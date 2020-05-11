Туризм после пандемии

Туристические агентства, отели, авиа- и железнодорожные перевозчики Китая всего за три из пяти праздничных майских дней заработали около $5 млрд. Каковы прогнозы по восстановлению внутреннего туризма в России после отмены режима самоизоляции? На вопросы "Правды.Ру" отвечает эксперт по туризму, доктор экономических наук Александр Бандурин.

"Правда.Ру" недавно писала, что Жители Китая массово отправились в турпоездки по стране. Напомним, что в КНР, как и в РФ, в начале мая — длительные майские праздники. После снятия карантина власти Поднебесной открыли для посещения четыре тысячи туристических объектов.

Что планирует сделать Ростуризм для российских граждан? Можем ли мы рассчитывать на субсидии на отдых? С такими вопросами "Правда.Ру" обратилась к эксперту по туризму, доктору экономических наук Александру Владимировичу Бандурину.

— Все зависит от того, откроют ли границы. Если границы не откроют, конечно, внутренний туризм будет развиваться интенсивнее.

Основные туристические места, конечно, морское побережье:

Крым,

Кавказ.

Не стоит недооценивать путешествие по нашим замечательным рекам:

Волга,

Урал.

В летние месяцы традиционно востребованы:

Белое море,

Архангельская область,

Мурманская область,

Карелия.

Едешь ли в поезде или в автомобиле

Собеседник "Правды.Ру" упомянул только о тех местах, куда можно добраться сухопутным или морским путем, исключая перелеты.

— Все зависит от того, как самолеты будут летать. Если не откроют границы, в Калининградскую область очень тяжело будут поехать. Там нужно границу пересекать хотя бы Литвы. Может быть, люди поедут транзитным поездом. Это будет зависеть от того, как будет организованно железнодорожное сообщение.

Балтийское море тоже востребовано летом. Туризм для того и нужен, чтобы отдыхать. И так уже все засиделись дома.

Александр Бандурин полагает, что "резко скакнет" туристический поток в Подмосковье, люди потянутся в подмосковные пансионаты. Возможен рост цен. Естественно, многие из иногородних поедут в столицу.

— Вопрос только один — транспорт. Если поедут на автомобилях, Москва задохнется. Если будут добираться поездом, тогда уже легче. Автобусы — может быть. Тут с парковками, правда, проблемы могут быть для иногородних автобусов, — утверждает Александр Бандурин.

В заключение наш собеседник добавил:

— Не исключаю, что будет востребовано Поволжье, где к Чемпионату мира была создана гостиничная инфраструктура. Она сейчас будет задействована.

Самара,

Казань,

Волгоград.

— Турбизнес будет искать возможности, чтобы восстановить потери за апрель и май всеми способами. Все равно спрос будет большой. И его нужно будет удовлетворить. У меня только вызывает опасения транспорт. Это единственное, что будет держать.

Потому что железнодорожники сократили маршруты. Авиакомпании сократили перелеты.

Если на машинах поедут в регионы, это нормально. В Москву — будет очень тяжело. Сейчас привыкли к тому, что машин мало. А потом, представляете, какой резкий будет скачок? И все местные поедут здесь, плюс еще и туризм. Я боюсь, что здесь могут быть какие-то издержки с точки зрения транспортных проблем. По срокам только не понимает никто. Надеюсь, что в течение июня все восстановится. Будем надеяться, что в июле, августе будут серьезные объемы.