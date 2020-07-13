Когда оживает история: музей археологии на курорте "Роза Хутор"

Животных каменного века, средневековую усадьбу, книгу барона Торнау и многое другое можно увидеть в музее Археологии курорта "Роза Хутор".

Музей Археологии был открыт на "Роза Хутор" два года назад и за это время стал достопримечательностью курорта и региона. Со дня открытия здесь побывало более 60 тысяч человек. Экспонаты, представленные в музее, иллюстрируют богатую историю края cо времён образования Кавказских гор и до сегодняшних дней. Основными экспонатами стали исторические находки, которые были сделаны во время археологических раскопок в 2010–2014 годах на месте строительства олимпийских объектов. В музее представлены копии артефактов: предметов быта, орудий труда, оружия, украшений и др.

В музее несколько залов по темам:

геологический,

каменного века,

бронзового века,

античности и раннего железного века,

средневековья и нового времени.

Особый интерес у посетителей музея вызывают интерактивные стенды:

"Карта памятников и артефактов",

"Животные каменного века",

"Кавказская средневековая усадьба",

мега-книга "Приключения барона Торнау".

Интерактив позволяет с помощью дополненной реальности увидеть экспонаты в первоначальном виде.

Новые технологии сделали из музея игровой комплекс, который интересен всем. Даже маленький ребенок станет с увлечением гулять по страницам истории и получать доступную и интересную для него информацию: все экспонаты оживают при наведении на них экрана планшета, который вы получите при входе.

В музее есть и необычные экспонаты, такие как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тыс. лет. Такие медведи обитали в ледниковый период и были огромными — вес медведя достигал почти тонну. Пещерный медведь не был предком современного бурого медведя и вымер 15 тысяч лет назад.

Ещё одни необычные экспонаты — аммониты — окаменелые раковины, которым около 116 млн. лет. Этот вымерший головоногий моллюск обитал в глубинах древнего океана Тетис, располагавшийся некогда на территории современного Кавказа. Аммониты были найдены в 2010 году в районе Большого Сочи в окрестностях реки Чвижепсе, и реки Белая у г. Белореченск. Музей выкупил эти экспонаты у частных коллекционеров.

Аммонитами в I веке н. э назвал их Плиний Старший в честь древнеегипетского солнечного божества Амона Фиванского, изображавшегося с закрученными рогами овна. Аммониты считаются символом семейного счастья, достатка и благополучия для многих народов мира.

Но, наверное, самым завлекательным экспонатом музея стала книга барона Торнау, с мультимедийных страниц которой он рассказывает о значимых исторических событиях и своих приключениях в этих краях в середине XIX века.

Представленная в музее карта памятников археологии долины реки Мзымта поможет вам наметить прогулку к дольменам в Красной Поляне или другим интересным местам.

Кроме экскурсий в музее можно принять участие в образовательных занятиях для детей и их родителей. Такие как "День пещерного человека" или "Археологическая экспедиция". Они позволяют в игровой форме познакомиться с историей края.

В магазине при музее вы сможете приобрести сувениры.

Материалы предоставлены пресс-службой "Розы Хутор".

Адрес: г. Сочи, Эсто-Садок, Роза Долина, площадь Роза, 1

Тел.: +7 (928) 854-98-91.