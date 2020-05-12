Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Александра Балан-Сенчук

Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой

Туризм

Первая ассоциация с американской кухней — это, конечно, фастфуд. Многие искренне верят, что в США питаются только гамбургерами, хот-догами, пончиками и картошкой фри, но в реальности американцы гораздо более изобретательны в вопросах кулинарии.

20 АМЕРИКАНСКИХ БЛЮД (еда в США)

Их кухня — это потрясающий по своей уникальности микс из азиатских, мексиканских и европейских основ, приправленный толикой национального колорита. Сегодня мы расскажем о самых популярных блюдах американской кухни, без которых не обходится ни одно значимое торжество.

Крылышки "Баффало"

Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой. Крылышки Баффало

Куриные крылышки "Баффало" — любимая пивная закуска американцев, которая со временем приобрела популярность во всем мире. Если верить легенде, то рецепт этого блюда родился в голове предприимчивой владелицы бара с говорящей итальянской фамилией Белиссимо, которой по случайности доставили куриные крылышки вместо куриных шей. Новая закуска так понравилась многочисленным гостям заведения, что женщина продолжила готовить это нехитрое блюдо, но уже на постоянной основе. Со временем рецепт крылышек "Баффало" разлетелся по всей Америке и теперь их подают в каждом приличном баре. Порадовать себя такой закуской сможет каждый, ведь готовятся они проще некуда. Конечно, такое блюдо далеко от диетических канонов, но потрясающий вкус стоит каждого набранного за время застолья грамма.

Ингредиенты для маринада:

  • 0.5 литра кефира
  • 1 ст. ложка соуса чили
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1 ч. ложка соли
  • Перец по вкусу

Ингредиенты для соуса "Баффало":

  • 60 гр. сливочного масла
  • 2 ст. ложки тростникового сахара
  • 3 ст. ложки томатной пасты
  • 1 ст. ложка соуса чили
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и перец по вкусу

Маринованные крылышки запекаются в духовке и подаются с соусом "Баффало", морковью и сельдереем. Приятного аппетита!

Гритс

Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой. Каша Гритс

Кукурузная каша гритс — традиционный завтрак жителей южных штатов. По консистенции она получается невероятно нежной и слегка тягучей. Как правило, подается в горячем виде с различными добавками. Каша гритс может быть соленой и сочетаться с яйцами и беконом, а может быть сладкой и дополняться различными сиропами и фруктами.

Картофельные шарики

Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой. Картофельные шарики

Традиционная американская кухня сытная и высококалорийная, поэтому похудеть в США вряд ли получится. Картофельные шарики — очередное легкое в приготовлении блюдо, которое, как правило, выступает в качестве гарнира к сочному стейку или аппетитным куриным крылышкам.

Ингредиенты:

  • 600 гр. картофеля
  • 2 ст. ложки сливочного масла
  • 2 яйца
  • 2 ст. ложки муки
  • 1 стакан томатной пасты с солью и перцем

Приготовление:

Смешайте в блендере отварной картофель, топленое сливочное масло, яйца. Затем сформируйте из получившейся массы однородные шарики, обваляйте в муке и пожарьте на сковороде (желательно жарить без масла или с небольшим количеством оливкового масла, чтобы хотя бы немного снизить калорийность). Залейте картофельные шарики томатной пастой с солью и приправами по вкусу.

Рагу с зеленым перцем чили

Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой. Рагу с перцем чили

Это блюдо — настоящая визитная карточка штата Нью-Мексико. Именно тут готовят лучшее во всей Америке мясное рагу с зеленым чилийским перцем. Попробовать сей шедевр кулинарного искусства можно практически в любом кафе или баре, а если поездка в США в ближайшее время в планах не значится, то это потрясающее блюдо нужно обязательно приготовить дома.

