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Автор Виктор Коваленко

Муз﻿ей "Огни Владимира" — самый светлый музей!

Туризм

В 2016 году в самом центре Владимира, на улице Большая Московская, дом 11 открылся музей истории освещения Владимира — "Огни Владимира".

Сотрудниками музея создан интерактивный фонд, состоящий из старинных предметов и устройств освещения Владимира, которые позволяется трогать. В экспозиции посетителей ждёт много интересного:

  • светец с лучиной,
  • ручные и уличные фонари,
  • каретные и велосипедные фонари,
  • самые разнообразные лампы и светильники,
  • большое количество старых фотографий с видами города Владимира,
  • а также современные достижения.

Путешествуя по разным эпохам, в нашем музее посетители знакомятся с историей освещения улиц и жилищ Владимира.

При посещении Музея "Огни Владимира" гости узнают, как освещался город в старые времена, как освещались жилища у разных слоёв населения. Отдельная часть экспозиции посвящена Плану электрификации России в ХХ веке (ГОЭЛРО) с привязкой к Владимиру и Владимирской области.

Муз﻿ей

Основной упор в музее "Огни Владимира" сделан на интерактивность, что мотивирует гостей на участие в проекте, позволяет вовлечь детей и взрослых в изучение истории Владимира в части освещения улиц и жилищ с древних времён и до наших дней. Экскурсия проходит, как диалог с гостями. В процессе экскурсии периодически выключается электрический свет и зажигаются лучины, свечи, фонари. Экскурсовод рассказывает об истории ближайших к музею "Огни Владимира" зданий, а также об истории самого здания музея в XIX — XX веках.

Муз﻿ей

После экскурсии гости могут пройти мастер-классы, поиграть в старинные игры. Музей "Огни Владимира" предлагает для посетителей интерактивную экскурсию по всей исторической экспозиции, мастер-классы по писанию гусиным пером, по изготовлению катанных свечей, по декорированию свечей и другие.

Муз﻿ей

Большинство музеев историко-культурной направленности представляют собой экспозицию из старинных вещей, документов и предметов, спрятанных за стеклом. Однако, в современном мире люди (особенно дети) не хотят быть просто туристами, они хотят быть путешественниками и исследователями. Хотят взаимодействовать с экспонатами, участвовать в мастер-классах, погружаться в атмосферу экспозиции, что позволяет им делать музей "Огни Владимира".

Муз﻿ей

Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, 11.

Тел.: 8 (4922) 222-55-3.

www.ogni33.ru

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Темы музеи владимир музей освещения внутренний туризм путешествие по россии
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