ложку на первый зубок? Как пользовались ложкой в Древнем Египте? Чем ели в Древнем Риме? Можно ли на ложке сказки читать? Как правильно накрыть на стол? Почему в гости ходили со своей ложкой, и как это, "бить баклуши" об этом и не только можно узнать в Музее ложки во Владимире.

Казалось бы, всем привычный предмет, а сколько необычных историй может рассказать обыкновенная ложка:

и о королевской семье,

и об известных людях,

и о различном назначении данного предмета, например, как выглядит ложка для диеты, для конфет, для варенья или для чая со льдом.

В музее проводятся различные мастер классы:

по росписи ложки,

по столовому этикету и сервировке,

квесты для детей и взрослых, причем разработаны программы для слабовидящих или незрячих посетителей.

К людям с ограничением зрительной функцией в Музее ложки особо внимательное отношение, именно поэтому, ежегодно он удостаивается почетной награды "Друг библиотеки слепых". Специально для таких посетителей в музее есть печатная продукция и путеводитель "В мире ложек".

Популярностью пользуются тематические экскурсии:

русские традиции и ложка,

литература и ложки,

география и ложки,

театр и ложки.

Музей ведет активную выставочную деятельность, плодотворно сотрудничает с федеральными и муниципальными музеями. Успешно прошли выставки в Вологодском Кремле, Архангельске, Иванове, Переславль-Залесском, Рыбинске, Кинешме.

Проект Музея ложки "Обыкновенной предмет необыкновенного человека" был поддержан Фондом Президентских грантов.

Как результат — посетители могут ознакомиться с экспозицией цель которой — максимально полно, интересно и разнообразно рассказать об основном богатстве нашей страны в целом и Владимирского края в частности — необыкновенных людях, где будет показан пусть даже самый обыкновенный предмет — ложка, но принадлежавший необыкновенному человеку:

единственному космонавту области В. Кубасову,

олимпийским чемпионам Н. Андрианову, А. Прокуророву, В. Лосеву,

писательнице Т. Поляковой,

Митрополиту Евлогию,

поэту А. Фатьянову, Л. Дербеневу,

изобретателю современного телевидения В. Зворыкину, всего более 100 персоналий.

В планах музея увеличение коллекции и экспозиционных площадей, сотрудничество с частными коллекционерами, новые интересные мероприятия.

Посещение экспозиции Музея ложки поможет вам по-новому взглянуть на привычные вещи.

Пикунова Татьяна.

коллекционер и создатель Музея ложки.

Адрес: г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 4

Тел.: (4922) 37-09-08

www.музей-ложки.рф