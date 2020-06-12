Музей "Городская кузница XVII века"

Музей "Городская кузница XVII века" был открыт в 1991 г. Он находится в самой старой гражданской постройке Смоленска. Этот маленький, крытый черепицей домик, расположенный в центре города, был построен в 1-й половине XVII в. в период польского владычества на Смоленщине.

Семнадцатое столетие — время тяжёлых военных испытаний для Смоленска: беспримерная героическая оборона от польских захватчиков в 1609–1611 гг., почти полувековое господство Речи Посполитой, возращение в состав Русского государства в 1654 г. В разгар этих бурных событий и появляется в Смоленске одноэтажное кирпичное здание в характерной для западной архитектуры форме: двускатная черепичная крыша над прямоугольным объемом с протяжёнными фасадами, разделёнными лопатками на два прясла. В южном фасаде в каждом из этих прясел расположено по окошку с лучковой перемычкой. По вертикали все четыре угла здания оформлены огибающими лопатками. Строгий фасадный декор ограничен цоколем и ступенчатым карнизом.

Можно предположить, что первоначально дом использовался как административное здание. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе археологических раскопок старинные чернильницы и обломки красной черепичной кровли того времени. Ещё в конце XVII — начале XVIII вв., уже после возращения Смоленска в состав России, это строение именовалось "старой архивой" или "польской архивой". В 1785 г. здание перестроили и приспособили под кузницу Инженерного дома, возведённого неподалёку. Кузница активно функционировала по своему прямому назначению как минимум до Отечественной войны 1812 года. Зданию посчастливилось пережить те катастрофические разрушения и пожары, которым подвергся город в 1812 и 1941-1943 годах.

В 1960–1980-х гг. была проделана большая исследовательская и реставрационная работа по изучению памятника. Был исследован культурный слой участка, на котором стоит кузница, и расчищен доступ к западной стене здания. По инициативе Смоленского государственного музея-заповедника в 1991 году в нём была открыта экспозиция музея "Городская кузница XVII века", располагающаяся в двух залах.

Экспозиция музея состоит из двух частей. В первом зале экспонируются многочисленные изделия русского кузнечного, слесарного и литейного ремесла XVI-начала XX вв.

Кузнечное дело — одно из самых древних и важных ремёсел. Наиболее ярко о его значимости говорит тот факт, что отдельные периоды развития человечества носят названия: "бронзовый век" и "железный век". Одна из самых распространённых фамилий в мире связана с кузнечным делом. В русском языке — Кузнецов и Ковалёв, в украинском — Коваль, Ковальчук и Коваленко, в польском — Ковальский, Ковальчик, в чешском и сербо-хорватском — Ковач, в английском языке — Смит, в немецком — Шмидт, во французском — Лефевр и т. д.

У кузнецов были свои небесные покровители:

в Древней Греции — бог Гефест,

в Древнем Риме — Вулкан,

в Древней Руси — Сварог.

В православии покровителями кузнецов считаются святые Козьма и Дамиан, в народе — Кузьма и Демьян.

В экспозиции можно увидеть уникальное цеховое знамя смоленских кузнецов 1839 г., выполненное из жести, с изображением небесных покровителей. В песенном народном фольклоре Кузьма и Демьян представлялись священными кузнецами, выковывающими венцы для новобрачных. Присутствие кузнеца на свадьбе было хорошей приметой. Православная церковь отмечает праздник Козьмы и Дамиана 1 ноября (14 ноября по Григорианскому календарю). В народе праздник получил название "кузьминки" и широко отмечался.

В России кузнечное ремесло почиталась особо, о чём говорят пословицы и поговорки: "Муж кузнец — жена барыня", "Кузнец — всем ремёслам отец".

Ремесленные инструменты, орудия сельскохозяйственного труда, охотничье и промысловое снаряжение являлись наиболее частыми заказами для русских кузнецов. В экспозиции можно увидеть:

острогу для ловли рыбы XVIII в.,

лопату XVIII в.,

распашник сохи XVIII в.,

сверло по дереву начала XX в., серпы XIX в.,

ключи, замки и гвозди кованые XVI-XIX вв. и многое другое.

Все эти изделия преимущественно были изготовлены в различных уездах Смоленской губернии. Особый интерес вызывают следующие экспонаты:

конёк для катания на льду XVI в.,

высокий изящный ларец-теремок XVII в., изготовленный на Русском Севере,

кованый напольный подсвечник XVIII в.,

купеческий безмен (рычажные весы) XIX в.,

тульские самовары XIX в.

На отдельном стенде расположены предметы средневекового вооружения:

боевой топор XIIIв.,

бердыш XVI в.,

копья XVII в.,

алебарда XIX в.

Представлена и кольчуга — самый распространённый образец древнерусского защитного снаряжения.

Во втором зале музея реконструирован интерьер городской кузницы XVIII-XIX вв.

У входа расположен кузнечный горн. Горн — это специальная кузнечная печь для нагрева металла. В древности наши предки нагревали металл в специальных кострах, которые разводили в ямах на склонах гор, где часто гулял ветер. Отсюда и название печи: горн — "сооружение у горы". Чтобы огонь горел сильнее, использовались кожаные меха, которые раздували подмастерья.

В центре зала на дубовой колоде стоит старинная наковальня. Наковальня — это опорный кузнечный инструмент для холодной и горячей обработки металлов методами пластической деформации. Наковальня напоминает диковинное животное. Спереди у наковальни расположен "рог" (для гибки полос, прутьев, для сварки колец), сзади — "хвост" (с отверстиями для пробивки заготовок), посередине — "лицо" (на нём выполняются основные работы), снизу — "лапы", по бокам — "ребра" (на них гнут металл). Наковальня устанавливалась на расстоянии 1,5 — 2 м от горна на массивной дубовой колоде. В большой кузнице обычно работают кузнец и его помощник — молотобоец, тогда и говорят, что работа идёт "в две руки".

В зале можно увидеть и разнообразные кузнечные инструменты:

молот,

клещи,

кочергу,

тиски,

ножницы по металлу,

зубило,

пробойник,

гладилку.

Зал украшают три узорных кованых кронштейна XIX в., когда-то украшавшие фасады смоленских зданий. Электрическое освещение зала преднамеренно ослаблено, чтобы создать иллюзию естественной обстановки работы мастера, в свете пламени горна творившего свои шедевры.

В музее "Городская кузница XVII века" проводится обзорная экскурсия по экспозиции.

Можно посетить и различные тематические познавательные экскурсии:

— "Русское кузнечное ремесло";

— "Спор булата и злата": рассказ о русской средневековой экономике";

— "Изнарядися в брони аки на рать": история русского защитного снаряжения и вооружения";

— "Кузьминки" — костюмированная экскурсия с элементами театрализации, приуроченная к празднику святых бессребреников Козьмы и Дамиана. О тонкостях кузнечного дела посетителям музея расскажет "настоящий кузнец" — экскурсовод в костюме средневекового ремесленника. "Кузнец" загадывает загадки и прибаутки о работе мастеров, подмастерий и молотобойцев. Экскурсия "Кузьминки" проводится как 14 ноября в день Козьмы и Дамиана, так и по заказу в течение всего года.

Смоленский государственный музей-заповедник.

Музей "Городская кузница XVII века".

Адрес: г. Смоленск, ул. Ленина, 10а

Тел.: (4812) 38-38-62

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