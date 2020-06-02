Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых

Позитивный настрой граждан со смягчением карантинных мер, предпринятых из-за COVID-19, постепенно сменяется удивлением и дурными предчувствиями.

Противоречивые, дифференцированные и не всегда логичные требования санитарных властей к так называемому выходу из режима повышенной готовности вызывают много вопросов.

Перезагрузка становится перегрузкой

Торжественное объявление об открытии отелей и санаториев юга России натолкнулось на креатив своеобразных ограничений. Новые требования поставили под сомнение и сам перезапуск туристического бизнеса Краснодарского края.

Часть санаториев так не смогли открыться из-за внушительных финансовых затрат и издержек, вызванных требованиями Роспотребнадзора. Ежедневное тестирование персонала отелей обошлось бы их владельцам примерно в 2 млн рублей.

Заселение отдыхающих с обязательными справками об отсутствии у них коронавируса и, что примечательно, у их окружения, может стать непреодолимым препятствием. Срок действия таких документов определен в два дня. Если взять во внимание, что во многих городах России просто нет физической возможности оперативно сделать тесты на COVID-19, то предложенная Роспотребнадзором схема способна лишить смысла перезапуск туристического бизнеса.

Идея же запретить перемещение гостей региона по территории в частности города Сочи так и вообще превращает отдых на курорте в некий психоделический водевиль. Своим мнением об этой инновации Роспотребнадзора поделилась председатель правления Ассоциации малых отелей Сочи Валентина Богданова:

"Это практически тюремный режим, который требует от людей сидеть внутри санатория. При этом сотрудники заведений не имеют права ограничивать передвижение отдыхающих".

Такая конфигурация отдыха, безусловно, поднимет собираемость штрафов с предприятий туриндустрии и, возможно, с самих отдыхающих, но вряд ли будет способствовать реанимации бизнеса.

По словам Валентины Богдановой, ее коллеги удручены постановлением губернатора Краснодарского края о запрете бронирования мест в отелях на любой месяц, кроме текущего. Иными словами, отдыхающие не смогут заблаговременно планировать свое перемещение к морю, солнцу и другим радостям черноморского побережья России.

Отпуск с блокпостами

31 мая 2020 года главный санитарный врач Анапы и аж три заместителя мэра города провели инструктаж с представителями местной туриндустрии. Глава управляющей компании сети отелей Алексей Высоканов посетовал на своей странице в Facebook, что требования к открытию отелей весьма озадачили бизнес.

По словам отельера, власти города пообещали, что ни через аэропорт, ни через железнодорожный вокзал ни один турист без наличия опредленных документов не попадет в отели и санатории. Блокпосты на въезде тоже включатся в работу и станут проверять документы автотуристов, которые все приезжающие обязаны иметь при себе и предъявить полиции:

санаторно-курортной путевки или ее аналога;

справки об отсутствии COVID-19;

справки об эпидокружении, которая должна подтвердить, что у человека не было контактов с инфицированными в течение 14 дней.

Проверить на коронавирус родственников еще как-то возможно. Не очень понятно, как быть со случайными прохожими, попутчиками и со всей массой граждан, которые встретятся на пути будущего туриста за две недели до отпуска. Что, всех случайно приблизившихся к будущему отдыхающему хватать за шиворот и тащить проверяться на COVID-19? Просто любопытно посмотреть на тех специалистов, которые сочиняли эти и другие паранормальные требования.

Алексей Высоканов рассказал, что в случае, если у человека не будет требуемых документов, его отправят в обсерватор за счет принимающей стороны. То есть на деньги отеля или санатория. Отельер поделился предостережениями властей Анапы, которые пока действуют еще до 6 июня 2020 года и могут быть продлены:

"Если гость против, в отношении него составляют протокол о сопротивлении полиции, а затем отправляют иск в суд на принудительную обсервацию… Нам сказали обзвонить всех, кто купил путевки, и объяснить: если нет справок — не приезжайте".

Получается, что сначала дали отмашку на открытие курортного сезона, а потом чухнулись и придумали правила. Восхитительная последовательность! Прямо в стиле отечественной духовной скрепы — хорошая мыслЯ приходит опосля.

Если вдруг каким-либо образом турист минует заградительные кордоны и его поселят в отель или санаторий без требуемых документов, и он окажется инфицированным, то сотрудникам предприятий будет грозить уголовная ответственность, а отель или санаторий будет закрыт через суд.

С одной стороны, активность властей должна показать массовой аудитории весь размах заботы о гражданах. В чем-то такие меры, может быть, и правильные. С другой — вырисовывается безупречный элемент рейдерства и широкое поле для коррупционной деятельности. Организуй такого заселившегося конкуренту и отжимай чужой бизнес или стриги купоны с провинившихся.

Бенефис COVID-креатива

Нетрудно обратить внимание, что от степени влияния той или иной отрасли на решения Роспотребнадзора в сфере карантинного креатива, происходит и дифференциация требований. Как только авиакомпании вздрогнули от сокрушительных правил с перспективой полупустых самолетов, так тут же были скорректированы и правила перелетов. Иными словами, санитарные власти подстроились под коммерческие интересы отрасли или, если выражаться более внятно, попросту закрыли глаза.

Общая картина с творческим размахом сочинительства санитарных требований намекает на куда более прозаический интерес профильных ведомств и местных властей. Возможно, номенклатурная группа, объединенная коронавирусной тематикой, решила использовать в полной мере свой звёздный час. Так сказать, проявить себя в глазах общества и руководства страны, задавшей генеральный тренд.

Московским властям с колоссальными финансовыми возможностями города проще преодолевать последствия оптимизации здравоохранения, отчитываться о койко-местах, о всевозможных инновациях с ограничениями и придумками о процессе выхода из карантинного режима. Их же региональным коллегам это делать сложнее. Приходится обходиться малыми бюджетами, сомнительными по смыслу справками, блокпостами и пугать приезжий люд казачьими патрулями.

Номенклатурная самоизоляция

Полезно вспомнить о мнении эпидемиологов, которые утверждали в самом начале коронавирусной эпопеи, что переболеют все или почти все, чтобы большинство мер выхода из карантинного режима на фоне пройденного пика заболеваемости выглядели бы весьма странно. Если действительно все так плохо, то либо всем продолжать жестко сидеть на карантине и не высовываться, либо не устраивать психоцирк.

Вполне вероятно, что те представители отечественной номенклатуры, которые сочиняют COVID-правила, всерьез полагают, что граждане не замечают режущие глаза и слух противоречия. Могли бы и поинтересоваться, что люди говорят и узнать, как все коронавирусные перфомансы и стендапы больших начальников выглядят в глазах граждан.

Термин "социальная дистанция" поначалу воспринимался как расстояние между людьми в общественном пространстве. Сейчас же это понятие усилиями инициативной номенклатуры уже трансформировалось в дистанцирование правящей элиты не только от граждан, но и от логики, последовательности, элементарного здравомыслия и даже чувства политического самосохранения.

Посчитают по осени

Вряд ли кто в здравом уме поедет в Сочи или Анапу, чтобы наслаждаться не красотами региона, а находиться исключительно на территории санатория или отеля. Хотя, надо признать, что всегда найдутся любители экстрима, да и правила могут изменить на ходу.

Вот только будет досадно, если в итоге с перезапуском внутреннего туризма в России получится по формуле Виктора Черномырдина — "Хотели как лучше, а получилось, как всегда". Все предпосылки для реализации негативного сценария для отельеров пока очевидны. Как оно выйдет в итоге, по осени посчитают, а на федеральных телеканалах расскажут, что все на самом деле классно и все счастливы.