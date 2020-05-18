Туроператоры убедят граждан в безопасности отдыха

С начала карантинного периода в соцсетях не утихают разговоры о том счастливом времени, когда самолеты вновь унесут отдыхающих на залитые солнцем пляжи.

Примерно в том же ключе строились надежды на радостную жизнь у советских солдат-срочников. Мы мечтали о домашнем уюте, гражданской одежде с кроссовками и джинсами вместо кирзовых сапог и жареной картошке в любое время суток.

Загар под маской

По данным Ростуризма, из-за свалившегося коронавируса отрасль потеряла более 1,5 трлн рублей. По крайней мере, такая сумма значится в письме главы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой. Возможно, и больше. По осени подсчитают точнее.

Ростуризм рассылает послания главам российских регионов с просьбами выделить средства для поддержки внутреннего туризма. Видимо, процесс господдержки и в этом секторе происходит в том же ключе, как и в остальных.

На до сих пор не начавшийся туристический сезон в Геленджике с оптимизмом смотрит мэр города Алексей Богодистов:

"Мы прорабатываем возможность открытия пляжных территорий и набережных с учетом требований Роспотребнадзора: дистанцирования и масочного режима. Это новая реальность, и мы будем стараться выполнять требования".

По словам градоначальника, курорт готов к приему отдыхающих. Будут работать 23 санатория с медицинской лицензией, которые способны принять порядка 10 тысяч туристов. Пребывание на пляже в маске и, возможно, в перчатках станет для гостей города незабываемым. А если еще заставят надеть и водолазные костюмы, чтобы защитить все тело, то и вовсе может изменить сознание на всю оставшуюся жизнь.

Возвращение Европы

В Еврокомиссии строят планы по возвращению статус-кво в туристической индустрии. Государства, входящие в Евросоюз, должны будут скоординировано открыть внутренние границы зоны. Разумеется, с учетом идентичности эпидемиологической ситуации в странах, запускающих свободное перемещение граждан. Следующим этапом станет возобновление работы транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки:

воздушным;

железнодорожным;

автомобильным;

водным транспортом.

Помимо новых требований к отелям, кафе и ресторанам, воплощение которых пока трудно себе представить, Еврокомиссия настаивает на создании специальных приложений для смартфонов на основе анонимных данных для отслеживания потенциальных рисков заражения COVID-19.

Для пущей привлекательности чиновники ЕС рекомендуют предусмотреть альтернативную схему возмещения средств клиентам турфирм за отмененные поездки и прописать варианты в ваучеры. Может, вместо денег спляшут, не знаю.

Пляжи Афродиты

Кипр протрубил о грядущем возобновлении въездного туризма. Как только вирус на горе Олимп махнет короной, что он устал и уходит, так все и начнется. Власти республики прогнозируют начало сезона уже в июле 2020 года.

О возобновлении авиасообщения между Россией и Кипром пока речи не идет, но оптимисты говорят, что уже в августе-сентябре руссо туристо смогут махнуть по стаканчику узо. Правда, отдыхающих обяжут:

носить средства индивидуальной защиты;

измерять температуру тела;

соблюдать безопасную дистанцию.

По идее, фигурный загар на Кипре, который будет достигнут с помощью медицинских масок, будет отличаться от геленджикского ощущением атмосферности места.

Эллинским путем

Правительство Греции сформулировало перечень условий открытия туристического сезона в стране. Туристов обяжут предоставить справку, которая засвидетельствует отсутствие у них COVID-19. Причем приниматься будут только документы, выданные не позднее чем за 72 часа до момента их предъявления.

Министр туризма Греции Харис Теохарис уверен, что такая справка — железобетонная гарантия безопасности для окружающих. По его мнению, за 72 часа человек просто не в состоянии заразиться коронавирусом. Жаль, что об этом не знают врачи в госпиталях, которые борются за жизни тяжелых пациентов.

Отели будут обязаны заключить контракты с медиками, которые будут следить за состоянием гостей. Ловко и умело отличать суровое похмелье от симптомов коронавируса. В случае необходимости гостиничный медработник позаботится о тестировании подозреваемого, а при положительном результате анализа предусмотрена ссылка всех контактировавших с заразившимся в специальные карантинные отели.

Греческие чиновники грозятся обеспечить дистанцию между отдыхающими и другие меры, по их мнению, способствующие безопасному отдыху:

в отелях установят ультрафиолетовые лампы для обеззараживания;

обеспечат контроль за использованием индивидуальных защитных средств;

на время воздержатся от шведского стола;

ограничат количество купающихся в бассейнах;

увеличат расстояния между пляжными зонтиками или возведут специальные прозрачные ограждения.

Напрасно не учредили вечернюю поверку с построением отдыхающих и предъявлением ими к осмотру средств индивидуальной защиты. Это бы добавило некоего казарменного флера общей эстетике коронавирусного отдыха.

Ковид-эйрлайнс

Как все случится с коронатуризмом на деле, нетрудно догадаться. Все дружно получат справки, если власти стран пребывания их обозначат как условие пересечения границы. Дорога в аэропорт совсем не исключает возможности подхватить COVID-19. Да и в самом аэропорту обстановка будет располагать к общению граждан, каждый из которых будет уверен, что все обойдется.

Пассажиры усядутся на свои места в самолете. Авиакомпании вряд ли оставят свободные кресла в лайнерах, чтобы обеспечить заветные полтора-два метра дистанции между пассажирами. В противном случае может исчезнуть коммерческий смысл в таких перелетах. Выполнение же санитарных ограничений на транспорте и ликвидация шведских столов и вовсе активно намекают на удорожание туров.

Автобусы, которые будут перемещать туристов из аэропорта в отель и обратно, равно как и во время экскурсий, также вряд ли будут оптимистически наполовину полными. Представить себе, что люди, вырвавшиеся на море, скроют от южного солнца свои счастливые лица под масками, тоже весьма затруднительно. Особенно после приобщения к местной кухне и напиткам.

На выходе нарисуется некий общественный консенсус — все сделают вид, что противовирусные мероприятия выполнены в полном объеме. Принимающая сторона не будет особо заморачивать гостей санитарными условностями, поощряя отдыхающих пополнить местные бюджеты. Туристы это оценят и не станут роптать по поводу отступления авиакомпаний и администрации отелей от коронавирусных ограничений.

Что получится в итоге соблюдения неформального соглашения о непослушании, позднее покажет статистика и расскажут отзывы граждан, некоторые из которых по-прежнему считают, что тормоза придумали трусы.