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Автор Виктор Коваленко

"Был бы обед, а ложка сыщется": Музей ложки во Владимире

Туризм

Частный Музей ложки во Владимире был создан в 2015 году. Коллекция собирается уже 26 лет и является самой большой коллекцией ложек в России — более 20 000 экспонатов.

Каждый предмет изучается с точки зрения истории, материала, страны происхождения, так накапливаются факты, интересные сведения, поэтому мы называем себя не коллекционерами ложек, а коллекционерами историй, которые они могут рассказать.

Цель музея — показать привычную нам ложку с разных ракурсов, и через ее историю показать разнообразие и многообразие предмета, расширить кругозор посетителей, привлечь внимание к важным историческим фактам, ремеслам, мастерам, известным людям, и даже социальным проблемам.

В музее представлены предметы из 150 стран мира, из серебра, олова, дерева, ореха, фарфора, мельхиора, различного назначения, авторские, мастеров-поставщиков династии Романовых, Валлийские ложки любви, рождественские, коронационные… Это своеобразное хранилище историй, рассказанных через простой предмет — ложку.

А самое главное — это музей с уникальной атмосферой, где рады каждому гостю! Что такое копаушка? Зачем нужна ложка любви? Как использовать ложку-брошку или ложку-загребушку? Какое назначение у ложки коронационной? Откуда пошла традиция дарить ложку на первый зубок? Как пользовались ложкой в Древнем Египте? Чем ели в Древнем Риме? Можно ли на ложке сказки читать? Как правильно накрыть на стол? Почему в гости ходили со своей ложкой, и как это, "бить баклуши" об этом и не только можно узнать в Музее ложки во Владимире.

Казалось бы, всем привычный предмет, а сколько необычных историй может рассказать обыкновенная ложка:

  • и о королевской семье,
  • и об известных людях,
  • и о различном назначении данного предмета, например, как выглядит ложка для диеты, для конфет, для варенья или для чая со льдом.

В музее проводятся различные мастер классы:

  • по росписи ложки,
  • по столовому этикету и сервировке,
  • квесты для детей и взрослых, причем разработаны программы для слабовидящих или незрячих посетителей.

К людям с ограничением зрительной функцией в Музее ложки особо внимательное отношение, именно поэтому, ежегодно он удостаивается почетной награды "Друг библиотеки слепых". Специально для таких посетителей в музее есть печатная продукция и путеводитель "В мире ложек".

Популярностью пользуются тематические экскурсии:

  • русские традиции и ложка,
  • литература и ложки,
  • география и ложки,
  • театр и ложки.

Музей ведет активную выставочную деятельность, плодотворно сотрудничает с федеральными и муниципальными музеями. Успешно прошли выставки в Вологодском Кремле, Архангельске, Иванове, Переславль-Залесском, Рыбинске, Кинешме.

Проект Музея ложки "Обыкновенной предмет необыкновенного человека" был поддержан Фондом Президентских грантов.

Как результат — посетители могут ознакомиться с экспозицией цель которой — максимально полно, интересно и разнообразно рассказать об основном богатстве нашей страны в целом и Владимирского края в частности — необыкновенных людях, где будет показан пусть даже самый обыкновенный предмет — ложка, но принадлежавший необыкновенному человеку:

  • единственному космонавту области В. Кубасову,
  • олимпийским чемпионам Н. Андрианову, А. Прокуророву, В. Лосеву,
  • писательнице Т. Поляковой,
  • Митрополиту Евлогию,
  • поэту А. Фатьянову, Л. Дербеневу,
  • изобретателю современного телевидения В. Зворыкину, всего более 100 персоналий.

В планах музея увеличение коллекции и экспозиционных площадей, сотрудничество с частными коллекционерами, новые интересные мероприятия.

Посещение экспозиции Музея ложки поможет вам по-новому взглянуть на привычные вещи.  

Пикунова Татьяна.

коллекционер и создатель Музея ложки.

Адрес: г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 4

Тел.: (4922) 37-09-08

www.музей-ложки.рф

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Темы музеи ложка коллекция ложек внутренний туризм владимирская область путешествие по россии
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