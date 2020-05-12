Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой

Первая ассоциация с американской кухней — это, конечно, фастфуд. Многие искренне верят, что в США питаются только гамбургерами, хот-догами, пончиками и картошкой фри, но в реальности американцы гораздо более изобретательны в вопросах кулинарии.

20 АМЕРИКАНСКИХ БЛЮД (еда в США)

Их кухня — это потрясающий по своей уникальности микс из азиатских, мексиканских и европейских основ, приправленный толикой национального колорита. Сегодня мы расскажем о самых популярных блюдах американской кухни, без которых не обходится ни одно значимое торжество.

Крылышки "Баффало"

Куриные крылышки "Баффало" — любимая пивная закуска американцев, которая со временем приобрела популярность во всем мире. Если верить легенде, то рецепт этого блюда родился в голове предприимчивой владелицы бара с говорящей итальянской фамилией Белиссимо, которой по случайности доставили куриные крылышки вместо куриных шей. Новая закуска так понравилась многочисленным гостям заведения, что женщина продолжила готовить это нехитрое блюдо, но уже на постоянной основе. Со временем рецепт крылышек "Баффало" разлетелся по всей Америке и теперь их подают в каждом приличном баре. Порадовать себя такой закуской сможет каждый, ведь готовятся они проще некуда. Конечно, такое блюдо далеко от диетических канонов, но потрясающий вкус стоит каждого набранного за время застолья грамма.

Ингредиенты для маринада:

0.5 литра кефира

1 ст. ложка соуса чили

5 зубчиков чеснока

1 ч. ложка соли

Перец по вкусу

Ингредиенты для соуса "Баффало":

60 гр. сливочного масла

2 ст. ложки тростникового сахара

3 ст. ложки томатной пасты

1 ст. ложка соуса чили

2 зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Маринованные крылышки запекаются в духовке и подаются с соусом "Баффало", морковью и сельдереем. Приятного аппетита!

Гритс

Кукурузная каша гритс — традиционный завтрак жителей южных штатов. По консистенции она получается невероятно нежной и слегка тягучей. Как правило, подается в горячем виде с различными добавками. Каша гритс может быть соленой и сочетаться с яйцами и беконом, а может быть сладкой и дополняться различными сиропами и фруктами.

Картофельные шарики

Традиционная американская кухня сытная и высококалорийная, поэтому похудеть в США вряд ли получится. Картофельные шарики — очередное легкое в приготовлении блюдо, которое, как правило, выступает в качестве гарнира к сочному стейку или аппетитным куриным крылышкам.

Ингредиенты:

600 гр. картофеля

2 ст. ложки сливочного масла

2 яйца

2 ст. ложки муки

1 стакан томатной пасты с солью и перцем

Приготовление:

Смешайте в блендере отварной картофель, топленое сливочное масло, яйца. Затем сформируйте из получившейся массы однородные шарики, обваляйте в муке и пожарьте на сковороде (желательно жарить без масла или с небольшим количеством оливкового масла, чтобы хотя бы немного снизить калорийность). Залейте картофельные шарики томатной пастой с солью и приправами по вкусу.

Рагу с зеленым перцем чили

Это блюдо — настоящая визитная карточка штата Нью-Мексико. Именно тут готовят лучшее во всей Америке мясное рагу с зеленым чилийским перцем. Попробовать сей шедевр кулинарного искусства можно практически в любом кафе или баре, а если поездка в США в ближайшее время в планах не значится, то это потрясающее блюдо нужно обязательно приготовить дома.

Ингредиенты:

1 кг. свинины

3 ст. ложки муки

2 ст. ложки подсолнечного масла

4 зубчика чеснока

3 ст. ложки наваристого куриного бульона

300 гр. томатов

2 картофеля

5 зеленых перцев чили

Приготовление:

Обжарьте нарезанное крупными кубиками мясо в масле, посыпьте мукой. Нарежьте картофель, томаты и чили, мелко порубите чеснок и добавьте в сковороду, залейте бульоном и оставьте до закипания. После уменьшите огонь до минимума и тушите рагу еще 40-45 минут. Посолите приготовленное блюдо и украсьте тертым сыром.

Рутин-Тутин Цинциннати чили

Блюдо с забавным и очень необычным названием было популярно среди обитателей Дикого Запада. Ковбои любили собираться большими компаниями в местных барах и проводить вечера за увеселительными напитками, поедая Цинциннати чили. Жители одноименного штата по сей день гордятся этим шедевром кулинарного искусства и считают его лучшим блюдом традиционной американской кухни.

Рутин-Тутин представляет собой большую тарелку спагетти с кукурузными чипсами и мясом с добавлением газированного напитка из коры дерева Сассафрас. Звучит диковинно, но на вкус действительно очень интересно и необычно. Если будете проездом в Цинциннати, то обязательно отведайте это знаменитое блюдо. Положительные эмоции гарантированы!

Смор

Любимый десерт всех бравых бойскаутов Америки — обязательный пункт в вечерней гастрономической программе детских лагерей. Смор — это два крекера с поджаренным на костре маршмэллоу и увесистым куском шоколада внутри. Все гениальное просто!

Черничный пирог

Американский черничный пирог — преобразованное под местные реалии кулинарное наследие британских колонистов, которые в попытке приготовить классический британский пудинг случайно получили на выходе не менее вкусный пирог.

Вынужденный рецепт появился по вине отсутствия духовых печей в распоряжении высадившихся на новом континенте британцев, поэтому изобретательным кулинарам пришлось готовить привычный десерт в обычных котелках, подвешенных над костром.

Еще по теме:

10 блюд, которые обязательно нужно попробовать в Италии

Самые странные и жуткие блюда мира

Походная кулинария