Электронные въездные визы углубят кризис в экономике

10 миллионов иностранных граждан находились в нашей стране на нелегальном положении в 2018 году. Еще больше их станет после введения электронных въездных виз — так считают многие эксперты. К каким еще проблемам приведет скоропалительное принятие сырого закона, который лоббирует туриндустрия? Это обсудили эксперты на третьем заседании делового политэкономического клуба "Столичный", которое состоялось в прямом эфире "Правды.Ру".

Третье заседание онлайн-клуба "Столичный"

Читайте начало интервью:

Правительство РФ по инициативе, внесенной Ассоциацией туристической индустрии, предложило на рассмотрение Федеральным собранием вопроса о введении электронной въездной визы с 1 января 2021 года.

Президент политэкономического онлайн-клуба "Столичный" Евгений Балашов предоставил слово эксперту по международным делам, имеющему большой опыт работы как в бизнесе, так и в госструктурах, вице-президенту клуба Юрию Титову.

Юрий Титов: Тема столь актуальна, и ее сопровождают такие поспешные шаги правительства, стремящегося принять закон об электронных визах, по одной основной причине. Это связано, прежде всего, с экономическим кризисом, в том числе, и в туристической индустрии. Даже по оценкам Всемирной туристической организации активность туризма в мире сейчас снизилась на 30% и будет сокращаться еще 5-7 лет — это прогнозируют международные эксперты в данной области.

По оценке Турассоциации США, только эта страна потеряет 910 млрд долларов. По оценке исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, загрузка гостиниц, например, в Санкт-Петербурге снизилась на 70%, в Москве на 63%. Американские гостиницы сокращают персонал по 270 направлениям. Такие, как "Хилтон", отправили сотрудников на три месяца в отпуск без оплаты.

Поэтому мы понимаем, что в лоббировании закона об электронных визах туриндустрия увидела выход из критической ситуации. Но правительство должно повернуться от этого закона к вопросу помощи туриндустрии. Здесь положительным примером являются финны. Они за короткое время разработали программу финансовой помощи всем турфирмам. И в резерве у них Россия — как стратегическое направление. Они уже готовы вести переговоры о том, чтобы возобновить туроборот с Российской Федерацией. Исходя из этой ситуации, мы понимаем, что решить проблему принятием закона об электронных визах невозможно, он только усугубит кризис в экономике.

Я думаю, что на наше обращение, мнение экспертного сообщества, обратят внимание в том числе законодатели и правительство. И решение будет правильное — во благо нашей экономике и нашего народа.

Старого закона недостаточно?

Евгений Балашов: Действительно, даже в условиях, когда в режиме скорой помощи правительство все оперативно решает, тушит пожары, тем более нельзя стихийно реагировать на вызовы сегодняшнего дня и таким образом оголять и подвергать рискам уже сложившиеся отрасли экономики.

Пользуясь случаем, благодарю соорганизатора нашей конференции — медиахолдинг "Правда.ру", который сегодня, в лице главного редактора Инны Новиковой, также принимает участие в заседании клуба.

Я думаю, что уже достаточно аргументов в пользу того, чтобы сформулировать конкретные предложения к власти, к обществу. Мы вырабатываем платформу для того, чтобы 11 июня провести круглый стол в Московской городской Думе.

Давайте поспешать там, где требуется эта спешка. А сейчас слово нашему эксперту по юридическим аспектам нововведения — электронных въездных виз, Сергею Василевскому.

Сергей Василевский: Само внесение законопроекта в Государственную Думу в период самоизоляции подозрительно, возникает ощущение, что пытаются протолкнуть закон в тот период, когда это совершенно не логично.

Надо иметь в виду, что есть действующий федеральный закон, он принят в августе 1996 года. Отвечает всем требованиям и, по большому счету, не нуждается в принципиальных изменениях. Понятно, что жизнь движется, может быть, и надо вводить электронные визы, но так скоропалительно делать это совершенно не верно.

Законопроект, который предлагается принять Федеральному собранию, носит отсылочный характер. Он дает право правительству определять перечень стран, которые могут пользоваться единой электронной визой. Также правительство будет определять и порядок ее оформления. Порядок ее оформления в 4 дня, как правильно сказал Алексей Чесноков, не дает возможность проверить кандидата на въезд в страну.

Здесь нужно взглянуть на статистику, прежде чем принимать такие законы. По данным российского омбудсмена за 2018 год, около 10 миллионов иностранных граждан находились в нашей стране на нелегальном положении — 10 миллионов! Не выехало с нашей территории три с половиной миллиона.

Такая облегченная виза, без сомнения, облегчит возможность въезда нелегалам. Эта виза выдается на 16 дней, но сам факт въезда не гарантирует выезда.

Закон 1996 года ставит ряд условий для въезда в Россию: бронирование гостиницы, наличие обратного билета, оформление приглашения, то есть приглашающая сторона должна взять на себя ответственность за того человека, который въезжает, проверяется и его финансовое состояние.

Надо отметить, что на сегодняшний день на рынке труда в России и так складываются большие проблемы. И увеличивать нелегальную миграцию за счет электронных виз просто нельзя, это повлечет негативные и социальные последствия. Создаст нездоровую конкуренцию на рынке труда для местного населения, а сейчас только в Москве порядка двух миллионов без работы. По регионам Российской Федерации дела обстоят не лучше. Все это неприемлемо, в условиях пандемии тем более.

По всем этим признакам данный законопроект фактически и юридически не должен быть принят сейчас, в настоящий момент. Минимум на год надо наложить на этот закон мораторий, отсрочив его принятие. На мой взгляд, не надо так быстро и резко переходить к политике открытых дверей, так как вероятность отрицательных последствий больше, нежели потенциальный положительный результат от такого скоропалительного решения.

К публикации подготовил Михаил Закурдаев