Гусиное царство в селе Богородское

Десять лет назад в селе Богородское Новооскольского городского округа открылся "Дом гуся". Это — экскурсионная усадьба, где собрана богатая, интересная экспозиция декоративно-прикладного творчества на гусиную тематику, призванная сохранять, возрождать и способствовать развитию традиционных промыслов и народной культуры.

Село Богородское сравнительно небольшое, но имеет богатые исторические корни и самобытную культуру. До сих пор среди населения сохраняются традиции и обряды прошлого. Разведение гусей всегда считалось прибыльным и малозатратным делом, при этом получали прекрасное мясо и жир, ценное перо и пух. На подворьях села Богородское, как и 300 лет назад, пасутся огромные стада гусей Холмогорской богородской породы, которые выведены путем селекции местных белых гусей с гусями Холмогорской породы.

Даже есть такая документально заверенная история: когда владельцем села был князь Николай Борисович Голицын (1794-1866г.г.), то на бескрайних заливных лугах тихой и спокойной речки Плотва паслись крестьянские и помещичьи гуси. Князь Голицын Н. Б. даже в шутку получил прозвище "Гусиный князь". Выращенную птицу надо было где-то реализовывать. И придумал князь или кто-то из его окружения перегонять гусей пешком. По дороге гуси свои лапы в кровь разбивали. Крестьянские умельцы в малюсенькие лапоточки обували птицу. Все бы ничего, да гусям эта обувь не слишком нравилась, они её быстро расклевывали. Поскольку одна идея — обуть гусей в лапти — не прижилась, возникла другая — поистине гениальная. На узкой дороге, огороженной с обеих сторон, сливался липкий вар, далее тонким слоем — песок. Стадо гусей проходило по липкому вару, затем по песку несколько раз и лапки гусей получали мощный защитный слой, прозванный подковой. Уже в таком виде гуси прекрасно доходили своим ходом не только до Москвы и Санкт-Петербурга, но и, по слухам, до Парижа!

Гуси всегда олицетворяли:

жизнь,

таинственность,

осторожность,

верность,

материнство,

супружество.

Огромное количество наглядного материала о диких и домашних гусях собрано в "Доме гуся". Прекрасные работы мастеров декоративно-прикладного творчества в различных техниках исполнения представлены в залах музея-усадьбы, кроме того, в "Доме гуся" много детских работ.

К услугам посетителей тематическая обзорная экскурсия, а также в усадьбе проводится большое количество разнообразных мероприятий:

игровые,

развлекательные,

познавательные

и концертные программы,

в том числе и одна из площадок межрегионального фестиваля-ярмарки "Праздник гуся".

Экскурсионная усадьба "Дом гуся" — это то место, где можно провести целый день и получить массу положительных эмоций: на подворье наших хозяек предлагается покормить некоторых домашних животных, в частности, гусей, подоить козу, задать корма кроликам, покосить траву на территории усадьбы или просто расслабиться и отдохнуть летом в тенистом старом яблоневом саду. Для детей есть игровая площадка. Аниматор ненавязчиво проведет игровую программу, в которой с удовольствием поучаствуют как дети, так и взрослые.

Фольклорный ансамбль "Прялица" Богородского ЦКР своим прекрасным исполнением самобытных народных песен порадует любую аудиторию.

Экскурсантов сопровождают ростовые куклы: Бабуся и два веселых гуся.

В "гусиной канцелярии" всем посетителям предлагается попробовать себя в эпистолярном жанре: сделать запись в Книге отзывов настоящим гусиным пером, а в сувенирной лавке ждет большой выбор памятных подарков, выполненных новооскольскими мастерами.

А блюда из гусятины — просто объедение, особенно холодец!

"Вкуснее пирожков с гусятиной и не только, приготовленных богородскими хозяйками, с топленым молоком из русской печи — нигде не пробовали!" — так утверждают посетители "Дома Гуся"!

География тех мест, откуда приезжали гости в усадьбу широка и многообразна: от Калининграда до Сахалина, много зарубежных гостей приняла усадьба. Приезжайте в село Богородское! Всем будет оказан теплый и душевный прием!

Ольга Новикова,

заведующая экскурсионной усадьбой "Дом Гуся".

Адрес: Белгородская обл., Новооскольский р-н,

с Богородское, ул. Козельская, 18

Тел.: +7 (472) 333-61-98