Игорь Бухаров: побережье Балтики – неисследованная территория

О влиянии кризиса на индустрию отдыха, о новых тенденциях в мировом туризме и о перспективах внутреннего туризма в России рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

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Богатым — подороже, бедным — подешевле

— В России есть очень красивые курорты, отели, рестораны, но они очень дорогие. Знаю в Крыму прекрасный отель, но там самый дешевый номер два года назад стоил двадцать тысяч рублей. Кто туда поедет? Или наоборот, поедут как раз в дорогие, а в дешевые не поедут?

— Давайте рассуждать так. Во время кризиса кто-то становится богаче, а кто-то беднее. Кто-то мог себе позволить поехать в этот отель за двадцать тысяч в сутки. Такие люди по-прежнему будут. Люди готовы платить за интерьер, за обслуживание, за все. Вот есть деньги — они готовы платить.

Кто-то ездит жить в хостеле или съемном койко-месте, как у нас было в Советском Союзе (рубль, полтора, два, потом три стало стоить), эти люди так и будут ездить. И они никогда не поедут в гостиницу. К тому же большое количество людей, живущих сегодня на побережье Черного моря и в других регионах, в которых можно снять дом, уже дружат семьями. Они с превеликим удовольствием едут к ним, как в гости, и платят за то, что находятся в доме. Они там все знают:

местный пляж,

местный рынок,

куда пойти и так далее.

— То есть вы считаете, что поведение туриста не изменится? Кто ездил в дорогие отели, будет ездить в дорогие, а кто ездил в дешевые, туда и поедет?

— Этот принцип точно не изменится. Вы станете богаче, можете себе что-то позволить. Ваш жизненный стимул и интерес позволяет вам за это заплатить и попробовать новый опыт — значит, вы выберете что-то подороже. Кто-то стал меньше зарабатывать, значит, он выберет для себя что-то подешевле, но с прежним уровнем обслуживания. Это жизнь. Никуда от этого не денешься. А если человек совсем разорился, значит, никуда не будет ездить, будет сидеть у себя на даче.

Добро пожаловать в Россию!

— Игорь Олегович, у многих людей впервые в жизни оказались закрыты границы. Это повлияет на перспективы внутреннего туризма? Я знаю, что и в других странах идет активизация туризма, но тоже внутри страны. У нас есть много потрясающих мест. Правда, беда с дорогами. Да и с отелями, ресторанами в регионах тоже большая проблема.

— Вот вы и ответили на вопрос. Например, люди привыкли ездить в Турцию, и это было дешевле, чем Сочи. Сегодня закрыты границы и отдых будет стоить дороже. Я думаю, что на сегодняшний день кто захотел, тот уже поехал. У кого-то есть собственные апартаменты на побережье, люди уже как-то устроили свой быт.

Экспериментировать в такое время, как сегодня, никто не захочет. Хотя русские ездили в Египет, когда там стреляли: спокойно сидели на побережье и купались, ныряли, ели, и все было замечательно.

Эрдоган беседовал с Путиным, просил отпустить русских туристов на побережье Анталии. Итальянцы тоже говорят: пожалуйста, приезжайте, у нас все нормально, никто не будет вас брать на обсервацию. Немецкое правительство, наоборот, говорит, что никого не будет вывозить за свой счет, а "Люфтганза" говорит: не надо, мы вывезем сами.

Я прекрасно понимаю, что жизнь стала другой. Как она изменится, мы пока не знаем. Пока все будут присматриваться.

Можно путешествовать по нашей стране, у нас много красивых видов, разнообразная природа, люди хорошие — это прекрасно.

Но те, кто попробовал уровень сервиса в другой стране, где это стоило дешевле, может быть, согласятся поехать куда-то в России. А если им не понравится? Самое сложное — работать с невозвратным гостем. Если человеку понравилось, об этом будет знать двадцать человек. А если ему не понравилось, об этом будут знать сорок человек. Он всем расскажет, что там плохо, еще и напишет в социальных сетях.

— Можно ли в России отдохнуть достойно и дешево? Есть у нас курорты мирового уровня (необязательно на Черном море), куда не стыдно было бы приехать, и это было бы не слишком разорительно?

— Весь вопрос, с чем и как сравнивать. Если мы будем сравнивать Калининград и соседние Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, то цены будут примерно одинаковые.

На побережье Балтики очень красиво, просто замечательно. Вообще потрясающе! Считаю, что это неисследованная территория. Я бы советовал людям туда ездить.

Конечно, там море чуть холоднее привычного.

Если вы хотите, чтобы была жара, можно было купаться, выбирайте черноморское побережье. Если сравнивать его с Турцией, то в Турции будет дешевле даже с перелетом, потому что там местным авиалиниям правительство готово доплачивать, чтобы запустить маховик туристического потока.

Это надо детально анализировать. У нас сейчас Ростуризм выведен из Минэкономразвития в прямое подчинение правительству. Я думаю, что сейчас внутреннему туризму будет уделяться большое внимание. Хотя мы и до этого уделяли большое внимание его развитию, чтобы:

люди ездили по своей стране,

развивался въездной туризм.

Многие на этом зарабатывают, в том числе в регионах. Это дополнительные налоги в бюджет. Это решение одной из основных социальных задач — создание рабочих мест. Тем более мы говорим о механизации, автоматизации, цифровизации. Кругом у нас будут роботы. А куда пойдут люди тогда? Как раз в сферу, связанную с индустрией впечатлений.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова