Выход из карантина на волне смысловой престидижитации

Россия готовится к посткоронавирусной эпохе и сочиняет новые правила, соблюдение которых, вроде бы, должны обеспечить высокую степень защищенности граждан.

Меры профилактики, которые по замыслу авторов должны уберечь людей от инфицирования коронавирусом на этапе выхода из карантинного режима, постепенно приобретают завершенную форму и весьма любопытны.

Пошить маску с отливом и в Сочи!

Власти обещают открыть санатории Краснодарского Края уже в начале лета. Гостям региона рассказали, что они должны прибывать на отдых либо на поезде, либо самолетом. Никаких автобусов или автомобилей. По крайней мере, один из директоров местной туристической компании поделился этими знаниями по теме на сайте Ассоциации туроператоров России и резюмировал:

"Турист прибыл в регион, никуда не заезжая, сразу прибыл в санаторий, где и находится в течение всего отдыха".

Как только турист прибудет в регион, он будет обязан предъявить несколько документов:

путевку;

санаторно-курортную карту;

справку об отсутствии коронавируса;

подтверждение отсутствия контактов с зараженными COVID-19 людьми в течение 14 дней.

Со справками все понятно — это дело нехитрое. Любопытно, как у гражданина получится доказать, что он не контактировал с инфицированными, если за две недели и во время путешествия на поезде или самолете он не сможет быть уверенным, что не заразился.

Возможно, в течение 14 дней нельзя заражаться, а на 15-й можно и это устроит принимающую сторону. Одним словом, привычный номенклатурный принцип — должна быть важная бумажка для отчета, а как там кто кого перезаражает — неважно.

Директор турфирмы все-таки оговорился, что "надо дождаться финальных разъяснений и официальных документов". То есть удостовериться, что так оно и будет в итоге. Чтобы не получилось, что начали играть по правилам футбола, но на середине матча приняли решение разрешить играть и руками. Иными словами, сезон вот-вот откроют, а внятных правил до сих пор не существует, и отдыхающих могут ожидать сюрпризы.

Санитарный рейс

Реанимация авиаперевозок, как сообщили в Росавиации, будет осуществляться в три этапа. Снятие ограничений на первом этапе произойдет по следующей схеме (выдержки):

пассажирам измерят температуру и, если она превышает 37 градусов, то не пустят на борт;

пассажиры, сотрудники аэропорта и экипажи должны соблюдать дистанцию;

при посадке в самолет пассажиры обязаны также соблюдать дистанцию;

во время полета пассажиры должны находиться в медицинских масках и перчатках;

пилоты во время полета могут обходиться без перчаток, но периодически обязаны дезинфицировать руки;

перчатки и маски должны меняться каждые три часа полета;

передвижения по салону будут ограничены;

пассажиры будут пристегнуты во время всего полета;

походы в туалет с разрешения бортпроводников.

Помимо контроля за соблюдением правил пассажирами, видимо, будет установлено и наблюдение за действиями пилотов. Ведь каким-то образом нужно будет следить за соблюдением экипажем положенной дистанции. Да и выполнение предписания о дезинфекции надо как-то отслеживать, чтобы пилоты вовремя бросали штурвал и яростно натирали руки антисептиком.

Пристегнутый коронавирус

Меры действительно весьма эффективные, тем более что авиакомпании добились закрытия глаз санитарных властей на рассадку пассажиров. Ранее предлагалось, чтобы в самолете половина кресел останется незаполненной, чтобы обеспечить заявленную безопасную дистанцию. Посчитали, что при половинчатой рассадке пассажиров цены на билеты стали бы неподъемными. Да и правда, когда дело идет о прибыли, какие тут могут быть еще коронавирусы?

Уже то, что требуется соблюдение дистанции, намекает на возможное присутствие инфицированного на борту самолета. Образцово-показательно измерить температуру можно, но посвященные в тайны коронавируса неоднократно сообщали о большом количестве граждан с бессимптомным течением болезни. Стало быть, и температура у такого человека не превысит заветных 37 градусов.

