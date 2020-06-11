Семёнов — столица Золотой Хохломы

Искусство хохломской росписи хорошо известно у нас в стране и за рубежом. Золотые узоры, вобравшие в себя всю красоту земли русской, восхищают каждого, кому довелось познакомиться с изделиями народного промысла, возникшего в XVII веке в заволжских лесах.

Музей Золотая Хохлома

По берегам рек Керженец и Узола издавна жили умелые мастера. Они изготавливали деревянную расписную посуду. Выточенные из легкой и сухой древесины чашки, братины, поставцы мастера делали похожими на драгоценные золотые и расписывали их орнаментом. Красочные узоры из трав, цветов, плодов придавали особую красоту строгим и лаконичным формам деревянных вещей.

Особенностью этой техники окраски — в получении золотого цвета без применения золота. Основные приемы ее сохранились до наших дней почти без изменений.

Хохломские изделия принадлежат сегодня к числу любимых в нашей стране произведений народного декоративного искусства и давно стали популярным русским сувениром.

Одним из центров изготовления хохломских изделий является город Семенов. Сегодня он носит статус "Столица Золотой Хохломы".

На территории знаменитой фабрики "Хохломская роспись" находится комплекс музеев.

Музейно-туристический центр "Золотая Хохлома"

МТЦ "Золотая Хохлома" начал свою работу в 2008 году. Это современный музей, где представлена коллекция старинных хохломских изделий конца XIX — начала XX веков, работы лауреатов Государственной премии им. Репина, заслуженных художников СCСР и РФ.

Именно в этом уникальном здании вы сможете встретиться с настоящей огненной Жар-птицей! Со всех уголков нашей необъятной Родины съезжаются дорогие гости, чтобы получить частичку волшебного огня мастерства и таланта, подаренного этой сказочной птицей! А еще говорят, что она исполняет желания!

Зал "Православие" возвращает к истокам уникального самобытного промысла и знакомит с искусством хохломской иконы.

Экспозиция современных расписных изделий "Царская комната" и коллекция символов — гигантов международного фестиваля НХП "Золотая Хохлома" удивляет и поражают своей уникальностью и размерами — гигантский детский стульчик высотой 3 метра, ковш-утка, в которой можно плавать, хлебосольная чаша диаметром 1,5 метра, глобус-мяч шириной 1,5 метра.

В стенах пламенного хохломского царства можно встретить хозяйку нашего уникального промысла — Государыню Хохлому, которая закружит вас в веселом хороводе, поделится сокровенными тайнами и загадками потешит. Здесь можно поучаствовать в интересных интерактивных программах, которые рассчитаны на разные возрастные категории и занимательных мастер-классах по росписи семеновской матрешки и деревянной ложки.

История зарождения хохломской росписи, редкие экспонаты, аналогов которых в мире нет, лучшие авторские коллекционные изделия Заслуженных художников СССР и России — все это и многое другое можно увидеть в гостеприимных стенах музейно-туристического центра. Ведь именно здесь расположена одна из самых больших в стране коллекций хохломских предметов второй половины ХIХ века — начала ХХ веков.

Историко-художественный музей

Музей расположен в старинной купеческой усадьбе конца XIX века, принадлежавшей купцу-старообрядцу Петру Петровичу Шарыгину. Стены дома привлекают внимание своей необычной кладкой, сверху донизу они выложены затейливым геометрическим узором.

В шести экспозиционных залах музея представлены уникальные экспонаты, отражающие красоту, богатство, традиции и нравы лесного Заволжья. Наибольший интерес представляют образцы мебели из ценных пород дерева, работы французских и российских мастеров: с инкрустацией, бронзовыми накладками, резьбой. В 2017 году была проведена реконструкция одного из интерьеров исторического зала — расширена тема церковного раскола, скитов, святых старцев, жизнь и быт старообрядцев Семёновского уезда.

История Керженского края неразрывно связана с художественными промыслами. Украшением музейного собрания являются изделия лучших семеновских мастеров глухой, барельефной и плоско-рельефной резьбы по дереву: Д. Н. Мазина, И. Т. Абрамова, Л. П. Левина, М. В. Смирнова.

