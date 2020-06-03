На формирование традиционной кухни жителей села Дунайки Грайворонского городского округа Белгородской области оказала влияние история заселения нашей местности. Поскольку население села состояло как из переселенцев из центральной части Русского государства, так и из отставных военных, несших службу в крепости Хотмыжск и из служилого казачества, то и в питании жителей наших сёл присутствовали и старорусские блюда, и традиционные казачьи блюда и блюда украинской кухни.
Огромное влияние на кулинарные традиции Дунайки оказали и здешние помещики — братья Пимен и Алексей Шатохины. В конце XIX века они построили в селе кирпичный и крахмало-паточный заводы. Последний возвели, поскольку картофель на дунайской супесчаной почве всегда родился превосходный. Но так как картофель являлся основной выращиваемой культурой, то его использовали как для собственных нужд, так и для приготовления крахмала на шатохинском заводе, и многие блюда готовили из картофеля по старинным рецептам. Крахмал выпускался отличного качества и шел для продажи по всей стране и на экспорт.
Старорусские блюда:
"Дунайские лёпанцы" в старину пеклись хозяйками круглый год и являются символом домовитости.
С 2017 года в сентябре на территории села Дунайки проводится открытый гастрономический фестиваль "Шатохинская трапеза: дунайские лёпанцы", который собирает огромное количество участников и зрителей. Фестиваль является культурным брендом территории. В рамках фестиваля проводится гастрономическая ярмарка с дегустационными площадками, мастер-классы, кулинарные выставки, туристические экскурсии, выставки сувенирной продукции. Участники фестиваля — жители Грайворонского городского округа, а так же жители других регионов.
Под открытым небом участники фестиваля лепят и жарят "лёпанцы" — угощение для многочисленных гостей. При этом каждый желающий может на празднике попробовать себя в роли кулинара, а также поучаствовать в рубке дров, плетению тына из лозы и т. п.
В рамках фестиваля проходят кулинарные конкурсы:
Организуются творческие, обрядовые площадки для участников и зрителей по всем жанрам самодеятельного и художественного творчества:
Одной из самых ярких площадок праздника является фестиваль русской гармошки "Играй, гармонь! Звени, частушка!".
В будущем в рамках гастрономического фестиваля жители села Дунайки планируют испечь самый большой лёпанец в России, а также устроить чемпионат по поеданию этих традиционных для этой местности пирогов.
Проведение фестиваля "Шатохинская трапеза" позволяет решать задачи по сохранению и популяризации старинных рецептов традиционных блюд, стимулирует чувство гордости жителей округа за свою малую Родину, а также улучшает имидж села как туристической территории, повышает интерес к сельскому гастрономическому туризму, направленному на возрождение региональных традиций.
Раиса Ковалёва, директор Дунайского СМДК.
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