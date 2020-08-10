Как государство может помочь туризму

В Москве какое-то время назад начала действовать городская программа поддержки начинающих проектов в сфере индустрии туризма и гостеприимства под названием "Фабрика туристических продуктов и сервисов". К участию были официально приглашены как турагентства, так и отдельные операторы.

Безусловно, российскому туризму требуется поддержка после того разрушительного воздействия, которое оказала коронавирусная пандемия. Но независимый эксперт по туризму, профессор Александр Бандурин, настроен неутешительно. Ни один из его знакомых, работающих в данной сфере, не говорил об участии в указанной программе и, видимо, не считает это нужным. Эксперт считает, что туризму сейчас нужна от государства не столько финансовая, сколько информационная помощь в продвижении страны как туристического объекта.

"Ростуризм выделял 2 миллиарда, например, в 2018 году в бюджете. Заявок было подано на 20 или на 30 миллионов. Туризму не нужны эти деньги. Тут главное ему не мешать. Понимаете, нет у людей времени. Ведь если получил государственные деньги, за них же надо всё время отчитываться. И столько времени тратишь на эти отчёты, что некогда заниматься непосредственно приёмом туристов, гостей. У туризма немножко специфика другая. Может быть, интересно было бы в инфраструктуру вложить эти деньги, в систему ориентирования, но государственные деньги должны вкладываться в атмосферу, а уже внутри этой атмосферы люди будут продвигать свои объекты", — полагает он.

Профессор Бандурин также не слишком понимает, какой именно стартап может быть полезен и эффективен на данном этапе именно в российской столице.

"Музей какой-нибудь создать? Они же требуют больших денег. Какую-то гостиницу построить? Но это явно не стартап, это уже большой инвестиционный проект. Что ещё в Москве можно сделать такого? Понимаете, Москва - более масштабный проект. Тут туризм как конвейер, поскольку миллионы людей в год приезжают. Такси? Но это пробки. Конечно, это хорошо, что люди хотят развивать проекты, организуют стартапы, тем более в таких условиях, когда сейчас, в общем-то, все в равном положении. Это очень ценная вещь, когда государство поддерживает малый бизнес, это даёт возможность развиваться. Просто насколько это эффективно будет в Москве — вот это большая проблема", — делает эксперт довольно неутешительный вывод.

Что же, по мнению Бандурина, тогда необходимо туризму в городе? Эксперт уточнил, что нужна в первую очередь информационная и инфраструктурная поддержка — "сделать так, чтобы люди ехали". Он предлагает Ростуризму сделать упор на качественное продвижение России как собственно туристического объекта — "а дальше всё двигается по накатанной".