Резные ковши, бочата, чаши, вазы, декоративные панно с тонкой кружевной резьбой, скульптуры, вырезанные из корней деревьев. Картина, плоско-барельефная резьба "Пир царя Салтана" по сказке А. С. Пушкина работа Мазина Д. Н., портреты известных писателей и видных деятелей нашей страны. Изделия художницы Веры Сергеевны Чижовой, автора оригинальной художественной техники — аппликации тканями по тканям, известного русского скульптора, художника Сергея Коненкова. Лики сказочных существ, языческих богов и героев русского народного эпоса скульптор находил и выявлял в самой структуре древесного ствола, в причудли­вых извивах корней, в сучках и наростах.

В музее представлена уникальная коллекция игрушек XIX — ХХ вв. — столярная, токарная, из папье-маше и федосеевская топорная. Этот самобытный уникальный промысел, возник в XIX веке недалеко от Семёнова в деревне Федосеево. У такой игрушки есть то, что всегда привлекало, да и до сих пор привлекает к ней детей: праздничность окраски и приближенность ее к реальным формам предметов. Особый интерес представляют авторские изделия талантливого мастера-игрушечника Луки Васильевича Котикова. Его игрушки танцуют, кружатся, стучат, вызывая восторг и удивление у детей.

Любители и почитатели русской поэзии смогут познакомиться с экспозицией, посвященной жизни и творчеству поэта-земляка Б. П. Корнилова, прославившего малую родину в талантливых стихах. В зале представлены уникальные предметы:

книги с дарственными надписями,

прижизненные издания,

вещественные памятники, принадлежавшие семье Корниловых,

ценные документы,

фотоматериалы,

автографы…

Они рассказывают о детских и юношеских годах, проведенных поэтом в Семенове, о творческом пути и трагической гибели в годы массовых репрессий. В 2017 г., к 110-летию поэта, литературный зал был полностью модернизирован, потолок украшен белоснежной лепниной, выполненной в стиле XIX в., общую атмосферу зала создают драпировки окон, белые с позолотой канделябры и люстра.

Музей народного быта — "Дом Семена-ложкаря"

"Дом Семёна-ложкаря" — не простой музей, это настоящее путешествие в прошлое! В одном месте собран и быт, и промыслы нижегородского края! "Дом Семена ложкаря" представляет собой реконструкцию дома зажиточного крестьянина второй половины XIX века. Деревянная изба и хозяйственные постройке, предметы старины, быта — всё это погружает в аутентичную среду. В экспозиции музея представлена уникальная коллекция деревянной резной ложки как простой, так и расписной с удивительной прорезной и фигурной резьбой.

Хозяйка русского дома рада гостям круглый год! Она поможет научиться выделке ложки, катанию белья на скалке рубелем, попробовать заставить ухватом чугунок в печь и пройтись как встарь с коромыслом и ведрами поводу, а также соткать половичок на стане.

В программе "У Семёновны в гостях" гостей научат молоть муку, правильно носить коромысло и даже работать на настоящем ткацком стане!

Для любителей зимних каникул — программа "Святки"!

Здесь научат колядовать в берестяных масках, петь колядки и даже играть в народный театр!

Удивляет "Дом Семёна-ложкаря" и весной!

Масленица, Пасха, каникулы — на каждое событие здесь найдется своя интерактивная программа! А Масленицу здесь встречают особенно широко: народные гуляния, угощение блинами и настоящий театр озорного Петрушки! На Пасху проводятся мастер-классы по росписи яиц-писанок!

Богата программами и летняя пора!

"Троица", "Иван Купала", "Яблочный спас" — настоящее раздолье праздников по-русски! На Троицу угощают омлетом из плошки, а медовыми яблочками на Яблочный Спас.

Лучшие обряды и традиции русского народа собраны в одном месте — в "Доме Семёна-ложкаря"!

Адрес: Нижегородская обл., г. Семенов,

ул. Чкалова, 18 (на территории ЗАО "Хохломская Роспись")

Контактные телефоны:

+7 (83162) 5-61-41, 5-63-33 — МТЦ "Золотая Хохлома";

+7 (83162) 5-19-30, 5-27-61 — Историко-художественный музей;

+7 (83162) 5-65-97, 5-68-03 — "Дом Семёна-ложкаря".

www.semenov-museum.ru

Читайте также:

Русские народные промыслы. Музей Таволожской керамики

"Костромская слобода": музей деревянного зодчества