Ингредиенты:

  • 1 кг. свинины
  • 3 ст. ложки муки
  • 2 ст. ложки подсолнечного масла
  • 4 зубчика чеснока
  • 3 ст. ложки наваристого куриного бульона
  • 300 гр. томатов
  • 2 картофеля
  • 5 зеленых перцев чили

Приготовление:

Обжарьте нарезанное крупными кубиками мясо в масле, посыпьте мукой. Нарежьте картофель, томаты и чили, мелко порубите чеснок и добавьте в сковороду, залейте бульоном и оставьте до закипания. После уменьшите огонь до минимума и тушите рагу еще 40-45 минут. Посолите приготовленное блюдо и украсьте тертым сыром.

Рутин-Тутин Цинциннати чили

Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой. Рутин-Тутин Цинциннати чили

Блюдо с забавным и очень необычным названием было популярно среди обитателей Дикого Запада. Ковбои любили собираться большими компаниями в местных барах и проводить вечера за увеселительными напитками, поедая Цинциннати чили. Жители одноименного штата по сей день гордятся этим шедевром кулинарного искусства и считают его лучшим блюдом традиционной американской кухни.

Рутин-Тутин представляет собой большую тарелку спагетти с кукурузными чипсами и мясом с добавлением газированного напитка из коры дерева Сассафрас. Звучит диковинно, но на вкус действительно очень интересно и необычно. Если будете проездом в Цинциннати, то обязательно отведайте это знаменитое блюдо. Положительные эмоции гарантированы!

Смор

Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой. Американский десерт Смор

Любимый десерт всех бравых бойскаутов Америки — обязательный пункт в вечерней гастрономической программе детских лагерей. Смор — это два крекера с поджаренным на костре маршмэллоу и увесистым куском шоколада внутри. Все гениальное просто!

Черничный пирог

Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой. Американский черничный пирог

Американский черничный пирог — преобразованное под местные реалии кулинарное наследие британских колонистов, которые в попытке приготовить классический британский пудинг случайно получили на выходе не менее вкусный пирог.

Вынужденный рецепт появился по вине отсутствия духовых печей в распоряжении высадившихся на новом континенте британцев, поэтому изобретательным кулинарам пришлось готовить привычный десерт в обычных котелках, подвешенных над костром.

Еще по теме:

10 блюд, которые обязательно нужно попробовать в Италии

Самые странные и жуткие блюда мира

Походная кулинария

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы блюда туризм америка кухни мира американская кухня
Новости Все >
Врач: "В жаркую погоду перчатки не защитят от COVID-19"
Древние люди украшали себя пирсингом
На Ставрополье изъяли сомнительный алкоголь на пять миллионов рублей
Житель Кузбасса из ревности поджег дом соседки, погибли двое
В Брянске полицейские пресекли канал поставки героина в колонию
В Viber появятся групповые видеочаты до 20 человек
19-летняя британка почернела от автозагара и прославилась
Сотрудника Пенсионного фонда в Ингушетии обвиняют в хищениях
Бухгалтера райотдела полиции в Якутии осудили за мошенничество
У летучих мышей обнаружили близкого "родственника" коронавируса
Последние материалы
Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой
В древности лисы работали кошками
Древние люди украшали себя пирсингом
На Ставрополье изъяли сомнительный алкоголь на пять миллионов рублей
Житель Кузбасса из ревности поджег дом соседки, погибли двое
В Брянске полицейские пресекли канал поставки героина в колонию
19-летняя британка почернела от автозагара и прославилась
В Viber появятся групповые видеочаты до 20 человек
Собаки знают, о чем мы думаем
Когда и как мы сможем победить COVID-19?
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская Василий Амирджанов Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова
Комментарии
Эксперт: регионам не хватает средств для борьбы с лесными пожарами
Бригаду “черных лесорубов” задержали в Иркутской области
Длинная шея - результат чудовищной лени
«Правде.Ру» раскрыли технологию предсказаний будущего
Истерия в Чехии набирает обороты: охрана нужна послу России
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Как правильно ухаживать за шеей и декольте
Как выглядеть намного моложе своих лет?
Флот монгольского хана потопил камикадзе
"Жириновский ошибается редко, но здесь чутье его подвело"
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
Омолаживающая косметика для женщин 25-30 лет
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Золотые правила омоложения
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