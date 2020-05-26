Большая история самого маленького города России

Если ехать от Орла в Калугу, то преодолев две трети пути, непременно приедете в город Чекалин. С виду ничем не примечательное поселение, и если не задержаться в нём, проехать дальше — в сторону Калуги, или в сторону Суворова, то никакого впечатления он на вас не произведет. Но, если вдруг вы всё- таки остановитесь — зайти в магазин, посмотреть на понравившееся старое здание, или просто отдохнуть от городской суеты и прогуляться по тихим и спокойным улочкам города, то он вас уже не отпустит — такое умиротворение достигается очень в редкие моменты…. Так что же такого в этом маленьком городке, стоящем на крутом берегу реки Оки?

Находится Чекалин буквально на границе двух областей Калужской и Тульской, но относится город к Тульской области. Сейчас Чекалин имеет официальный статус — самый маленький город России. В нем проживает на данный момент не более девятисот человек.

От основной части Тульской области город отрезан синей лентой реки Оки. Единственный мост через реку в районе города ежегодно заливает в весенние паводки, так, что добраться до Тулы можно только в объезд, сделав большой крюк. С возвышенности, на которой стоит город, на многие километры видны поля и луга. Вдали чернеет полоска леса, а река сразу за территорией города делает крутой поворот. Эти природные пейзажи заставляют остановиться и просто постоять, посмотреть на эту красоту. Подумать о жизни, оглянуться назад, постараться посмотреть вперед. Местная природа на удивление красива.

Тихие и безлюдные улицы, старые ветшающие здания хотят рассказать о событиях, проходивших здесь десятилетия и столетия назад… И, если капнуть глубже, то вскроется масса интересных исторических моментов.

История города Лихвин, он же Чекалин

Сам город не всегда назывался Чекалин, до 1944 года он назывался Лихвин. А это название тянется за городом аж с пятнадцатого века! Оказывается, у маленького города совсем не маленькая история за плечами.

Впервые город упоминается в середине шестнадцатого века — во времена правления Ивана IV Грозного. В те времена город располагался в опасной близости к южным границам Московского государства, поэтому он был укреплен небольшой крепостью с шестью башнями. Крепость входила в систему оборонных инженерных сооружений, названную Большой засечной чертой. В те времена набеги татар и поляков были частыми явлениями, поэтому крепость часто подвергалась нападениям, сжигалась, восстанавливалась, и вновь вставала на стражу границ. Но крепость и поселение не могли возникнуть просто так!

Поэтому мы идём дальше, и узнаем, что раньше неподалеку с современным городом располагалась летописная крепость Девягорск (IX-XII века), основанная еще племенами вятичей. Остатки вала этой крепости были найдены не так давно археологами при раскопках недалеко от города. Также раскопки поведали о печальной судьбе крепости — она была уничтожена примерно в двенадцатом веке. Получается, что Чекалин является одним из древнейших городов Тульской области!

Маленький город с большой историей. Как же развивался город всё это время, начиная с середины XVI века? После того как в XVII веке границы государства отодвинулись далеко на юг, оборонное значение Лихвинской крепости значительно снизилось и со временем она обветшала. Так как воевать, ждать набегов, и восстанавливать после них хозяйство уже было не нужно, народ стал активно развивать торговлю и местное производство.

Так, город-воин превратился в город-купец. Основу местного производства составляли кустари ремесленники и малые производства местных купцов:

пиво- и медоваренные,

салотопенный,

кожевенный заводы,

веревочная фабрика и тд.

Всего таких маленьких производств насчитывалось более восьмидесяти! Все произведенные товары сбывались на месте — в Лихвине проходили крупные ярмарки, куда приезжали люди с окрестных деревень, и в других городах расположенных вдоль русла реки Оки. В Белев, Калугу, Перемышль, Смоленск и даже Нижний Новгород товары из Лихвина доставлялись по Оке.

Но даже во время такого экономического роста города, население в нем не превышало нескольких тысяч человек. А когда река обмелела и стала несудоходной, город и вовсе стал приходить в упадок. Но еще в лучшие времена, когда торговля и производство шли в гору, во времена правления Екатерины II в рамках губернской реформы 1775 года, в 1779 году был утвержден регулярный план застройки уездных городов. В то время Лихвин входил в Калужскую губернию.

В соответствии с регулярным планом центральная часть города была перестроена. Торговую площадь — центр города, оставили на её месте, но придали ей восьмиугольную форму. По граням площади были выстроены основные административные здания:

казначейство,

уездный суд,

магистрат,

здание дворянского собрания,

архив и многие другие.

Также местные купцы построили свои магазины и лавки максимально близко к торговой площади. Самое интересное, что большая часть каменной застройки начала девятнадцатого века сохранилась и по сей день. Каждое здание имеет свою историю. Стены помнят и времена отечественной войны 1812 года, и великую российскую революцию 1917 года, и Великую отечественную войну.

Как на картах появился город Чекалин

В советское довоенное время с сентября 1929 года Лихвин стал входить в Черепетский район Московской области. Война пришла на территорию района 19 октября 1941 года, около поселка Черепеть, отряд Васильева при поддержке рабочего отряда Тульского завода НКПС дал бой первым подразделениям немцев.

23 октября истребительный батальон во главе с майором А. П. Горшковым и бригада войск НКВД дали бой в районе Ханино.

9 октября 1941 года был создан партизанский отряд, который через 20 дней близ станции Мыжбор пустил под откос состав противника.

