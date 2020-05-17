Майами-кидс: главные вопросы о родах в США

В наше время роды за границей уже не являются чем-то необычным. Существует расхожее мнение, что в зарубежных клиниках уровень медицины гораздо выше, да и бонусов для новорожденного члена общества заметно больше. Самое популярное направление на сегодняшний день, конечно, США. Но как именно проходят роды в "Стране грез"? С какими трудностями могут столкнуться будущие родители? И в каком штате лучше всего относятся к иностранным роженицам? Рассказываем в статье.

Что такое "родить по-русски"?

Как организовать роды в США?

Некоторые отчаянные смельчаки берутся за организацию будущих родов самостоятельно, но это долгий и довольно сложный процесс, который предполагает максимальную вовлеченность, обширный опыт путешествий и идеальное знание английского языка. Будущие родители должны:

самостоятельно найти клинику,

квартиру для проживания на период пребывания в стране,

заключить договор с врачом

и получить американскую визу.

Многие попросту не готовы к такой ответственности, поэтому прибегают к услугам специализированных агентств, которые за отдельную плату помогают на всех этапах подготовки и организации родов и проживания в США. Специалисты агентства:

готовят документы,

занимаются оформлением визы,

ищут гинеколога, который будет сопровождать беременность и принимать роды,

арендуют апартаменты в выбранном штате,

а также оказывают ряд дополнительных услуг, разнообразие которых зависит исключительно от финансовых возможностей будущих родителей.

Какой штат выбрать?

Традиционно граждане других стран выбирают для родов клиники Флориды и Калифорнии. Это связано в первую очередь с налаженностью процесса, высоким уровнем медицины и наличием большого выбора хороших клиник в этих штатах. Самые популярные города — Майами и Лос-Анджелес. Именно тут большинство наших соотечественников чувствуют себя максимально комфортно.

Конечно, родить ребенка можно где угодно, но не стоит рассчитывать, что в Юте или Алабаме вам окажут тот же уровень медицинского сервиса, как во Флориде и Калифорнии.

Также не стоит забывать о том, что американцы по сей день довольно ревностно и без особого энтузиазма относятся к приезжающим ради потенциального гражданства иностранцам, поэтому если вы выберете для родов другой штат, то можете столкнуться с пренебрежительным отношением персонала и испортить себе впечатление от самого счастливого дня своей жизни.

Какие сюрпризы могут подстерегать будущих родителей и их детей-американцев?

1. Сроки пребывания в стране

Приезжать в США желательно за 2-3 месяца до родов, чтобы в спокойной обстановке и без лишней спешки подготовиться к столь важному событию, познакомиться с врачом, купить все необходимое для ребенка и в расслабленном режиме обустроить быт. Восстановление после родов и подготовка документов для новорожденного тоже занимают достаточно большое количество времени, поэтому стоит заранее позаботиться о финансах и настроиться на продолжительное пребывание в новой стране.

Основной минус заключается в том, что все бытовые и бюрократические вопросы новоиспеченным родителям придется решать самостоятельно, а это может оказаться довольно сложно с маленьким ребенком на руках.

2. Роды

Дату родов в Америке обычно назначают заранее. Вопросы естественного хода событий никого не волнуют. Если в "день X" не будет никаких предпосылок к тому, что ребенок должен появиться на свет, роженице введут стимулирующие препараты, вызывающие схватки.

Также стоит иметь в виду, что американские врачи в своем большинстве отрицательно относятся к естественным родам без анестезии, поэтому если будущая мать хочет прочувствовать все прелести процесса, то ей стоит заранее позаботиться о поиске специалиста, который разделяет подобные взгляды.

3. Риск аллергии

Америка — страна фастфуда, поэтому не стоит надеяться на то, что в клинике будет разнообразный диетический рацион, которым обычно могут похвастаться отечественные родильные дома.

Практически везде на завтрак, обед и ужин подают блюда, которые могут спровоцировать аллергию у новорожденного.

4. Гражданство

Основной плюс родов в Америке — это гражданство для ребенка. Отправляясь в США, многие рисуют в голове радужные картины идеального будущего своего малыша на чужбине. Но так ли все просто на самом деле?

В реальности гражданство ребенок действительно получит, но лишь по достижению совершеннолетия, которое в Америке наступает в 21 год. При этом такой бонус доступен лишь самому ребенку, но никак не его родителям.

Если мама и папа в будущем тоже хотят перебраться в "Страну больших возможностей", то претендовать они смогут только на ВНЖ, получение которого связано с большим количеством сложностей и финансовых вливаний.

5. Налоги

Каждый американец обязан ежегодно подавать налоговую декларацию и отчитываться о доходах. Это актуально не только для тех, кто постоянно находится на территории страны, но и для тех, кто проживает за ее пределами.

То есть после 21 года каждый гражданин Америки должен отчислять в государственную казну часть заработанных средств. Единственный вариант избежать этого — полностью отказаться от гражданства.

6. Selective Service

Все американские мужчины в возрасте от 18 до 26 лет обязаны записаться в запас вооруженных сил. В случае если в стране будет массовая мобилизация, то всем дееспособным мужчинам в обязательном порядке придется воевать. Конечно, в современных реалиях такая ситуация маловероятно, но случиться может всякое.

Читайте также:

"Родильный туризм": почему иностранцы предпочитают рожать в России

Поздняя беременность: изучаем риски с экспертом

Питание во время родов