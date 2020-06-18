Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Игорь Бухаров: побережье Балтики – неисследованная территория

Туризм

О влиянии кризиса на индустрию отдыха, о новых тенденциях в мировом туризме и о перспективах внутреннего туризма в России рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Читайте начало интервью:

Богатым — подороже, бедным — подешевле

— В России есть очень красивые курорты, отели, рестораны, но они очень дорогие. Знаю в Крыму прекрасный отель, но там самый дешевый номер два года назад стоил двадцать тысяч рублей. Кто туда поедет? Или наоборот, поедут как раз в дорогие, а в дешевые не поедут?

— Давайте рассуждать так. Во время кризиса кто-то становится богаче, а кто-то беднее. Кто-то мог себе позволить поехать в этот отель за двадцать тысяч в сутки. Такие люди по-прежнему будут. Люди готовы платить за интерьер, за обслуживание, за все. Вот есть деньги — они готовы платить.

Кто-то ездит жить в хостеле или съемном койко-месте, как у нас было в Советском Союзе (рубль, полтора, два, потом три стало стоить), эти люди так и будут ездить. И они никогда не поедут в гостиницу. К тому же большое количество людей, живущих сегодня на побережье Черного моря и в других регионах, в которых можно снять дом, уже дружат семьями. Они с превеликим удовольствием едут к ним, как в гости, и платят за то, что находятся в доме. Они там все знают:

  • местный пляж,
  • местный рынок,
  • куда пойти и так далее.

— То есть вы считаете, что поведение туриста не изменится? Кто ездил в дорогие отели, будет ездить в дорогие, а кто ездил в дешевые, туда и поедет?

— Этот принцип точно не изменится. Вы станете богаче, можете себе что-то позволить. Ваш жизненный стимул и интерес позволяет вам за это заплатить и попробовать новый опыт — значит, вы выберете что-то подороже. Кто-то стал меньше зарабатывать, значит, он выберет для себя что-то подешевле, но с прежним уровнем обслуживания. Это жизнь. Никуда от этого не денешься. А если человек совсем разорился, значит, никуда не будет ездить, будет сидеть у себя на даче.

Добро пожаловать в Россию!

— Игорь Олегович, у многих людей впервые в жизни оказались закрыты границы. Это повлияет на перспективы внутреннего туризма? Я знаю, что и в других странах идет активизация туризма, но тоже внутри страны. У нас есть много потрясающих мест. Правда, беда с дорогами. Да и с отелями, ресторанами в регионах тоже большая проблема.

— Вот вы и ответили на вопрос. Например, люди привыкли ездить в Турцию, и это было дешевле, чем Сочи. Сегодня закрыты границы и отдых будет стоить дороже. Я думаю, что на сегодняшний день кто захотел, тот уже поехал. У кого-то есть собственные апартаменты на побережье, люди уже как-то устроили свой быт.

Экспериментировать в такое время, как сегодня, никто не захочет. Хотя русские ездили в Египет, когда там стреляли: спокойно сидели на побережье и купались, ныряли, ели, и все было замечательно.

Эрдоган беседовал с Путиным, просил отпустить русских туристов на побережье Анталии. Итальянцы тоже говорят: пожалуйста, приезжайте, у нас все нормально, никто не будет вас брать на обсервацию. Немецкое правительство, наоборот, говорит, что никого не будет вывозить за свой счет, а "Люфтганза" говорит: не надо, мы вывезем сами.

Я прекрасно понимаю, что жизнь стала другой. Как она изменится, мы пока не знаем. Пока все будут присматриваться.

Можно путешествовать по нашей стране, у нас много красивых видов, разнообразная природа, люди хорошие — это прекрасно.

Но те, кто попробовал уровень сервиса в другой стране, где это стоило дешевле, может быть, согласятся поехать куда-то в России. А если им не понравится? Самое сложное — работать с невозвратным гостем. Если человеку понравилось, об этом будет знать двадцать человек. А если ему не понравилось, об этом будут знать сорок человек. Он всем расскажет, что там плохо, еще и напишет в социальных сетях.

— Можно ли в России отдохнуть достойно и дешево? Есть у нас курорты мирового уровня (необязательно на Черном море), куда не стыдно было бы приехать, и это было бы не слишком разорительно?

— Весь вопрос, с чем и как сравнивать. Если мы будем сравнивать Калининград и соседние Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, то цены будут примерно одинаковые.

На побережье Балтики очень красиво, просто замечательно. Вообще потрясающе! Считаю, что это неисследованная территория. Я бы советовал людям туда ездить.

Конечно, там море чуть холоднее привычного.

Если вы хотите, чтобы была жара, можно было купаться, выбирайте черноморское побережье. Если сравнивать его с Турцией, то в Турции будет дешевле даже с перелетом, потому что там местным авиалиниям правительство готово доплачивать, чтобы запустить маховик туристического потока.

Это надо детально анализировать. У нас сейчас Ростуризм выведен из Минэкономразвития в прямое подчинение правительству. Я думаю, что сейчас внутреннему туризму будет уделяться большое внимание. Хотя мы и до этого уделяли большое внимание его развитию, чтобы:

  • люди ездили по своей стране,
  • развивался въездной туризм.

Многие на этом зарабатывают, в том числе в регионах. Это дополнительные налоги в бюджет. Это решение одной из основных социальных задач — создание рабочих мест. Тем более мы говорим о механизации, автоматизации, цифровизации. Кругом у нас будут роботы. А куда пойдут люди тогда? Как раз в сферу, связанную с индустрией впечатлений.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы бизнес балтика игорь бухаров внутренний туризм экономический кризис федерация рестораторов и отельеров
Новости Все >
ЦСКА подписал контракт с форвардом "Ванкувера" Голдобиным
Погода в Санкт-Петербурге продолжает удивлять теплыми рекордами
Чиновник из Сокола осужден за халатность, приведшую к гибели ребёнка
Стали известны подробности о массовом убийстве на севере Москвы
Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления
Доктор Мясников перечислил признаки плохого врача
На севере Москвы четыре человека погибли во время стрельбы
Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге
В Москве мужчина выстрелил и ранил женщину в голову
В квартире на севере Москвы неизвестный угрожает открыть стрельбу
Последние материалы
Стали известны подробности о массовом убийстве на севере Москвы
Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления
Доктор Мясников перечислил признаки плохого врача
На севере Москвы четыре человека погибли во время стрельбы
Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге
В Москве мужчина выстрелил и ранил женщину в голову
Подножка от подчиненного: чем опасна книга Джона Болтона
В квартире на севере Москвы неизвестный угрожает открыть стрельбу
В Красном Яре построят турбазу "Разгуляево" за 48 млн рублей
Сторонники Порошенко устроили митинг в его поддержку
Популярное
Новости Украины
Украинцы требуют отставки Зеленского

Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.

Украинцы требуют отставки Зеленского
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Криминал
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Хоккей. Последние новости
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
Игорь Буккер Ватерлоо — восход британского солнца Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Дестабилизирует Россию сама власть
Ведущая Виктория Боня извинилась за "нищебродов"
Дестабилизирует Россию сама власть
Дестабилизирует Россию сама власть
Дестабилизирует Россию сама власть
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге
Ведущая Виктория Боня извинилась за "нищебродов"
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Выпускные балы пройдут в 12 регионах России
Дестабилизирует Россию сама власть
Дестабилизирует Россию сама власть
Дестабилизирует Россию сама власть
Ракетный инженер и писатель-фантаст Сухинов нашел доказательства НЛО
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе
"Был шанс": Горбачев и Ельцин могли отдать Карелию?
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Диета любви сильнее виагры
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