Немцы заняли Лихвин и создали в нем комендатуру. Надо сказать, что немецкое командование серьезно обосновалось в городе, даже пытались переделать неиспользуемое здание бывшей тюрьмы под какие-то свои нужды, но стены здания оказались настолько прочны, что ничего сделать не удалось.

С первых дней оккупации района были созданы партизанские отряды, которые продолжали борьбу с захватчиком. Многие местные жители состояли бойцами в тех отрядах. Один из отрядов назывался "Передовой" и действовал не территории Черепетского и окружающих его районах. В нем бойцом был Александр Чекалин. На начало войны ему было всего лишь 16 лет.

Когда немецкий войска выдвинулись в сторону Тулы — на Черепетский район, Саша пришел в отряд, но так как был слишком юн, сразу его в отряд не приняли. Но после захвата Лихвина Саша вместе с отцом Павлом Николаевичем Чекалиным пришли к руководству отряда с просьбой принять их. Так Саша стал разведчиком партизанского отряда "Передовой".

Вместе с отрядом Саша участвовал во многих боевых операциях, добывал важную информацию о расположении немецкий войск в Лихвине, всячески старался навредить врагу и помочь своей родине. Но в начале ноября Саша простудился, и руководство отправило его в одну из деревень отлежаться и полечиться. Как только Саша добрался до дома, по доносу одного из жителей партизана схватили и доставили в Лихвин в комендатуру немецких войск. После пыток Сашу приговорили к казни через повешенье. В назидание всем, кто вел сопротивление — партизанам и местным жителям им помогавшим, Сашу повесили на центральной площади.

Только после освобождения Лихвина в конце декабря 1941 года Саша был похоронен с почестями своими боевыми товарищами. 4 февраля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу немецких захватчиков, Александру Павловичу Чекалину было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза, а в 1944 году город, центральная улица города, школа и сквер были переименованы в его честь. Так, на картах появился город Чекалин.

В послевоенное время шло активное восстановление инфраструктуры города, развитие в округе сельского хозяйства, постройка производственных предприятий. Жизнь кипела и играла яркими красками. На месте, на котором стояла крепость, теперь находилось место народного досуга — теперь оно называлось Бульвар. На нем проходили народные гуляния, танцы, вечерами постоянно звучала гармонь.

После развала СССР город опять начал приходить в запустение… Молодежь уезжает получать образование и зарабатывать деньги в более крупные города — Тулу, Калугу, Москву. Казалось, что судьба города была уже предрешена, и его ветшание и забвение были близки… Но в мае 2018 года город выиграл в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации "Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек включительно".

В рамках полученных средств на благоустройство сейчас проводятся работы по строительству крепости — объекта для привлечения туристов. Также в рамках развития туризма в России Чекалин планируют сделать центром малых исторических городов. Сейчас в городе активно ведутся работы по созданию сразу двух музеев, посвященных истории города. Новый виток в жизни города, сулящий приток туристов и людей, которые захотят остаться в этой тихой заводи спокойствия и умиротворения.

О будущих музеях

Вроде недавно было принято развивать г. Чекалин как центр малых исторических городов, но уже прошла огромная работа в этом направлении. Постепенно облагораживается город и округа:

были сделаны хорошие асфальтовые дороги по главным улицам города,

отремонтирован местный Дом Культуры,

потихоньку обустраивается набережная реки Оки,

ежегодно проводится фестиваль "Окский Плёс", привлекающий к городу взгляды всей страны.

На средства, выигранные в конкурсе на обустройство малых городов, на Соборной горе (Бульваре, как ранее называли это пространство) ведется масштабное строительство объекта, который смело может называться Музеем под открытым небом — планируется создать большое музейное пространство, посвященное давней и удивительной истории города.

В Чекалине уже действует филиал государственного учреждения культуры Тульской области "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" — "Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей заповедник". Сотрудниками музея давно проводятся мастер-классы, лекции, обзорные городские экскурсии. Сейчас работа по созданию полноценного музея идет полным ходом — в 2019 году было отремонтировано здание казначейства (д. 35 по ул. Калужской), сотрудники музея готовят экскурсии, планируют различные тематические выставки, обкатывают новые обзорные маршруты, ищут информацию в различных источниках, собирают экспонаты для постоянной экспозиции, старые фотографии города, истории его жителей и приглашают всех жителей нашего района поучаствовать в этом процессе.

Чему же будут посвящены постоянные экспозиции в музее? Приоткроем немного завесу тайны.

В здании казначейства планируется экспозиция по довоенной жизни города (период от начала 18 века до середины 20 века), а именно про застройку города по регулярному плану 1779 года, про историю и работу местных присутственных мест — казначейства, магистрата, уездного суда и прочих; часть экспозиции будет посвящена истории развития финансовой системы России от древнейших времен до современности, другая часть будет рассказывать о местном купечестве — вкладе купцов в развитие города, роль торговли в жизни Лихвина времен 18-19 веков, а также роль отдельных известных личностей, внесших свой вклад в развитие города.

Также, в здании казначейства будет организован конференц-зал и зал для временный выставок из других музеев.

Еще в планах сделать в Чекалине музей военной истории, располагаться который будет в магазине купца Пронина (ул. Калужская 37). В этом году планируются работы по капитальному ремонту этого здания и облагораживанию прилегающей территории. Будет создан целый кластер музейно-выставочных пространств, способствующий продуктивному развитию туризма в Тульской области и в России в целом. Благодаря ему, Чекалин станет одной из изюминок Тульской области и новым брендом, который впоследствии будет иметь общероссийскую известность. Самый маленький город ждет новый виток развития, известности и больших проектов.

Андрей Кудрявцев