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Автор Виктор Коваленко

Дивногорье на До﻿ну — пещерный храм и просторы степей

Туризм

Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье" — комплекс памятников археологии и пещерного зодчества, расположенный в месте, где река Тихая Сосна несёт свои воды к Дону, в окружении меловых останцов-див и реликтовых растений, переживших мамонтов. Своеобразный перекрёсток времён, на котором встретились различные эпохи, и каждая оставила свой след.

Дивногорье

История музея-заповедника

Ещё в 1917 году известный русский географ В. П. Семенов-Тян-Шанский предложил создать в Дивногорье природный заповедник, однако этот вопрос был отложен на многие годы. В 1988 году создан филиал областного краеведческого музея на территории Дивногорья, а 1 августа 1991 года на основе филиала создан природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье". Музей-заповедник относительно молодой, хотя история самого места уходит в глубину веков.

Дело в том, что на территории музея-заповедника выявлено более 70 памятников археологии, датирующихся временем от эпохи каменного века, до освоения этих земель Российским царством в середине XVII в. — времён строительства Белгородской оборонительной черты. Увидеть археологические коллекции можно на выставках музея-заповедника в городах Центрального Черноземья и за его пределами, так как с самого начала существования музей-заповедник не имел собственного здания, нет его и сейчас. Однако и без этого в музее-заповеднике есть что посмотреть.

Архитектура

Одним из основных объектов являются причудливые геологические образования — меловые останцы-дивы — от них и получил своё название музей-заповедник. Впервые дивы упоминаются в 1389 году, а образованы они искусными скульпторами — ветром и водой из мела, отложившегося на дне моря, существовавшего 90 миллионов лет назад. Поэтому, бродя по тропинкам Дивногорья, вы ходите по дну древнего моря. Подробнее узнать о геологии места поможет экспозиция под открытым небом — "Детство Земли". (фото А. Замятнина)

Дивногорье на Дону — пещерный храм и просторы степей. 408412.jpeg

В одном из меловых останцов находится пещерный комплекс, включающий церковь Сицилийской иконы Божией Матери. Впервые он упомянут в 1831 году, когда икона помогла избавить от холеры жителей соседнего города. Сам пещерный комплекс состоит из двух ярусов: на первом расположена алтарная часть и галерея крестного хода, а на втором ряд бытовых помещений, использовавшихся отшельниками в древности. Общая протяжённость пещерных ходов составляет 300 м.

Дивногорье на Дону — пещерный храм и просторы степей. 408413.jpeg

Археология

На вершине меловой горы, где расположен пещерный комплекс, возвышаются земляные валы — остатки белокаменной Маяцкой крепости, служившей северным форпостом Хазарского каганата на границе со славянским миром. Меловые блоки стен крепости сохранили рисунки и надписи, оставленные древним населением, проживавшим на территории окружавшего белокаменный замок поселения. В IX в. здесь обитали аланы, мигрировавшие с Северного Кавказа, и протоболгары — родственники дунайских и волжских болгар. Ближе с их бытом можно познакомиться на территории археологического парка "От кочевий к городам", являющегося реконструированной частью средневекового поселения, или посетив интерактивный макет "Маяцкая крепость — взгляд в прошлое". (фото Афанасьев Г. Е.)

Дивногорье на Дону — пещерный храм и просторы степей. 408414.jpeg

Ещё одним известным памятником, расположенным на территории музея-заповедника, является стоянка древнего человека "Дивногорье 9", датирующаяся 14 тысячами лет назад. На ней археологами обнаружены кости более ста особей дикой лошади и каменные орудия труда — свидетельства охоты древних людей. Однако стоянка до конца не исследована, и учёные разгадали не все её тайны, познакомиться с которыми можно в ходе специальной экскурсии.

Природа

Сейчас по Дивногорью не скачут табуны диких лошадей, а стоянки первобытного человека и валы древней крепости поросли травой. Но если присмотреться, то в растительном разнообразии музея-заповедника можно отыскать не мало реликтов и эндемиков. Первые сохранились до наших дней с древнейших времён, а их родственники произрастают сейчас в горах: на Кавказе, Урале и в Альпах. Поэтому дивногорскую растительность называют растительностью сниженных альп. Эндемиков, произрастающих в музее-заповеднике, можно встретить только на меловых склонах Среднего Дона. Большинство редких растений цветёт весной, ну, а летом по территории заповедника бегут седые волны цветущего ковыля.

Дивногорье на Дону — пещерный храм и просторы степей. 408415.jpeg

Кроме обзорных экскурсий и посещения экспозиционных объектов, музей-заповедник предлагает тематические экскурсии, мастер-классы, ежегодно организует выставки и мероприятия. Также в распоряжении посетителей километры живописных тропинок и смотровые площадки на бескрайние дали заливных лугов и пойменных лесов по берегам Дона.

Сергей Владимиров, учёный секретарь музея-заповедника "Дивногорье".

Адрес: Воронежская обл., Лискинский р-н,

хутор Дивногорье, пер. Дивный 27.

Тел.: +7 (473) 239-53-87.

www.divnogor.ru

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