Петр Бурак: "Все-таки за электронной визой будущее"

Правильно ли именно сейчас вводить в России электронные въездные визы, обсуждали в прямом эфире "Правды.Ру" участники третьего заседания делового политэкономического клуба "Столичный".

Третье заседание онлайн-клуба "Столичный"

Правительство РФ по инициативе Ассоциации туристической индустрии предложило на рассмотрение Федеральным собранием вопрос о введении электронных въездных виз с 1 января 2021 года.

По данному поводу выступил на третьем заседании делового политэкономического клуба "Столичный" первый вице-президент клуба и вице-президент Российской академии естественных наук, директор Института региональных экономических исследований города Москвы, профессор Петр Бурак.

"Лет десять назад наш институт разрабатывал программу развития туризма в Москве. И мы такую программу создали, она была утверждена в правительстве. Около семи лет туризм в столице развивался именно по ней. По нашим расчетам, и не только по нашим, зарубежные эксперты то же самое говорят: один рубль, вложенный в развитие туризма, дает порядка десяти рублей бюджетной эффективности. Звучал такой тезис, что бюджет может вкладываться в развитие туризма без туриста. Частный предприниматель — не будет, если нет потока туристов. А сегодня бюджетные возможности малы. И поэтому всегда, когда мы говорим о развитии, мы должны иметь в виду, чтобы был интерес частного инвестора. Второе, мне кажется, что важнейшим последствием пандемии будет безработица. С одной стороны, мы должны с помощью визы как инструмента создать препятствие для нелегальных мигрантов, а с другой стороны, виза должна давать возможность как можно большему количеству зарубежных граждан легко преодолевать барьеры и в качестве туристов посещать, к примеру, Москву. Вот этот баланс нужно суметь найти, чтобы виза работала. И я думаю, что электронные визы введут, за этим будущее. Вопрос — когда, а также насколько они будут решать те задачи, которые стоят перед визой как таковой".

Противоположное мнение

Дмитрий Зезюлин, глава Московской городской организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов", президент Салона интеллектуальной собственности в Сокольниках "Архимед", уже более тридцати лет занимается интеллектуальной собственностью в нашей стране, он поделился своим мнением на заседании клуба.

"Архимеду" уже 23 года. И мы каждый год работаем с иностранцами — изобретателями, учеными, которые обогащают свои страны. Мы видим, с чем они сталкиваются, когда к нам приезжают. Приходится даже подключать специальное консульское управление Роспатента, Управление международного сотрудничества точнее. В связи с этими сложностями я поддерживаю наше правительство. Есть, например, Республика Кипр. Там делают провизу за несколько часов. Я на Кипре часто бываю, мы там проводим форумы, мероприятия. Так вот, на Кипре безопасность граждан, безопасность туристов на таком высоком уровне, что очевидно, что электронная виза работает достаточно давно. Ты заполняешь данные, пишешь, где ты будешь жить, в какой гостинице, потом тебе пробивают и направляют готовую уже электронную визу. Мы говорим о мигрантах. Мигранты, как правило, приезжают из тех стран, с которыми у нас уже безвизовый режим. Визовый режим — это те страны, которые привозят нам туристов, дающих деньги, которые обеспечивают наши рабочие места. Такие туристы обогащают нас и нашу страну. Что касается инфраструктуры: ее поднимает только туризм. И когда был, например, чемпионат по футболу, было построены новые стадионы, новые гостиницы. Вспомните также олимпиады. Поэтому, в отличие от коллег, которые выступали, я поддерживаю решение правительства с 2021 года ввести все-таки электронную визу. Другое дело, надо посмотреть, как она оформляется, 4 дня — это, мне кажется, очень большой срок, чтобы спецслужбы могли проверить любого, кто к нам въезжает по визе.

Президент политэкономического онлайн-клуба "Столичный" Евгений Балашов отметил, что острый вопрос, который был поставлен о введении с 1 января 2021 года электронной визы, увязан с максимальной поспешностью, предложено оформлять визу в ускоренном режиме, без предъявления необходимых документов. Вызывает сомнения, что это будет сделано цивилизованно.

"Плюс, безусловно, зеркальность, то есть мы в одностороннем порядке пропускаем всех в упрощенном режиме, не требуя взаимности. И даже несмотря на то, что некоторые страны практически заблокировали въезд граждан России на свою территорию . Да, либеральный рынок, либеральные правила игры, но все-таки государство не должно отдавать столь важные вопросы на откуп недобросовестным дельцам от туристического бизнеса, которые по сигналу оформят в электронном виде за 15 долларов визу кому угодно", — отметил Балашов.