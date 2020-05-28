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Автор Михаил Закурдаев

Туризм в России и за рубежом: что изменила пандемия?

Туризм

Великое множество планов россиян смешала этой весной коронавирусная пандемия. Происходящие сейчас послабления в режиме самоизоляции не отменяют того, что государственная граница останется пока "на замке". Рассчитывать ли россиянам в этот раз хотя бы на внутренний туризм?

"Восстановление туризма начинается во всех странах мира. У нас 1 июня открываются санатории с медицинской лицензией. Мы надеемся, что если будет благоприятная ситуация, в конце июня-в начале июля мы начнем уже открывать наши туристические направления. Должны для этого заработать гостиницы. А где — это будет зависеть от ситуации в каждом конкретном регионе", — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор компании "Випсервис" Дмитрий Горин.

Он напомнил о 14-дневном карантине, который действует при прибытии из региона в регион. Тем не менее эти ограничения постепенно отменяются. Согласно последним рекомендациям Роспотребнадзора, сообщает Горин, разрешено открывать пляжи, прежде всего, на морских курортах.

Что делать любителям заграничных путешествий?

Многие туристы задаются вопросом, когда ожидать открытия границ? Ведь для того, чтобы это случилось — нужно "запустить" международное авиасообщество.

"Когда это будет, очень сложно спрогнозировать: июль, август или сентябрь. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в нашей стране и в той стране, куда путешествие планируется. Поэтому туроператоры для тех туров, которые, к сожалению, не состоялись, предлагают туристам дополнительные соглашения на будущее путешествие. При этом туристы ничего не теряют, тур сохраняется на равнозначных условиях, то есть та же гостиница, то же направление. И в этом случае туристы просто перенесут свои путешествия на более поздние даты", — поясняет Горин.

Многие переболевшие коронавирусом поедут в санатории в целях оздоровления, лечиться, восстанавливать силы. Тем более санатории, которым сейчас будет разрешено работать, имеют медицинскую лицензию. Также эксперт отметил, что если турист предпочитает отдыхать в гостинице, то остается ожидать, что за июнь ситуация нормализуется.

Впрочем, пока рано говорить о том, куда в первую очередь можно будет отправиться. Пока границы закрыты, никаких прогнозов сделать не получится. Официальных документов по открытию зарубежных путешествий пока нет.

"Есть страны, которые очень успешно выходят из режима ограничения. Например, Греция, где вообще нет заболевших, нет отрицательной статистики. Здесь основной вопрос, чтобы нас принимали эти страны, — отмечает Горин. — Потому что поехать и сидеть 14 дней в карантине в гостинице даже без права выхода — конечно, такой туризм не востребован. Надо набраться терпения".

Также многие задаются вопросом, не станет ли поездка дороже, включая стоимость авиабилетов? Курсы валют за время пандемии изменились в среднем на 15-20%. О предварительном изменении общей стоимости, по словам Горина, пока не говорят. Но уже ясно, что отели будут загружены не полностью.

 

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Темы туризм дмитрий горин зарубежный туризм
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