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Автор Виктор Коваленко

Гусиное царство в селе Богородское

Туризм

Десять лет назад в селе Богородское Новооскольского городского округа открылся "Дом гуся". Это — экскурсионная усадьба, где собрана богатая, интересная экспозиция декоративно-прикладного творчества на гусиную тематику, призванная сохранять, возрождать и способствовать развитию традиционных промыслов и народной культуры.

Село Богородское сравнительно небольшое, но имеет богатые исторические корни и самобытную культуру. До сих пор среди населения сохраняются традиции и обряды прошлого. Разведение гусей всегда считалось прибыльным и малозатратным делом, при этом получали прекрасное мясо и жир, ценное перо и пух. На подворьях села Богородское, как и 300 лет назад, пасутся огромные стада гусей Холмогорской богородской породы, которые выведены путем селекции местных белых гусей с гусями Холмогорской породы.

Даже есть такая документально заверенная история: когда владельцем села был князь Николай Борисович Голицын (1794-1866г.г.), то на бескрайних заливных лугах тихой и спокойной речки Плотва паслись крестьянские и помещичьи гуси. Князь Голицын Н. Б. даже в шутку получил прозвище "Гусиный князь". Выращенную птицу надо было где-то реализовывать. И придумал князь или кто-то из его окружения перегонять гусей пешком. По дороге гуси свои лапы в кровь разбивали. Крестьянские умельцы в малюсенькие лапоточки обували птицу. Все бы ничего, да гусям эта обувь не слишком нравилась, они её быстро расклевывали. Поскольку одна идея — обуть гусей в лапти — не прижилась, возникла другая — поистине гениальная. На узкой дороге, огороженной с обеих сторон, сливался липкий вар, далее тонким слоем — песок. Стадо гусей проходило по липкому вару, затем по песку несколько раз и лапки гусей получали мощный защитный слой, прозванный подковой. Уже в таком виде гуси прекрасно доходили своим ходом не только до Москвы и Санкт-Петербурга, но и, по слухам, до Парижа!

Гуси до Парижа ходили!. 408292.jpeg

Гуси всегда олицетворяли:

  • жизнь,
  • таинственность,
  • осторожность,
  • верность,
  • материнство,
  • супружество.

Огромное количество наглядного материала о диких и домашних гусях собрано в "Доме гуся". Прекрасные работы мастеров декоративно-прикладного творчества в различных техниках исполнения представлены в залах музея-усадьбы, кроме того, в "Доме гуся" много детских работ.

К услугам посетителей тематическая обзорная экскурсия, а также в усадьбе проводится большое количество разнообразных мероприятий:

  • игровые,
  • развлекательные,
  • познавательные
  • и концертные программы,
  • в том числе и одна из площадок межрегионального фестиваля-ярмарки "Праздник гуся".
Гуси до Парижа ходили!. 408293.jpeg

Экскурсионная усадьба "Дом гуся" — это то место, где можно провести целый день и получить массу положительных эмоций: на подворье наших хозяек предлагается покормить некоторых домашних животных, в частности, гусей, подоить козу, задать корма кроликам, покосить траву на территории усадьбы или просто расслабиться и отдохнуть летом в тенистом старом яблоневом саду. Для детей есть игровая площадка. Аниматор ненавязчиво проведет игровую программу, в которой с удовольствием поучаствуют как дети, так и взрослые.

Гуси до Парижа ходили!. 408297.jpeg

 

Фольклорный ансамбль "Прялица" Богородского ЦКР своим прекрасным исполнением самобытных народных песен порадует любую аудиторию.

Экскурсантов сопровождают ростовые куклы: Бабуся и два веселых гуся.

Гуси до Парижа ходили!. 408296.jpeg

В "гусиной канцелярии" всем посетителям предлагается попробовать себя в эпистолярном жанре: сделать запись в Книге отзывов настоящим гусиным пером, а в сувенирной лавке ждет большой выбор памятных подарков, выполненных новооскольскими мастерами.

Гуси до Парижа ходили!. 408295.jpeg

А блюда из гусятины — просто объедение, особенно холодец!

"Вкуснее пирожков с гусятиной и не только, приготовленных богородскими хозяйками, с топленым молоком из русской печи — нигде не пробовали!" — так утверждают посетители "Дома Гуся"!

География тех мест, откуда приезжали гости в усадьбу широка и многообразна: от Калининграда до Сахалина, много зарубежных гостей приняла усадьба. Приезжайте в село Богородское! Всем будет оказан теплый и душевный прием!

Ольга Новикова,

заведующая экскурсионной усадьбой "Дом Гуся".

Адрес: Белгородская обл., Новооскольский р-н,

с Богородское, ул. Козельская, 18

Тел.: +7 (472) 333-61-98

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Темы гуси музей туризм белгородская область путешествие по россии
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