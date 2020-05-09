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Автор Михаил Закурдаев

Российских отельеров призвали быть лояльнее к внутреннему туризму

Туризм

С закрытием границ России в связи с пандемией коронавируса выбор места для летнего отдыха существенно сузился. Кто-то находит покой и тишину на собственной даче, где успел самоизолироваться. А что делать, если дачи нет или же попросту хочется чего-то нового?

Казалось бы, выход — российские санатории. Но нет ли риска в том, что с момента своего открытия после карантина несколько месяцев простаивающие здравницы просто-напросто взвинтят цены?

"После того, как Крым вернулся к России, когда нашу страну обложили санкциями, выездной туризм скатился близко к нулю. Была прекрасная ситуация из-за этих объективных условий, созданных положением России в мире, открылась перспектива использовать это для того, чтобы показать россиянам Россию, у нас тоже есть где отдохнуть", — отмечает член Русского географического общества Алексей Романов.

Сейчас, по его словам, добрая половина туроператоров перепрофилируется и проработает новые программы на внутренний туризм.

Эксперт вспомнил 2014 год, тогда власти обещали субсидированные тарифы на ставший российским Крым.

"Тогда, предчувствуя такой бум, наплыв туристов со всей России-матушки в Крым, и это после 20-летнего перерыва … я, например, лично в своей туркомпании отказался в скором времени от продвижения крымского турпродукта. Почему? Потому что эти отели, санатории вдруг взвинтили цены", — отметил Романов корреспонденту "Правды.Ру".

По его словам, сейчас перед санаториями России стоит выбор: либо поднять тарифы, чтобы окупить простои, либо, наоборот, сделать их более лояльными, чтобы привлечь побольше человек именно "к себе"

Эксперт призывает отельеров и ведущих туроператоров сесть за круглый стол, искать консенсус именно в тесном продуктивном разговоре. Организовать каким-то образом такой диалог предлагается Ростуризму, от которого, как считает Романов, идут весьма условные механизмы компенсаций.

"Россию для многих надо открывать, надо знакомить россиян с Россией. Потому что подавляющее большинство куда лучше ориентируется в переулках Анталии, чем в географии собственной страны", — уверяет эксперт.

Алексей Романов призвал к двум преференциям для внутреннего турпродукта. Они связаны с рекламой, так как федеральные ТВ-каналы являются для этой рекламы слишком дорогой площадкой. В ответ предлагается давать дотации тем СМИ, которые все же будут давать более лояльные условия. Вторая преференция при этом должна предназначаться для туроператоров, делающих упор на внутренний продукт.

 

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Темы санатории алексей романов внутренний туризм российское географическое общество
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