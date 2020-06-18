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Автор Михаил Закурдаев

Эксперт Чесноков: оформить электронную визу может и фейковый заявитель

Туризм

Введение Россией электронных въездных виз приведет практически к бесконтрольному въезду иностранцев в нашу страну — считают эксперты, принявшие участие в третьем заседании делового политэкономического клуба "Столичный", которое состоялось в прямом эфире "Правды.ру".

Третье заседание онлайн-клуба "Столичный"

Правительство РФ, в ответ на инициативу Ассоциации туристической индустрии, предложило Федеральному собранию на рассмотрение вопрос о введении электронных въездных виз с 1 января 2021 года.

Президент политэкономического онлайн-клуба "Столичный" Евгений Балашов предоставил слово эксперту в области туриндустрии по визовому аутсорсингу общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексею Чеснокову:

— Два слова об истории института электронных виз. В России он появился в августе 2017 года в порядке эксперимента — для въезда во Владивосток и Приморский край. Затем эксперимент был расширен на другие области и регионы Дальневосточного округа. В 2018 году болельщики Чемпионата мира по футболу въезжали в Россию по так называемым паспортам болельщика. Эти паспорта были полным аналогом электронных виз и, как считается, хорошо себя зарекомендовали.

В 2019 году был разрешен въезд по электронным визам в Калининградскую область. С 1 октября электронные визы стали доступны для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Нужно сказать, что российская электронная виза даже в таком виде является самой либеральной в мире. Для ее оформления не требуется ни одного документа. Проверка данных иностранных граждан, которые они вводят на специальном сайте, никем не производится.

Недавно на сайте радио "Эхо Москвы" был опубликован показательный материал, когда электронную визу оформил фейковый заявитель по имени "Тест" и по фамилии тоже "Тест". Тест Тест. Тем не менее, виза была ему выдана. Поэтому говорить о том, что она выдается после какой-то проверки, к сожалению, не приходится.

Правительство действует по инерции

С 16 марта этого года оформление электронных виз, как и в принципе въезд в Россию иностранных граждан, в связи с коронавирусной инфекцией, был остановлен. Тем не менее, 20 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о распространении действия электронных виз на всю Россию с 1 января 2021 года.

Этому сопутствовала мощная информационная кампания. В ней задействованы Ростуризм, Российский союз туриндустрии. Предлагали ввести электронную визу уже с 1 июня, с 1 сентября, что, конечно, сейчас совершенно недопустимо. Очевидно, что внося законопроект, правительство действовало по инерции, поскольку подготовка к введению электронной визы по всей России велась в течение всего 2019 года. Ей сопутствовал длительный период межведомственных согласований.

Но буквально на днях премьер, а вслед за ним и другие федеральные чиновники рекомендовали россиянам воздержаться от отдыха за рубежом в этом сезоне. В этом свете не может идти речи и о возобновлении массового въездного туризма в России. И его упрощение уже с 2021 года представляется очень опасным.

Спрогнозировать сроки и условия безопасного возобновления международных поездок сейчас, наверное, не возьмется никто. Кроме того, введение электронных виз в существующем режиме неприемлемо, поскольку это односторонний отказ от визового режима с зарубежьем. Нет достоверной проверки личностей заявителей, целей поездки, медицинского страхования, намерения выехать из России по окончании срока действия визы. То есть это большой риск роста количества нелегальных мигрантов, увеличения теневого сектора экономики.

Полная ответственность за допуск иностранцев в Россию по электронной визе возлагается на пограничную службу. У пограничника всего три минуты на проверку оснований для въезда в нашу страну. Естественно, при большом потоке прибывших такая проверка носит достаточно поверхностный характер.

Поэтому предлагается:

  • Обратиться в правительство с просьбой перенести вступление законопроекта в силу как минимум на январь 2022 года. А высвободившийся период использовать для изучения безопасных путей упрощения визового режима.
  • Увеличить максимальный срок рассмотрения заявления на электронную визу до 14 дней. Сейчас этот срок предлагается ограничить всего четырьмя днями.
  • Предусмотреть обязательное предоставление иностранным гражданином хотя бы паспорта.
  • Предусмотреть возможность биометрической или иммунной идентификации граждан стран, которые внедряют электронную визу для граждан России.

Сейчас много говорят о внедрении таких мер контроля. Об этих мерах заявляют и Германия, и другие страны. А биометрическая идентификация узаконена Евросоюзом для граждан России еще с 2015 года. Сейчас идет речь о том, что вместо сканирования отпечатков пальцев, которые требуются для оформления шенгенской визы, будут использованы новые методы идентификации, включая трехмерное фотографирование и сканирование сетчатки глаза, как это уже производится, например, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Зарубежье ни в коей мере не упрощает визовый режим, не отказывается от эффективных методов контроля. Напротив, вводятся новые. В связи с этим и в России необходимо принять меры к тому, чтобы введение электронной визы было отложено и дополнительно изучено.

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы виза туризм ростуризм евгений балашов алексей чесноков электронная виза
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