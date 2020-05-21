Музеи наукограда Королёв – космос культурного наследия

В 2017 г. в наукограде Королёве Московской области было создано Музейное объединение "Музеи наукограда Королёв", которое включает в себя два литературных музея — мемориальные дома М. И. Цветаевой и С. Н. Дурылина, отдел "Усадьба Костино", а также два отдела, посвященные новейшей истории города.

"Ночь в музее" в Королёве: куда пойти?

Краткая информация о музеях

Отдел "Мемориальный дом-музей С. Н. Дурылина"

Дом-музей — это чудом уцелевшая деревянная дача, построенная по проекту архитектора А. В. Щусева. Писатель, поэт, теоретик театра и литературы, религиозный мыслитель, профессор ГИТИСа, священник русской православной церкви Сергей Николаевич Дурылин прожил здесь с 1936 года до самой смерти в 1954 году.

Уникальный дом, построенный из остатков разрушенного в Москве Страстного монастыря, стал в свое время центром притяжения известных писателей, артистов, художников. Здесь гостили М. В. Нестеров, Н. А. Обухова, А. А. Яблочкина, И. В. Ильинский, В. И. Качалов, Б. Л. Пастернак, С. Т. Рихтер и др.

Фонды музея хранят личную переписку С. Н. Дурылина с известными современниками, личные вещи и рисунки художника М. В. Нестерова, в том числе этюд одного из самых известных полотен "Видение отроку Варфоломею". В коллекции живописи и графики хранятся произведения:

В. Д. Поленова,

Р. Р. Фалька,

К. А. Коровина,

Л. О. Пастернака,

альбом акварелей М. А. Волошина,

редкие фотоснимки великой артистки М. Н. Ермоловой,

теоретика театра нового времени М. А. Чехова,

народного любимца Ф. И. Шаляпина.

Дом, прилегающие к нему фруктовый сад и хозяйственные постройки ("изобка", "ледник", "погребица"), частично приспособленные сегодня под музейные помещения, — яркий пример традиционной дачной застройки первой половины ХХ столетия.

Адрес: г. Королёв, ул. Свободная, д.12

Телефон: 8 (495) 519-00-80

Отдел "Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве"

Болшевская дача — бревенчатый одноэтажный дом, построенный в начале 1930-х гг., — с 1937 года находилась в собственности НКВД. В 1938 году постояльцами дома стали вернувшаяся из эмиграции семья Клепининых, Сергей и Ариадна Эфроны (муж и дочь Цветаевой). 19 июня 1939 года после семнадцати лет вынужденной эмиграции великий поэт Серебряного века поэт Марина Ивановна Цветаева вместе с сыном Георгием поселилась в этом доме, в котором провела свое последнее лето в кругу семьи.

В музее, где воссоздана обстановка 1930-ых годов, собраны:

личные вещи М. И. Цветаевой,

книги с её произведениями,

подлинные предметы быта семьи Цветаевой-Эфрон,

фотографии.

В фондах музея также хранятся автографы и вещи, принадлежащие сестре поэта — писательнице А. И. Цветаевой, М. А. Волошину, Б. Л. Пастернаку.

Ежегодно 19 июня в Болшеве в Сквере Марины Цветаевой загорается Цветаевский костер. На празднике традиционно выступают цветаеведы и любители поэзии, звучит музыка любимых композиторов поэта, открываются выставки и т. д.

Традиционно в последнее воскресенье июля проходит Фестиваль авторской песни в честь именин Марины Цветаевой "Моя божественная лира с твоей гитарою — сестра", на котором известные и начинающие авторы и исполнители песен под гитару поют песни на стихи Марины Цветаевой, поэтов Золотого и Серебряного века, зарубежных поэтов, современных авторов и собственные сочинения. Кроме того, на фестивале можно угоститься знаменитыми цветаевскими пирогами.

Адрес: г. Королёв, ул. Марины Цветаевой, д.15

Телефон: 8 (495) 519-94-77

Отдел "Усадьба Костино"

Имением Костино с XVI века владели бояре Шереметевы, князья Долгоруковы, Гагарины, с 1901 года она принадлежала фабриканту А. Н. Крафту. Бывшая усадьба зимой 1922 года стала последней конспиративной квартирой В. И. Ленина, где он провел 43 дня. С 1924 по 1939 год на территории усадьбы была организована Болшевская трудовая коммуна ОГПУ №1, призванная "перековать" малолетних правонарушителей и беспризорников в образованных и умелых граждан. В 1939 году здесь был открыт Мемориальный дом-музей В. И. Ленина.

Отдел выключает в себя мемориальную квартиру В. И. Ленина (бывший дом для гостей усадьбы Костино), экспозицию "Путевка в жизнь: из истории Болшевской трудовой коммуны" (бывшая оранжерея) и выставочный зал (бывший дом садовника).

Коллекция отдела включает в себя кино- и фотодокументы, письменные материалы по истории города, усадьбы Костино, Болшевской трудовой коммуны ОГПУ, пребывании В. И. Ленина, предметы с археологических раскопок, произведенных в черте города Королёва.

Адрес: г. Королёв, ул. Ильича, д.1

Телефон: 8 (495) 515-62-65

Отдел "Новейшая история города"

Инициатором строительства здания, в котором расположен отдел, был Сергей Павлович Королев. В 1958 году им был заложен первый камень в фундамент. Символическую красную ленточку перерезали великий конструктор и первый космонавт Земли — Юрий Алексеевич Гагарин. Отдел открылся в 2005 году к 60-летию победы в Великой Отечественной войне как Королёвский исторический музей.

Экспозиция отдела отражает развитие города с начала ХХ века. Здесь находятся макеты боевых ракет, космических аппаратов и кораблей, автомобили периода Великой Отечественной войны, образцы артиллерийского вооружения и средства связи, а также единственный сохранившийся в стране монументальный памятник советского конструктивизма — панно-стенопись художника В. Н. Маслова сер. 1930-ых гг. Также коллекция отдела включает в себя личные вещи советского конструктора артиллерийских систем В. Г. Грабина и главного конструктора С. П. Королёва.

Адрес: г. Королёв, ул. Терешковой, д.1

Телефон: 8 (495) 516-60-66

Отдел "Новейшая история города" мкр. Юбилейный

В отделе экспонируются предметы, относящиеся к истории города Юбилейного (с 2014 года — микрорайона Королёва). Действующая экспозиция посвящена местной истории, работе военных и оборонных предприятий и быту жителей. В основе его фондов — предметы быта XIX-XX вв., личные вещи, документальные материалы, переданные местными жителями для сохранения истории города и памяти о людях, работавших в нем. Значительную часть коллекции музея составляют картины и рисунки художников города.

Адрес: г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д.23

Телефон: 8 (498) 628-10-08

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