Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Виктор Коваленко

"Вишневарово" в Уварово: летний гастрономический фестиваль

Туризм

Уварово — "самое вишнёвое место" России. Современная, самобытная и уникальная провинция. Издавна уваровская земля славилась вишнёвыми садами, рекой "золотых зорь" Вороной…

Вишневарово

Если в середине лета вы хотите отведать сочной, спелой вишни, сделать её запасы на зиму, попробовать свежесваренное вишнёвое варенье или поучаствовать в процессе его приготовления, приезжайте в Уварово, издревле славящееся вишнёвыми садами.

Вишня украшает герб города, является символом добра и нежности, а пурпурный цвет плодов означает славу, почёт, благородство происхождения, древность. Именно поэтому здесь родилась идея проведения фестиваля "Вишневарово".

ВишнЯмобили и джипинг-покатушки

Мероприятия фестиваля проходят на площадке Вишнёвого сквера, привлекательного наличием арт-объектов. Это Вишнёвое дерево высотой около 6 м., Барышня с вишней и кавалером, топиарная фигура "Я люблю Уварово" в виде вишен. В дни фестиваля на территории сквера устанавливаются Чайная баба высотой 4,38 м. — рекорд России 2017 г. — и Самый Вишнёвый Дед Мороз высотой 5,54 м. — рекорд России 2019 г. Эти арт-объекты и фотозоны особенно любимы туристами.

На "Вишневаров" ежегодно собираются более 7 тысяч человек из разных уголков России и Беларуси. Приезжая в Уварово, туристы попадают в город, в котором живут и радушно встречают гостей Вишнёвая королева и принцесса, много барышень-вишенок, сударынь-вишен и кавалеров…

Город Уварово Тамбовской области находится между историческими местами, привлекательными для туристов — Музеем-заповедником С. В.Рахманинова "Ивановка" и усадьбой Героя Отечественной войны 1812 г. А. В.Воейкова, где творил свои полотна известный русский художник В. Д.Поленов. От Москвы до Уварова чуть более 600 км. Добраться можно на машине по федеральной автодороге М-6 через Тамбов или на поезде до ст. "Обловка" ЮВЖД.

За два дня фестиваля проходят 15 зрелищных конкурсов, среди которых:

  • джиппинг-покатушки "Вишнёвое ралли",
  • черлидинг "Вишнёвый серпантин",
  • парад автомобилей "ВишнЯмобиль" и специальная номинация "Моя вишнёвая девятка…",
  • конкурсы "Мисс экстрим — Вишнёвый УЛЁТ", "Вишнёвое очарование",
  • дискотека "Вишнёвая Бамбарбия Киргуду",
  • соревнования по пауэрлифтингу среди женщин,
  • бои на ринге "Стальные вишни",
  • выступление творческих коллективов "Вишнёвый марафон",
  • дефиле шляпок и конкурс "Вишня-краса — длинная коса",
  • показ мод для собак "ВишнЯПЁС".

Фестиваль "Вишневарово" — это яркая площадка для презентации коллективного народного творчества, народных художественных промыслов, народных забав, современных видов спорта и гастрономических изысков.

Как еще можно развлечься на фестивале

Каждый раз организаторы готовят немало сюрпризов, и зрители с удовольствием погружаются в это красочное и захватывающее действо. Фестиваль начинается костюмированным шествием. На главную улицу "вишнёвой столицы" России выходят жители и гости города в самых разнообразных костюмах с элементами вишни, цветов, фруктов и ягод. Десятки барышень-вишенок, сударынь Вишен и даже кавалеров приветствуют собравшихся.

Продолжают движение фольклорные коллективы из разных уголков Тамбовщины и соседних регионов. Парад сменяется выступлением артистов в различных жанрах народного и эстрадного творчества на открытой сцене в течение всего дня. Одновременно работают демонстрационно-игровые площадки. Гости фестиваля знакомятся с музейными экспозициями, экспонатами которых становятся предметы обихода, быта, народные костюмы. Обряды и старинные игры собирают огромное число участников. Любой желающий может померяться силой и ловкостью в богатырском ряду, примерить народный костюм, присоединиться к пению под гармонь или закружиться в весёлом хороводе…

Во время фестиваля работает Город мастеров: изделия из дерева, вязаные предметы одежды и игрушки, старинные предметы обихода, украшения, и многое другое — товары по душе могут найти все желающие. Ремесленные ряды не дадут заскучать никому! На празднике можно изготовить куклу-оберег Вишнешку, попробовать свои силы на старинном ткацком стане, свалять сувенирный валеночек с вишенкой на боку… На память о фестивале и городе гости могут увезти с собой многочисленные "вишнёвые" сувениры.

