Уральские деревни Верхние и Нижние Таволги славятся гончарным ремеслом. Здесь открыт Музей Таволожской керамики.
Музей Таволожской керамики посвящен народному промыслу Урала — известной многим Таволожской керамикой. Здесь также можно узнать немало интересного об этнографии этого края.
Расположен музей в уральской деревне Верхние Таволги. Вместе с деревней Нижние Таволги она является одним из центров русского народного промысла.
История гончарного промысла в Таволгах насчитывает более двух столетий. Керамические изделия в этих уральских деревнях начали производить с тех пор, как местные жители обнаружили в окрестностях залежи красной глины.
Во времена Советов крестьянские мастерские преобразовались в артели, которые со временем объединились в Невьянский завод керамических изделий. Лихие девяностые свели на нет деятельность этого предприятия, и только в начале века нынешнего производство керамики удалось восстановить.
Завод керамической продукции в Нижних Таволгах со временем преобразовался в предприятие "Таволожская керамика" и мастерская гончара Масликова. В Верхних Таволгах в гончарной мастерской открылся небольшой, но очень интересный музей.
Экспозицию музея составляют обширная коллекция керамики местного производства, старинная мебель, кованые сундуки и другие предметы народного быта. Внимание посетителей привлекают домашняя утварь XVIII-XIX веков, старинные гончарные инструменты и приспособления для производства керамики.
Экспонаты музея повествуют о том, как осваивался богатейший край России. Особый рассказ — о культуре и самобытности уральских старообрядцев. Немало информации здесь можно почерпнуть о народных художественных промыслах, тонкостях производства и художественных особенностях Таволожской керамики.
Двор музея служит продолжением экспозиция музея. Деревянные постройки, окружающие музей, навесы, под которыми стоят сани, телеги, плуги и другой инвентарь, служат яркой иллюстрацией русского крестьянского быта середины XVIII — начала XIX века.
Различные мастер-классы, которые проходят в гончарной мастерской, позволяют посетителю сесть за круг, смастерить горшок или плошку, слепить таволожскую свистульку, освоить азы таволожской росписи.
Если посещение музея покажется недостаточным для изучения культуры и народных традиций Уральского края, можно отправиться в походы по таволожским окрестностям, выбрав интересный маршрут. Один из них проходит по тропе силы, которая приведет к источникам живой и мертвой воды, скале Ермака. Протяженность тропы составляет 1,5 км. Поход на старообрядческий скит "Богодан" несколько длиннее — 4 км. Автомобильный маршрут длиною в 20 км предполагает посещение культового центра неолита — Шайтанского озера.
Маргарита Островская.
Адрес: Свердловская обл., Невьянский городской округ,
с. Верхние Таволги, ул. Свердлова, 20.
Тел.: +7 (982) 658-17-30
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