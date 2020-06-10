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Виктор Коваленко

Муз﻿ей "Огни Владимира" — самый светлый музей!

Туризм

В 2016 году в самом центре Владимира, на улице Большая Московская, дом 11 открылся музей истории освещения Владимира — "Огни Владимира".

Сотрудниками музея создан интерактивный фонд, состоящий из старинных предметов и устройств освещения Владимира, которые позволяется трогать. В экспозиции посетителей ждёт много интересного:

  • светец с лучиной,
  • ручные и уличные фонари,
  • каретные и велосипедные фонари,
  • самые разнообразные лампы и светильники,
  • большое количество старых фотографий с видами города Владимира,
  • а также современные достижения.

Путешествуя по разным эпохам, в нашем музее посетители знакомятся с историей освещения улиц и жилищ Владимира.

При посещении Музея "Огни Владимира" гости узнают, как освещался город в старые времена, как освещались жилища у разных слоёв населения. Отдельная часть экспозиции посвящена Плану электрификации России в ХХ веке (ГОЭЛРО) с привязкой к Владимиру и Владимирской области.

Музей

Основной упор в музее "Огни Владимира" сделан на интерактивность, что мотивирует гостей на участие в проекте, позволяет вовлечь детей и взрослых в изучение истории Владимира в части освещения улиц и жилищ с древних времён и до наших дней. Экскурсия проходит, как диалог с гостями. В процессе экскурсии периодически выключается электрический свет и зажигаются лучины, свечи, фонари. Экскурсовод рассказывает об истории ближайших к музею "Огни Владимира" зданий, а также об истории самого здания музея в XIX — XX веках.

Музей

После экскурсии гости могут пройти мастер-классы, поиграть в старинные игры. Музей "Огни Владимира" предлагает для посетителей интерактивную экскурсию по всей исторической экспозиции, мастер-классы по писанию гусиным пером, по изготовлению катанных свечей, по декорированию свечей и другие.

Музей

Большинство музеев историко-культурной направленности представляют собой экспозицию из старинных вещей, документов и предметов, спрятанных за стеклом. Однако, в современном мире люди (особенно дети) не хотят быть просто туристами, они хотят быть путешественниками и исследователями. Хотят взаимодействовать с экспонатами, участвовать в мастер-классах, погружаться в атмосферу экспозиции, что позволяет им делать музей "Огни Владимира".

Музей

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Автор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Темы музей туризм россия история путешествия владимир (город)
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