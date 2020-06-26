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Автор Михаил Закурдаев

Электронные визы: опасность фейковых туристов и нелегалов

Туризм

Инфраструктура лидеров туриндустрии — Москвы и Санкт-Петербурга — в последние годы уже фактически не справлялась с потоком иностранных гостей. Что будет, если после введения электронных въездных виз поток неконтролируемо увеличится в разы? Какие еще подводные камни заложены в законопроекте, предусматривающем введение Россией электронных въездных виз с 1 января будущего года? И какие шаги реально помогут восстановиться туристической отрасли, не создав проблем стране, ее экономике и гражданам? Эти и другие вопросы обсуждали участники третьего заседания политэкономического онлайн-клуба "Столичный", которое прошло в прямом эфире "Правды.Ру".

Третье заседание онлайн-клуба "Столичный"

Читайте начало интервью:

Напомним, Правительство РФ по инициативе Ассоциации туристической индустрии предложило на рассмотрение Федеральным собранием вопрос о введении электронных въездных виз с 1 января 2021 года.

Президент политэкономического онлайн-клуба "Столичный" Евгений Балашов предоставил слово Антону Данилову-Данильяну, сопредседателю Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председателю экспертного совета Фонда развития промышленности и заместителю председателя общественного совета Минпромторга Российской Федерации.

Антон Данилов-Данильян: Уважаемые коллеги, я начну с того, что видел, как, собственно, происходило принятие в правительстве этого законопроекта. Он был вывешен на сайт regulation. gov. ru для общественного обсуждения, и длилось это с 5 ноября, по-моему, по 19 ноября прошлого года.

За эти две недели не поступило ни одного замечания, ни одного. Было ощущение, что все в порядке, все нормально, мы выполняем поручение Президента. Его можно было выполнить и по-другому, но вот кто-то подготовил именно такой текст, и он не вызвал возражений. Мы тоже проблем не заметили, как не заметили многие-многие другие. Как это часто бывает, вывешенные на этом сайте законопроекты игнорируются не по злой воле, а просто из-за занятости.

И это, вот, типичный пример, что мы сами себя наказали. 8 апреля уже этого года в самый разгар пандемии в России по удаленной связи буквально штамповались самые разные законопроекты — без мощного обсуждения, которым обычно сопровождаются заседания Правительственной комиссии по законодательной работе. И так получилось, что, в общем, кроме меня никто против не высказался. Очень неконкретные, расплывчатые ответы были получены.

Но главное, что законопроект согласован: МИДом, ФСБ, МВД, Минфином и рядом других ведомств. Раз всеми более-менее согласовано, решили вносить. Ну и, соответственно, внесли. Но чем больше после этого занимался законопроектом, тем все больше и больше выявлялось негативных моментов. И теперь надо думать каким же образом нивелировать последствия этого всего.

Даже если отложить введение электронных виз на 2021 год, будет ли это решением? Мы еще не знаем, придет ли вторая, а то и третья волна коронавируса — у нас в стране или в других странах мира. Мы плохо понимаем какое воздействие разные группы прививок будут оказывать на население.

Соответственно, мы сейчас не можем сказать, когда более-менее восстановится в мире туристический поток. Кто-то прогнозирует, что вернуться к уровню 2019 года мы сможем через два года, кто-то — что через пять лет, но в любом случае это произойдет точно не 1 января 2021 года. Вводить меру, которая способствует расширению притока иностранных туристов в условиях, когда еще, собственно, не восстановились туристические потоки — это неразумно.

Поэтому я предлагаю перенести это до, скажем, 2023 года или, по пессимистическим прогнозам, может быть, и до 2025 года.

Нужен Фонд развития туризма

Антон Данилов-Данильян: Второй момент. Инфраструктура и Москвы, и Санкт-Петербурга как лидеров туриндустрии страны уже фактически не справлялась с тем объемом гостей, который был до пандемии.

Стало быть, для того, чтобы быть готовым к еще более широкому притоку иностранных туристов, как это написано в пояснительной записке к законопроекту, нужно сначала подготовить инфраструктуру!

Мы предлагали правительству создать Фонд развития туризма. Вот я возглавляю экспертный Фонд развития промышленности, и мы за пять лет сделали очень много, вложили в страну уже более 110 миллиардов рублей, это не считая так называемой противоэпидемиологической программы — там еще порядка 15 миллиардов.

И здесь нужно сделать примерно такой же фонд. Туристическая инфраструктура имеет срок окупаемости больше чем пять лет. Это предельный срок для нашего Фонда развития промышленности. Здесь нужно, наверно, рассматривать семи- и десятилетние проекты.

Поэтому давайте мы увяжем вступление в силу этого закона с двумя хотя бы, а то и тремя успешными работами Фонда развития туризма, чтобы мы хотя бы понимали, с какой скоростью у нас ликвидируется дефицит туристической инфраструктуры.

Дальше. Совершенно справедливо говорилось о необходимости такого стандартного для МИДа подхода к введению электронных виз, как двусторонняя основа. Может быть, и пойти по этому пути? В поправках к законопроекту прямо и прописать, что электронные визы вводятся со странами только на двусторонней основе — исключительно. Тогда, по крайней мере, очень тяжелые требования со стороны Европы к нам, связанные и с биометрикой и многим другим, будут нивелированы такой необходимостью.

Ну, и последний, четвертый тезис. Может быть, имеет смысл подключить к обсуждению этой тематики аппарат Совета безопасности РФ? Вопрос можно было бы поставить непосредственно перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Но для этого должны быть соответствующие инициативы, в том числе и с вашей стороны.

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы туризм электронные визы биометрические данные онлайн-клуб "столичный" антон данилов-данильян
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