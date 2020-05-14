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Автор Виктор Коваленко

"Костромская слобода": музей деревянного зодчества

Туризм

"Костромская слобода" — один из старейших в России музеев под открытым небом — небольшая деревенька, раскинувшаяся вдоль излучины реки Игуменки. В его составе не только памятники деревянной архитектуры, но и экспозиции, рассказывающие о жизни крестьянства и позволяющие наглядно показать посетителям народную культуру края.

История создания

Музей был создан в 1956 году и первым его экспонатом стала церковь Спаса Преображения на двадцати четырёх дубовых столбах из села Спас-Вёжи, подлежавшего затоплению в связи с созданием Горьковского водохранилища на реке Костроме. Церковь разместили на тот момент не на берегу речки Игуменки, а недалеко, во дворе Нового города Ипатьевского монастыря.

Чуть позже, когда музею было отведено место в излучине реки, начинает формироваться коллекция памятников деревянного зодчества. В основном дома, хозяйственные постройки и культовые сооружения поступают в 60-70 гг. XX века.

Основная территория экспозиции 

Внутренняя структура экспозиции музея воспроизводит собой село-однорядок. Наличие церквей подтверждает использование реконструируемого населённого пункта как административного и религиозного центра для окружающих сельских поселений (т.к. в селах в дореволюционной России находились приходские храмы, где собирались на молитву крестьяне с нескольких окрестных деревень), а большинство памятников расставлено вдоль одной улицы, большей частью отражающей расположение географического объекта — реки Игуменки.

Всего в музей входит 26 разнообразных памятников архитектуры. Здесь есть:

  • дом бедной крестьянской семьи,
  • несколько домов середняков,
  • два дома, принадлежавших состоятельным крестьянам-лесопромышленникам,
  • часовни,
  • церкви,
  • бытовые постройки — амбары (для хранения зерна),
  • овин (для сушки зерна и сена),
  • бани на сваях,
  • мельницы.

Важно отметить любопытную особенность — большая часть жилых строений принадлежало крестьянским семействам со средним достатком, но в этом нет ничего удивительного — костромские крестьяне преимущественно были середняками, однако это не являлось следствием хорошего плодородия почв или удачного ведения сельского хозяйства — наоборот, неустойчивость урожаев приводила к тому, что крестьяне начинали, помимо промыслов связанных с землёй, искать дополнительные источники заработка — уходили в город, занимались рёмеслами, лишь бы не зависеть от капризов природы.

Отдельные памятники архитектуры вошли в народные легенды и даже русскую классическую литературу. Строения на сваях — бани и мельницы, наверняка напомнят гостям про избушку на курьих ножках, и об обитающей в ней сказочном персонаже — Бабе Яге, которая в зависимости от сказки, могла быть как доброй, так и злой. А ещё эти сооружения напоминают о костромской низине, местности, в которой крестьяне вели хозяйство очень интересным образом из-за подтоплений её в весенний период. Земля благодаря этому была плодородной, но приходилось заниматься земледелием в сжатые сроки, а постройки — дома, церкви, бани, возводить на сваях, чтобы их не затопило.

Деревни, стоявшие в низине, были переселены в советское время и на её месте раскинулись воды Горьковского водохранилища, но память об этих населённых пунктах осталась. Если вспомнить произведение "Дедушка Мазай и зайцы" русского поэта Николая Алексеевича Некрасова — описываемая ситуация как раз происходила в одной из деревень Костромской низины. Отдельного внимания заслуживают этнографические экспозиции, дополняющие памятники народной архитектуры. Они выстроены по ассоциативному ряду:

  • так, в доме гончара расположена экспозиция по гончарному промыслу,
  • в доме многодетной крестьянской семьи — экспонаты, которые расскажут о воспитании крестьянских детей,
  • в домах лесопромышленников — сходство интерьеров с городскими квартирами состоятельных горожан,
  • в церкви — экспозиция рассказывает о том, как проходило таинство крещения.

Помимо обычных экскурсий, в музее есть чем занять и юных посетителей — существуют разнообразные программы для детей. В праздничные дни музей становится местом, привлекающим большое количество людей — здесь проходит, к примеру, праздник прощания с зимой — масленица.

Костромской музей-заповедник.

Адрес: г. Кострома, проспект Мира, д. 7

Тел.: (4942) 51-43-90

http://kosmuseum.ru/

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Темы музей кострома деревянное зодчество путешествие по россии
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