Особое удовольствие гостям доставляют гастрономические конкурсы "Вишнёвое изобилие" и "Бабушкино ВИШНЁВОЕ варенье". Уваровцы угостят всех желающих кулинарными лакомствами — печеньем ручной работы, фирменной горькой наливкой на вишнёвых веточках. Здесь можно узнать секреты приготовления варенья, различных тортов, кексов, пирожков, компотов, морсов, десертов из вишни и даже отведать вишнёвого супа! Всех желающих встречает чаем на травах с вишнёвым вареньем Чайная баба.

Конкурсы "Барышня-Вишенка", "Сударыня Вишня", "Вишнёвое очарование", "Вишня-краса — длинная коса", дефиле модных шляп — самые яркие моменты фестиваля. Участницы дефиле, а их свыше ста человек, демонстрируют вишнёвое великолепие в нарядах, и жюри совсем не просто определиться с победителями.

В вечерней программе фестивальных дней выступают известные коллективы или исполнители. Так, специальными гостями фестиваля в разные годы были ансамбль "Бурановские бабушки", Юлия Михальчик.

Ярким финалом праздника становится фейерверк "Вишнёвый БУМ!!!".

В 2020 году фестиваль "Вишневарово" пройдёт 10-11 июля.

Адрес: Тамбовская обл., г. Уварово.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы вишня музеи туризм уварово фестиваль вишневый сад тамбовская область путешествие по россии
Новости Все >
Телохранитель Канье Уэста пожаловался на его капризы
Рудковскую "выставили" из дома
Губернаторы регионов обязаны незамедлительно оплачивать работу врачей
В Москве зафиксировано свыше 70000 протоколов за нарушение режима
В Крыму открывают железнодорожное сообщение
Поклонская заявила, что прогнозы о распаде Украины портят отношения
Футболист Локомотива заразился коронавирусом
ВВС США отменили запуск секретного шаттла из-за погоды
Стало известно о минировании всех больниц и аэропортов Москвы
Украинка возмутилась названиями российских йогуртов
Последние материалы
Телохранитель Канье Уэста пожаловался на его капризы
Рудковскую "выставили" из дома
Губернаторы регионов обязаны незамедлительно оплачивать работу врачей
Алибасов: музыка сейчас везде, а не повезло музыкантам
В Москве зафиксировано свыше 70000 протоколов за нарушение режима
В Крыму открывают железнодорожное сообщение
Поклонская заявила, что прогнозы о распаде Украины портят отношения
Футболист Локомотива заразился коронавирусом
Есть ли шансы доиграть чемпионат России?
ВВС США отменили запуск секретного шаттла из-за погоды
Популярное
Диета
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения

Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.

Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Новости Украины
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
Норвежские гранаты, которые умеют собираться в одну
Эксперт: Зеленский продолжает курс Порошенко
Эксперт: Зеленский продолжает курс Порошенко
Эксперт: Зеленский продолжает курс Порошенко
Политолог заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ осенью 2020 года
Украинка возмутилась названиями российских йогуртов
"Это Путин": Форум свободной России нашел причину пандемии
Правила весеннего иммунитета: самые полезные продукты апреля
Экономист посоветовал россиянам вкладывать деньги в ценные бумаги
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Как научить чиновников хорошим манерам
Необычный визит Козака в Берлин. Что за ним стоит?
Эксперты рассказали о новом способе мошенничества с онлайн-банками
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
Иммунитет: мифы и правда
Политолог заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ осенью 2020 года
Эксперт: Зеленский продолжает курс Порошенко
Россиян, публиковавших фото нацистов в "Бессмертный полк", задержали
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