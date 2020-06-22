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Автор Михаил Закурдаев

Не сейчас же: на электронные визы призвали ввести мораторий

Туризм

Об опасностях неконтролируемого туризма, который спровоцирует введение электронных въездных виз в Россию, размышляют участники третьего заседания делового политэкономического клуба "Столичный", которое прошло в эфире "Правды.Ру". Повестка дня: "Введение Россией электронных въездных виз".

Третье заседание клуба "Столичный"

Правительство РФ по инициативе, вызванной Ассоциацией туристической индустрии, предложило Федеральному собранию на рассмотрение вопрос о введении электронной въездной визы с 1 января 2021 года.

Президент политэкономического онлайн-клуба "Столичный" Евгений Балашов предоставил слово эксперту по модельному направлению деятельности клуба, эксперту в области земельных имущественных отношений Московской городской Думы Сергею Селиванкину.

Сергей Селиванкин: Говоря о введении в действие единой электронной визы, мы, прежде всего как граждане России, как москвичи, обязаны задумываться о перспективах реализации данного процесса. О последствиях, о рисках, которые может спровоцировать этот закон.

Конечно, нельзя сегодня говорить о сроках въезда в страну иностранных граждан, поскольку не побежден коронавирус. Речь идет в прямом смысле о выживании нашей нации. Однако электронная виза является односторонним отказом от визового режима с зарубежными странами.

Оценка достоверности личности заявителей, цели поездки, финансового обеспечения, мест размещения, намерений людей, которые оформляют электронную визу, сегодня представляются малоинформативными. Растет риск проникновения в Россию незаконных мигрантов и других нежелательных лиц.

Нужно говорить о последствиях, которые могут быть причинены отраслям, несущим доход бюджету Москвы. Подход актуальный все же исключает хаос в российской экономике. А введение этого проекта закона в силу, к сожалению, может породить такой хаос, который придется расхлебывать не только городу, но и стране очень долго.

Чтобы этого избежать, правительству необходимо выдвинуть законопроект о моратории на введение в России действия единых электронных виз с 1 января 2021 года. Его срок действия можно продлевать по решению правительства.

В период действия моратория порядок выезда и въезда в нашу страну предлагаю определять в соответствии с нормами федерального закона от 15 августа 1996 года, №114-ФЗ.

Второй принципиальный вопрос — это вопрос сбалансированности доходной части бюджета. Это тоже связано с действием предлагаемых поправок и фактическим пополнением бюджета нашей страны, разных регионов за счет туризма.

Для работы реального сектора экономики необходимо, чтобы были реальные поступления от этого развития в бюджет. Сегодня, когда идет стагнация ввиду пандемии, мы обязаны содействовать развитию промышленности, не подменять вливание в бюджет за счет доходов от других видов отраслей. Недопустима подмена сущности бюджетной политики.

В наше сложное время необходимы процессы по снижению

  • базы налогообложения,
  • а также цен на кредиты
  • и энергоресурсы для тех промышленных предприятий, которые сегодня функционируют в реальном секторе и поддерживают промышленность как города, так и всей страны.

Неконтролируемый туризм опасен

Евгений Балашов: Сергей Валерьевич Селиванкин достаточно обосновал проекты конкретных законов с той целью, чтобы все-таки не торопиться. Это продиктовано тем резонансом в деловых структурах, к которым привела сегодня такая спешка. И я думаю, что уместно будет сейчас предоставить слово президенту туркомпании и вице-президенту нашего клуба Елене Низамовой.

Елена Низамова: Инициатива по распространению электронных виз для иностранцев направлена, в первую очередь, на привлечение большего количества туристов из-за рубежа. Но какие последствия могут быть от увеличения турпотока? Он, безусловно, влияет на развитие экономики России: это и привлечение инвестиций, и получение дохода, и создание рабочих мест. Но неконтролируемый, непрогнозируемый туризм может быть разрушительным.

Возьмем город Санкт-Петербург. В высокий сезон его посещает столько туристов, что местные жители называют их главной проблемой города. Цены в разы возрастают, мало мест проживания, страдает качество предоставляемых услуг. А попасть в музей местным жителям просто невозможно.

С такой проблемой последние годы сталкивается много популярных европейских городов. Некоторые из них начали ограничивать въезд или перераспределять потоки по менее популярным местам, чтобы сохранить культурное наследие.

А с упрощением визового режима поток приезжающих увеличится на 20-25%. Какова будет доля тех, кто приедет действительно как турист? По результатам эксперимента с электронными визами в Калининградской области и по отзывам местных туристических компаний большая часть приезжих по такой визе обходились без услуг местных туроператоров, гидов и даже отелей. И эффективность, и прибыльность такого туристического потока ставится под сомнение.

В принципе, действующий визовый режим и так не препятствует росту въездного турпотока. Его упрощение — риск, в том числе, для экономики страны.

И также не стоит забывать о нестабильной ситуации в мире в связи с пандемией. ВОЗ считает риск ее дальнейшего развития высоким, поэтому, как мне кажется, стимулировать турпоток сейчас пока рано. Важно посмотреть, как со временем будет развиваться ситуация с вирусом в других странах и отложить на время принятие закона об электронных визах, чтобы не подвергать опасности население нашей страны.

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы елена низамова евгений балашов клуб "столичный" электронные визы сергей селиванкин
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