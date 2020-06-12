Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Виктор Коваленко

Музей "Городская кузница XVII века"

Туризм

Музей "Городская кузница XVII века" был открыт в 1991 г. Он находится в самой старой гражданской постройке Смоленска. Этот маленький, крытый черепицей домик, расположенный в центре города, был построен в 1-й половине XVII в. в период польского владычества на Смоленщине.

Семнадцатое столетие — время тяжёлых военных испытаний для Смоленска: беспримерная героическая оборона от польских захватчиков в 1609–1611 гг., почти полувековое господство Речи Посполитой, возращение в состав Русского государства в 1654 г. В разгар этих бурных событий и появляется в Смоленске одноэтажное кирпичное здание в характерной для западной архитектуры форме: двускатная черепичная крыша над прямоугольным объемом с протяжёнными фасадами, разделёнными лопатками на два прясла. В южном фасаде в каждом из этих прясел расположено по окошку с лучковой перемычкой. По вертикали все четыре угла здания оформлены огибающими лопатками. Строгий фасадный декор ограничен цоколем и ступенчатым карнизом.

Можно предположить, что первоначально дом использовался как административное здание. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе археологических раскопок старинные чернильницы и обломки красной черепичной кровли того времени. Ещё в конце XVII — начале XVIII вв., уже после возращения Смоленска в состав России, это строение именовалось "старой архивой" или "польской архивой". В 1785 г. здание перестроили и приспособили под кузницу Инженерного дома, возведённого неподалёку. Кузница активно функционировала по своему прямому назначению как минимум до Отечественной войны 1812 года. Зданию посчастливилось пережить те катастрофические разрушения и пожары, которым подвергся город в 1812 и 1941-1943 годах.

Музей

В 1960–1980-х гг. была проделана большая исследовательская и реставрационная работа по изучению памятника. Был исследован культурный слой участка, на котором стоит кузница, и расчищен доступ к западной стене здания. По инициативе Смоленского государственного музея-заповедника в 1991 году в нём была открыта экспозиция музея "Городская кузница XVII века", располагающаяся в двух залах.

Музей

Экспозиция музея состоит из двух частей. В первом зале экспонируются многочисленные изделия русского кузнечного, слесарного и литейного ремесла XVI-начала XX вв.

Кузнечное дело — одно из самых древних и важных ремёсел. Наиболее ярко о его значимости говорит тот факт, что отдельные периоды развития человечества носят названия: "бронзовый век" и "железный век". Одна из самых распространённых фамилий в мире связана с кузнечным делом. В русском языке — Кузнецов и Ковалёв, в украинском — Коваль, Ковальчук и Коваленко, в польском — Ковальский, Ковальчик, в чешском и сербо-хорватском — Ковач, в английском языке — Смит, в немецком — Шмидт, во французском — Лефевр и т. д.

Музей

У кузнецов были свои небесные покровители:

  • в Древней Греции — бог Гефест,
  • в Древнем Риме — Вулкан,
  • в Древней Руси — Сварог.

В православии покровителями кузнецов считаются святые Козьма и Дамиан, в народе — Кузьма и Демьян.

В экспозиции можно увидеть уникальное цеховое знамя смоленских кузнецов 1839 г., выполненное из жести, с изображением небесных покровителей. В песенном народном фольклоре Кузьма и Демьян представлялись священными кузнецами, выковывающими венцы для новобрачных. Присутствие кузнеца на свадьбе было хорошей приметой. Православная церковь отмечает праздник Козьмы и Дамиана 1 ноября (14 ноября по Григорианскому календарю). В народе праздник получил название "кузьминки" и широко отмечался.

В России кузнечное ремесло почиталась особо, о чём говорят пословицы и поговорки: "Муж кузнец — жена барыня", "Кузнец — всем ремёслам отец".

Музей

Ремесленные инструменты, орудия сельскохозяйственного труда, охотничье и промысловое снаряжение являлись наиболее частыми заказами для русских кузнецов. В экспозиции можно увидеть:

  • острогу для ловли рыбы XVIII в.,
  • лопату XVIII в.,
  • распашник сохи XVIII в.,
  • сверло по дереву начала XX в., серпы XIX в.,
  • ключи, замки и гвозди кованые XVI-XIX вв. и многое другое.

Все эти изделия преимущественно были изготовлены в различных уездах Смоленской губернии. Особый интерес вызывают следующие экспонаты:

  • конёк для катания на льду XVI в.,
  • высокий изящный ларец-теремок XVII в., изготовленный на Русском Севере,
  • кованый напольный подсвечник XVIII в.,
  • купеческий безмен (рычажные весы) XIX в.,
  • тульские самовары XIX в.
Музей

На отдельном стенде расположены предметы средневекового вооружения:

  • боевой топор XIIIв.,
  • бердыш XVI в.,
  • копья XVII в.,
  • алебарда XIX в.

