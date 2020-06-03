Фестиваль "лёпанцев" на Дунайской земле

На формирование традиционной кухни жителей села Дунайки Грайворонского городского округа Белгородской области оказала влияние история заселения нашей местности. Поскольку население села состояло как из переселенцев из центральной части Русского государства, так и из отставных военных, несших службу в крепости Хотмыжск и из служилого казачества, то и в питании жителей наших сёл присутствовали и старорусские блюда, и традиционные казачьи блюда и блюда украинской кухни.

Огромное влияние на кулинарные традиции Дунайки оказали и здешние помещики — братья Пимен и Алексей Шатохины. В конце XIX века они построили в селе кирпичный и крахмало-паточный заводы. Последний возвели, поскольку картофель на дунайской супесчаной почве всегда родился превосходный. Но так как картофель являлся основной выращиваемой культурой, то его использовали как для собственных нужд, так и для приготовления крахмала на шатохинском заводе, и многие блюда готовили из картофеля по старинным рецептам. Крахмал выпускался отличного качества и шел для продажи по всей стране и на экспорт.

Старорусские блюда:

кисель,

"лёпанцы" (традиционные пироги с различными начинками),

каши со шкварками,

затирка и другие являются неотъемлемой частью в истории села Дунайки.

"Дунайские лёпанцы" в старину пеклись хозяйками круглый год и являются символом домовитости.

С 2017 года в сентябре на территории села Дунайки проводится открытый гастрономический фестиваль "Шатохинская трапеза: дунайские лёпанцы", который собирает огромное количество участников и зрителей. Фестиваль является культурным брендом территории. В рамках фестиваля проводится гастрономическая ярмарка с дегустационными площадками, мастер-классы, кулинарные выставки, туристические экскурсии, выставки сувенирной продукции. Участники фестиваля — жители Грайворонского городского округа, а так же жители других регионов.

Под открытым небом участники фестиваля лепят и жарят "лёпанцы" — угощение для многочисленных гостей. При этом каждый желающий может на празднике попробовать себя в роли кулинара, а также поучаствовать в рубке дров, плетению тына из лозы и т. п.

В рамках фестиваля проходят кулинарные конкурсы:

самый большой лёпанец,

самая оригинальная начинка пирога,

самая оригинальная форма пирога,

оригинальный десерт по старинным рецептам.

Организуются творческие, обрядовые площадки для участников и зрителей по всем жанрам самодеятельного и художественного творчества:

"В гостях у Шатохина" — выставка экспонатов из усадьбы Шатохина;

"Деревня мастеровая" — выставка-продажа сувенирной продукции;

"Урожайный калейдоскоп" — выставка-экспозиция из овощей и фруктов;

"Пятачок гармонистов" — музыкальная площадка;

"Кисельный двор" — дегустационная площадка киселей;

"Лавка перепляса" — плясовая площадка;

"Русский платок" — выставка старинных платков;

"Дунайский торжок" — выставка-продажа сельскохозяйственной продукции;

"Игровая поляна" — развлекательная площадка для детей.

Одной из самых ярких площадок праздника является фестиваль русской гармошки "Играй, гармонь! Звени, частушка!".

В будущем в рамках гастрономического фестиваля жители села Дунайки планируют испечь самый большой лёпанец в России, а также устроить чемпионат по поеданию этих традиционных для этой местности пирогов.

Проведение фестиваля "Шатохинская трапеза" позволяет решать задачи по сохранению и популяризации старинных рецептов традиционных блюд, стимулирует чувство гордости жителей округа за свою малую Родину, а также улучшает имидж села как туристической территории, повышает интерес к сельскому гастрономическому туризму, направленному на возрождение региональных традиций.

Раиса Ковалёва, директор Дунайского СМДК.

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