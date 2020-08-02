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Виктор Коваленко

Хранители истории: музей "Княжий Двор"

Туризм

Музей "Княжий Двор" был открыт 23 августа 2013 года в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского района Московской области.

В "Княжий Двор" входят здания и сооружения времен князя Даниила Московского (младшего сына Александра Невского), основавшим поселение Большие Дворы, которые располагались на середине пути между Владимиром и Москвой. Княжий двор, состоял в то время из летних и зимних княжеских покоев, обнесенных частоколом со смотровыми башнями. Здесь князь останавливался на отдых в дни военных походов или же путешествий в другие княжества.

Работники различных промысловых и ремесленных мастерских Большого Двора должны были обеспечить быт и повседневные нужды князя и его дружины.

Хранители истории: музей

Сейчас на территории музея находится "Охотничий домик князя Даниила" с экспозицией "Традиции охоты в Куньей волости", в которой можно увидеть разнообразные ловушки, чучела животных и птиц, шкуры, княжеское обмундирование: кольчуга, шлем, мечи, щиты и т. д.

Хранители истории: музей

Есть в охотничьем домике и русская печь в рабочем состоянии со всей кухонной утварью как из бересты, так и из глины.

Хранители истории: музей

Основное трехэтажное здание музейного комплекса имеет каменный первый и деревянные второй и третий этажи. Именно здесь расположились основные экспозиции музея. Стены отделаны декоративной резьбой, придающей нарядность дому-терему. В княжеских домах терем был самым красивым и высоким строением, чтобы его было видно издалека.

Первый этаж музея посвящен "Вохонскому сражению", реконструкция которого проводится в окрестностях поселка Большие Дворы с 2002 года и воссоздает события Отечественной войны 1812 года, связанные с вооруженными столкновениями отряда самообороны Вохонской волости с французской армией.

В ходе сражений Вохонские партизаны во главе с крестьянином Герасимом Куриным потрепали регулярные части французской армии. На масштабном полотне-панораме в центральном зале как раз показан один из эпизодов сражения: сражение вохонских крестьян с отрядом французских солдат под командованием маршала Нея.

Хранители истории: музей

В экспозиции можно посмотреть реконструированную форму русских и французских офицеров того времени. Также здесь представлены образцы оружия легкой кавалерии войны 1812 года: ружья, палаши, сабли, воссозданные умельцами — знатоками военной истории.

Главный художник ОАО "Павловопосадская платочная мануфактура" Виктор Иванович Зубрицкий изготовил к 200-летию победы России над Наполеоном два юбилейных шелковых платка-панно, которые также можно увидеть в экспозиции. На первом изображены крестьяне-ополченцы с отрядами павлоградских гусар и донских казаков, на втором — портреты выдающихся русских полководцев: М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, М. Б. Барклая-де-Толли и других.

На втором этаже музея находится экспозиция, посвященная истории пяти крупнейших текстильных предприятий Павловского Посада, основанных купцами в XIХ веке.

Хранители истории: музей

Большая часть экспозиции посвящена производству набивных платков, шалей и панно. В зале можно увидеть набивные чистошерстяные, шелковые платки, созданные талантливыми художниками в советские годы, а также в наши дни. Благодаря усилиям предпринимателей Я. Лабзина и В. Грязнова павловопосадское производство достигло своего расцвета в конце XIX века. Сегодня эти платки известны во всем мире.

Хранители истории: музей

Отдельный раздел экспозиции посвящён большедворскому предприятию, основанному в 1868 г. крестьянином С. И. Барановым, которое выпускало полушелковые и шелковые платки. В музее воссоздан интерьер кабинета купца Баранова, представлены макеты дома купца С. И. Баранова и Христорождественской церкви, черно-белые фотографии основателей фабрики и членов их семей.

Хранители истории: музей

После революции фабрика была национализирована, а затем перепрофилирована под производство пожарных рукавов. В экспозиции можно увидеть два ткацких станка разных исторических эпох.

  • Первый — деревянный, на котором ткали еще в Древней Руси.
  • Второй — полуавтомат, на котором изготавливаются чехлы для пожарных рукавов, был изобретен конструкторами г. Шуйя.
Хранители истории: музей

Ещё одна часть экспозиция посвящена истории предприятия ООО "Павлово-Посадский шёлк", старейшего предприятия шелковой промышленности России, бывшей фабрики купцов Соколиковых. В советское время после национализации она была переименована в "Фабрику им. Я. Свердлова". В экспозиции зала представлены портьерные и церковные ткани, а также две работы художника В. Г. Коренкова: портрет В. И. Ленина и Большой Кремлевский дворец, изготовленные из шелка.

Стоит обратить внимание на фрагмент парчи начала ХХ в. (шелковая ткань с узором из серебряных и золотых нитей). Такими тканями прославилась фабрика И. П. Заглодина в с. Рахманово. Рахмановский шелковый комбинат сегодня производит ситовые и технические ткани и, храня традиции, продолжает выпускать парчовые ткани для церковного облачения.

Хранители истории: музей

Третий этаж музея-терема отдан под постоянно действующую экспозицию "Литературный Павловский Посад". Она посвящена трём известным в истории Павловского Посада и России именам.

В первом разделе экспозиции рассказывается о Николае Ивановиче Пастухове (1831-1911), издателе, основателе газеты "Московский листок". В конце XIX — начале XX веков "Московский листок" был одной из самых популярных газет России. В 1882 году на страницах "Московского листка" Н. И. Пастухов печатает собственный роман "Разбойник Чуркин", в основу которого легла история банды атамана Чуркина, которая орудовала в окрестностях Павловского Посада. Для сбора материала о разбойнике издатель привлёк лучшего русского репортёра Владимира Алексеевича Гиляровского.

Второй раздел экспозиции посвящен выдающемуся русскому советскому писателю Сергею Николаевичу Сергееву-Ценскому (1875-1958), который в 1902 году преподавал в Павловском Посаде математику в четырехклассном училище. Сюжетами и героями его рассказов явились реальные события и люди провинциального города.

Заключительный раздел экспозиции посвящен нашему земляку, известному российскому поэту Олегу Чухонцеву.

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Автор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
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