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Автор Виктор Коваленко

Музей истории трактора в Чебоксарах

Туризм

Музей истории трактора, расположенный в городе Чебоксары — единственный в России научно-технический и просветительский центр, нацеленный на изучение мирового тракторостроения.

Музей истории трактора, Чувашская Республика
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В начале 1970-х годов в столице Чувашии началось строительство одного из крупнейших тракторных заводов мира. В 1975 году с конвейера Чебоксарского завода промышленных тракторов сошел первый трактор Т-330. В наше время предприятие стало частью концерна "Тракторные заводы", руководство которого и выступило с идеей создания музея. Была поставлена задача собрать коллекцию тракторной техники различных заводов, а также коллекцию моделей и макетов тех тракторов, которые уже невозможно найти. Официальное открытие музея состоялось 29 октября 2011 года.

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Сделать экспозицию интересной и максимально интерактивной — такой была главная идея создателей уникального для страны музея. Создатели музея не просто отыскивали необычные тракторы и восстанавливали их, но и приводили в рабочее состояние. Раньше на заводах не существовало традиций, когда каждая новая модель сохранялась, поэтому многие из экспонатов выкупались у сельчан. Каждая машина восстанавливалась энтузиастами фактически из груд ржавого металла.

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Среди них есть настоящие раритеты, к примеру, американский "Фордзон", который в 20-х годах прошлого столетия был самым распространенным в стране трактором, заменившим лошадей с сохой. В 1934 году ему на смену пришел трактор "Универсал". С него в отечественном тракторостроении началась эра выпуска пропашных тракторов. Эти машины с керосиновым двигателем и металлическими колесами даже начали экспортировать за границу.

Экспозиция постоянно расширяется. Поиск редких экспонатов из разных регионов страны ведется постоянно.

Экспозиции музея размещаются на площади более 1,5 тыс. кв. м. Они дают полное представление об истории становления и развития отечественного и мирового тракторостроения. В музее представлены шесть разделов:

  • "От сохи до самодвижущихся устройств",
  • "История трактора: от паровых двигателей до мощных дизелей",
  • "Развитие отечественного и зарубежного тракторостроения",
  • "Производители промышленных, лесных и сельскохозяйственных тракторов",
  • "Трактор будущего",
  • "Легенды тракторостроения".

В отдельном зале музея демонстрируется коллекция из 700 моделей тракторной техники.

Коллекция тракторов насчитывает более 50 раритетных колесных, гусеничных, промышленных и сельскохозяйственных машин, многие из которых "на ходу". Всего в фондах музея сегодня насчитывается более 5000 единиц хранения.

Музей истории трактора в Чебоксарах. Директор музея Трактора Альберт Сергеев

Ко всем экспонатам, включая самые старые и раритетные, можно не только прикоснуться, но и посидеть в них, а на некоторых и прокатиться.

Музеем регулярно:

  • организуются стационарные и передвижные тематические выставки, экскурсии, лекции, конференции и семинары;
  • ведется поисковая работа и реставрация раритетной тракторной техники;
  • реализуется различная сувенирно-подарочная продукция на тракторную тематику;
  • проводятся детские праздники и утренники;
  • предоставляются экспозиции с раритетными тракторами для оригинальных фото- и видеосессий, в том числе свадебного и рекламного характера.

Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, 1,

корпус М (близ ДК "ЧАЗ").

Тел.: 8 (8352) 63-22-94;

Е-mail: muzey@tplants.com;

www.trackmuseum.ru

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Темы музей трактор чебоксары путешествие по россии
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