Представлена и кольчуга — самый распространённый образец древнерусского защитного снаряжения.

Во втором зале музея реконструирован интерьер городской кузницы XVIII-XIX вв.

У входа расположен кузнечный горн. Горн — это специальная кузнечная печь для нагрева металла. В древности наши предки нагревали металл в специальных кострах, которые разводили в ямах на склонах гор, где часто гулял ветер. Отсюда и название печи: горн — "сооружение у горы". Чтобы огонь горел сильнее, использовались кожаные меха, которые раздували подмастерья.

Музей

В центре зала на дубовой колоде стоит старинная наковальня. Наковальня — это опорный кузнечный инструмент для холодной и горячей обработки металлов методами пластической деформации. Наковальня напоминает диковинное животное. Спереди у наковальни расположен "рог" (для гибки полос, прутьев, для сварки колец), сзади — "хвост" (с отверстиями для пробивки заготовок), посередине — "лицо" (на нём выполняются основные работы), снизу — "лапы", по бокам — "ребра" (на них гнут металл). Наковальня устанавливалась на расстоянии 1,5 — 2 м от горна на массивной дубовой колоде. В большой кузнице обычно работают кузнец и его помощник — молотобоец, тогда и говорят, что работа идёт "в две руки".

Музей

В зале можно увидеть и разнообразные кузнечные инструменты:

  • молот,
  • клещи,
  • кочергу,
  • тиски,
  • ножницы по металлу,
  • зубило,
  • пробойник,
  • гладилку.

Зал украшают три узорных кованых кронштейна XIX в., когда-то украшавшие фасады смоленских зданий. Электрическое освещение зала преднамеренно ослаблено, чтобы создать иллюзию естественной обстановки работы мастера, в свете пламени горна творившего свои шедевры.

В музее "Городская кузница XVII века" проводится обзорная экскурсия по экспозиции.

Можно посетить и различные тематические познавательные экскурсии:

"Русское кузнечное ремесло";

"Спор булата и злата": рассказ о русской средневековой экономике";

"Изнарядися в брони аки на рать": история русского защитного снаряжения и вооружения";

"Кузьминки" — костюмированная экскурсия с элементами театрализации, приуроченная к празднику святых бессребреников Козьмы и Дамиана. О тонкостях кузнечного дела посетителям музея расскажет "настоящий кузнец" — экскурсовод в костюме средневекового ремесленника. "Кузнец" загадывает загадки и прибаутки о работе мастеров, подмастерий и молотобойцев. Экскурсия "Кузьминки" проводится как 14 ноября в день Козьмы и Дамиана, так и по заказу в течение всего года.

Смоленский государственный музей-заповедник.

Музей "Городская кузница XVII века".

Адрес: г. Смоленск, ул. Ленина, 10а

Тел.: (4812) 38-38-62

Читайте также:

Знакомство с лесом, не выезжая из города

"Зеленая планета": лирикам про химиков

Музей истории трактора в Чебоксарах

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы музеи кузница смоленск внутренний туризм путешествие по россии
Новости Все >
Переходный период по Brexit продлен не будет
Украина получила первый транш от МВФ
Ширвиндт рассказал, как Ефремов пьяным бил машины
В Луганске репетируют парад Победы
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Путин: большинство жителей РФ поддерживают поправки в Конституцию
В Москве проходит церемония прощания с Анатолием Трушкиным
"100 миллионов": адвокат назвал способ избежать тюрьмы Ефремову
Путин: медработники достойны самых высоких наград
Армен Джигарханян выписан из больницы
Последние материалы
"100 миллионов": адвокат назвал способ избежать тюрьмы Ефремову
Путин: медработники достойны самых высоких наград
Армен Джигарханян выписан из больницы
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
Американский посол поздравил россиян от имени Трампа
Шэрон Стоун пережила удар молнии
В ближайшие месяцы Израиль распространит свой суверенитет
"Ты убийца": Блогер Давидыч обратился к Ефремову
Россиянам советуют ехать на отдых в Крым
Популярное
Новости полиции и криминала
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста

Актёр Михаил Ефремов покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН.

Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог
Новости Белоруссии
Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог
Прибалтика
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Экономика и бизнес
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер Василий Амирджанов Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Блогер Диденко рассказала, как заработала на смерти мужа
В ближайшие месяцы Израиль распространит свой суверенитет
В ООН рассказали, кто атаковал саудовские НПЗ
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
Аркадий Мамонтов: в геноме коронавируса нашли белок человека
Дестабилизирует Россию сама власть
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Дестабилизирует Россию сама власть
Пушков объяснил, почему Зеленского не позвали на парад Победы
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Главы государств поздравляют Путина с Днем России
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
"Лоскутное одеяло": Баранов о противоречиях в новой Конституции
Блогер Диденко рассказала, как заработала на смерти мужа
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