Вот сядут пассажиры рядышком, облачившись в маски и перчатки, до этого потолкавшись в проходе, пристегнутся и выдохнут с облегчением. А тем временем замкнутая система вентиляции самолета, если кто-то из путешественников вдруг инфицирован COVID-19, постепенно разнесет заразу по всему салону. И все дисциплинированные граждане, включая пилотов и стюардесс, уверенно получат на слизистую коронованный вирус.

На втором этапе выхода на плато свободы будут действовать те же ограничения, что и на первом, только ремни разрешат не пристегивать. На третьем уже не нужно будет отпрашиваться у бортпроводников в туалет. Нарочито измерять температуру в аэропорту тоже не придется.

Правда, если вдруг у кого-то из пассажиров на борту обнаружится повышенная температура, то все пассажиры будут обязаны дружно надеть перчатки и медицинские маски. И снова, как и на предыдущих этапах, дружно вдыхать полными легкими все тот же воздух из замкнутой системы вентиляции.

Театр начнется с шахмат

Министр культуры России Ольга Любимова пообещала, что в сентябре 2020 года театры начнут принимать своих зрителей. Для обеспечения безопасности граждан, как и в случае с гражданской авиацией, предусмотрены хитроумные препятствия для распространения коронавируса.

Любителей Мельпомены ждет шахматная рассадка. Билеты будут продавать по схеме "четный ряд — четные места, нечетный ряд — нечетные места". При этом цены на билеты, вроде бы, останутся прежними.

Замерять температуру на входе не станут, походы в туалет не ограничены, артистов не обяжут играть в масках и перчатках, равно как и соблюдать дистанцию на сцене. И все зрители, как и в самолете, также дружно вдохнут порцию воздуха, пропитанного высоким искусством с возможной концентрацией коронавируса.

Зачем это называть какими-то этапами, непонятно. Даже Константин Станиславский усомнился бы в адекватности творческой задумки. Тем не менее, все-таки весьма любопытен дифференцированный подход к поэтапному выходу из карантинного режима. Одно дело самолет, другое — театр, который изначально предполагает условность происходящего.

В театре человек изначально осознает погружение в художественный вымысел и ждет интересных режиссерских находок. С шахматами, я считаю, более талантливая задумка, нежели ограничение на посещение туалета и пристегивание ремней.

Хотя надо отдать должное, что в ритуале протирки рук пилотами во время полета есть некий флер кинематографичности, относящийся к эстетике блокбастеров. Правда, в итоге останется лишь иллюзия защищенности, которую вдохновенно продает гражданам отечественная номенклатура.

Смысловая престидижитация

Вроде бы и вирус свирепствует, и он — не выдумка. Совокупность же противоречивых и алогичных ограничительных мер, которые более походят на спектакль в постановке сельского дома культуры с голливудскими бюджетами, вызывает ощущение психоделического эксперимента над подавляющим большинством населения страны.

Ну не могут разниться принимаемые ограничительные меры и не вписываться в "генеральную линию" санитарных властей. Какие могут быть исключения из-за цен на авиабилеты, если, как утверждается, опасность для здоровья граждан столь велика? Какие там еще шахматы в Минкульте, когда в пору говорить о нардах?

Либо опасность COVID-19 сильно преувеличена, что далеко не так, судя по постам в соцсетях медработников и переболевших коронавирусом. Либо весы здравомыслия уже давно качнулись в сторону циничной выгоды, как финансовой, так и карьерно-номенклатурной.

Не покидает неприятное ощущение массового участия в какой-то игре по неумным, но радикальным правилам. И это не так называемая карантинная усталость граждан, а вполне адекватная реакция на действия властей. Вероятно, одурманенных эффектом тотального послушания граждан, которых определили по домам, обложили штрафами и продолжают упражняться в смысловой престидижитации.