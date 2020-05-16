"Вишневарово" в Уварово: летний гастрономический фестиваль

Уварово — "самое вишнёвое место" России. Современная, самобытная и уникальная провинция. Издавна уваровская земля славилась вишнёвыми садами, рекой "золотых зорь" Вороной…

Вишневарово

Если в середине лета вы хотите отведать сочной, спелой вишни, сделать её запасы на зиму, попробовать свежесваренное вишнёвое варенье или поучаствовать в процессе его приготовления, приезжайте в Уварово, издревле славящееся вишнёвыми садами.

Вишня украшает герб города, является символом добра и нежности, а пурпурный цвет плодов означает славу, почёт, благородство происхождения, древность. Именно поэтому здесь родилась идея проведения фестиваля "Вишневарово".

ВишнЯмобили и джипинг-покатушки

Мероприятия фестиваля проходят на площадке Вишнёвого сквера, привлекательного наличием арт-объектов. Это Вишнёвое дерево высотой около 6 м., Барышня с вишней и кавалером, топиарная фигура "Я люблю Уварово" в виде вишен. В дни фестиваля на территории сквера устанавливаются Чайная баба высотой 4,38 м. — рекорд России 2017 г. — и Самый Вишнёвый Дед Мороз высотой 5,54 м. — рекорд России 2019 г. Эти арт-объекты и фотозоны особенно любимы туристами.

На "Вишневаров" ежегодно собираются более 7 тысяч человек из разных уголков России и Беларуси. Приезжая в Уварово, туристы попадают в город, в котором живут и радушно встречают гостей Вишнёвая королева и принцесса, много барышень-вишенок, сударынь-вишен и кавалеров…

Город Уварово Тамбовской области находится между историческими местами, привлекательными для туристов — Музеем-заповедником С. В.Рахманинова "Ивановка" и усадьбой Героя Отечественной войны 1812 г. А. В.Воейкова, где творил свои полотна известный русский художник В. Д.Поленов. От Москвы до Уварова чуть более 600 км. Добраться можно на машине по федеральной автодороге М-6 через Тамбов или на поезде до ст. "Обловка" ЮВЖД.

За два дня фестиваля проходят 15 зрелищных конкурсов, среди которых:

джиппинг-покатушки "Вишнёвое ралли",

черлидинг "Вишнёвый серпантин",

парад автомобилей "ВишнЯмобиль" и специальная номинация "Моя вишнёвая девятка…",

конкурсы "Мисс экстрим — Вишнёвый УЛЁТ", "Вишнёвое очарование",

дискотека "Вишнёвая Бамбарбия Киргуду",

соревнования по пауэрлифтингу среди женщин,

бои на ринге "Стальные вишни",

выступление творческих коллективов "Вишнёвый марафон",

дефиле шляпок и конкурс "Вишня-краса — длинная коса",

показ мод для собак "ВишнЯПЁС".

Фестиваль "Вишневарово" — это яркая площадка для презентации коллективного народного творчества, народных художественных промыслов, народных забав, современных видов спорта и гастрономических изысков.

Как еще можно развлечься на фестивале

Каждый раз организаторы готовят немало сюрпризов, и зрители с удовольствием погружаются в это красочное и захватывающее действо. Фестиваль начинается костюмированным шествием. На главную улицу "вишнёвой столицы" России выходят жители и гости города в самых разнообразных костюмах с элементами вишни, цветов, фруктов и ягод. Десятки барышень-вишенок, сударынь Вишен и даже кавалеров приветствуют собравшихся.

Продолжают движение фольклорные коллективы из разных уголков Тамбовщины и соседних регионов. Парад сменяется выступлением артистов в различных жанрах народного и эстрадного творчества на открытой сцене в течение всего дня. Одновременно работают демонстрационно-игровые площадки. Гости фестиваля знакомятся с музейными экспозициями, экспонатами которых становятся предметы обихода, быта, народные костюмы. Обряды и старинные игры собирают огромное число участников. Любой желающий может померяться силой и ловкостью в богатырском ряду, примерить народный костюм, присоединиться к пению под гармонь или закружиться в весёлом хороводе…

Во время фестиваля работает Город мастеров: изделия из дерева, вязаные предметы одежды и игрушки, старинные предметы обихода, украшения, и многое другое — товары по душе могут найти все желающие. Ремесленные ряды не дадут заскучать никому! На празднике можно изготовить куклу-оберег Вишнешку, попробовать свои силы на старинном ткацком стане, свалять сувенирный валеночек с вишенкой на боку… На память о фестивале и городе гости могут увезти с собой многочисленные "вишнёвые" сувениры.

Особое удовольствие гостям доставляют гастрономические конкурсы "Вишнёвое изобилие" и "Бабушкино ВИШНЁВОЕ варенье". Уваровцы угостят всех желающих кулинарными лакомствами — печеньем ручной работы, фирменной горькой наливкой на вишнёвых веточках. Здесь можно узнать секреты приготовления варенья, различных тортов, кексов, пирожков, компотов, морсов, десертов из вишни и даже отведать вишнёвого супа! Всех желающих встречает чаем на травах с вишнёвым вареньем Чайная баба.

Конкурсы "Барышня-Вишенка", "Сударыня Вишня", "Вишнёвое очарование", "Вишня-краса — длинная коса", дефиле модных шляп — самые яркие моменты фестиваля. Участницы дефиле, а их свыше ста человек, демонстрируют вишнёвое великолепие в нарядах, и жюри совсем не просто определиться с победителями.

В вечерней программе фестивальных дней выступают известные коллективы или исполнители. Так, специальными гостями фестиваля в разные годы были ансамбль "Бурановские бабушки", Юлия Михальчик.

Ярким финалом праздника становится фейерверк "Вишнёвый БУМ!!!".

В 2020 году фестиваль "Вишневарово" пройдёт 10-11 июля.

Адрес: Тамбовская обл., г. Уварово.