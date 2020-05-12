"Зеленая планета": лирикам про химиков

Перенестись из настоящего времени в прошлое, ненадолго заглянуть в будущее — современный музей дает возможность путешествовать во времени и пространстве.

Интерактивно-познавательный центр "Зеленая планета", Вологодская область

"Зеленая планета" — уникальный интерактивно-познавательный центр, на территории химического комплекса АО "Апатит" в Череповце. Это и корпоративный музей, сохраняющий историю, нематериальное индустриальное наследие череповецкого химического комплекса, и центр культурной жизни предприятия, и интереснейший туристический объект города.

Появление центра напрямую связано с развитием предприятия. Чтобы заинтересовать молодежь, потребовался принципиально новый подход к рассказу об истории, настоящем и будущем. Подрастающему поколению уже неинтересны музеи в их традиционном виде. Кроме того, в индустриальном музее собраны, в основном, воспоминания и фотографии ветеранов, много производственной информации, документов, но довольно мало предметов. А значит, в современном музейном комплексе должны быть яркая картинка, динамика и мультимедиа.

Первых посетителей "Зеленая планета" приняла в 2017 году. Большой комплекс занимает два этажа общей площадью 920 кв. м.

Полет в будущее

Уже при входе у посетителя создается впечатление о путешествии в будущее, в мир современных модернизированных технологий химической промышленности. В экспозициях центра можно совершить путешествие в виртуальную реальность, услышать истории, рассказанные ветеранами, собрать формулы химических элементов, провести занимательные химические опыты.

Экспозиция первого этажа посвящена сохранению и приумножению главного природного богатства — плодородных земель. С их нехваткой растущее население планеты может столкнуться уже в ближайшем будущем. Это наглядно можно увидеть на интерактивных тачскринах. А сохранение плодородия почв и увеличение объемов продукции сельского хозяйства невозможно без использования минеральных удобрений — витаминов плодородия. Эти витамины, которые производит компания "ФосАгро" — натуральные, они состоят из элементов, которые есть в природе. Азот входит в состав воздуха, фосфор — составляющая апатит-нефелиновой руды, которую добывают в Хибинах, калий добывают из солей и минералов. Путем сложных химических процессов каждый элемент тщательно отделяется, проходит обработку, добавление других полезных микроэлементов и формируется в маленькую гранулу, чтобы потом отдать все свои полезные свойства почве и растению.

Как добывается апатитовая руда, как из нее появляется минеральное удобрение, почему апатит уникален и отчего удобрения "ФосАгро" очень высоко ценятся в самых разных уголках света и продаются в более чем сто стран мира — наглядно в экспозиции "Зеленой планеты".

Химия — одна из самых сложных наук. И для того, чтобы в ней разбираться, нужно либо зазубривать учебный материал, либо понимать его. "Зеленая планета" помогает разобраться в сложных химических процессах. Это пробуждает познавательный интерес школьников. А кому-то и дает ответ на вопрос "кем быть?"

Школьники уже оценили виртуальную химическую лабораторию, где соединяют летающие в пространстве молекулы и составляют сложные химические формулы на сенсорных экранах. Процесс представлен как компьютерная игра и порождает интерес к науке химии. Популярен и электронный микроскоп, увеличивающий в несколько десятков тысяч раз — под ним можно рассмотреть кусочек апатита, сахара, кофе или лист растения.

"Очень важно, что наш центр дает целостное представление о группе компаний "ФосАгро": о производствах в Кировске, Волхове, Балакове и Череповце, — говорит директор центра "Зеленая планета" Юлия Бондаренко. — Также здесь представлена информация о социальных объектах, построенных компанией, и можно увидеть во всей полноте экологические программы. Нам бы очень хотелось, чтобы центр "Зеленая планета" воспринимался как связующее звено между предприятием и горожанами".

Путешествие в прошлое

Главная задача корпоративного музея — сохранение и популяризация индустриального нематериального наследия, полувековой истории химического предприятия. Ведь 2019 году Череповецкому химическому комплексу исполнилось 50 лет! Именно славное прошлое помогает следующим поколениям смотреть в будущее и даже прогнозировать его.

В исторической экспозиции "Зеленой планеты" посетители совершают необычное виртуальное путешествие в Череповецкий уезд конца XIX — начала XX века, погружение в историю применения минеральных удобрений от первых опытов до современных технологий.

Уникальные документы о первых опытах с минеральными удобрениями на территории уезда, фотографии и экспонаты времен начала прошлого века химикам предоставили специалисты Череповецкого музейного объединения.

"Для опытов выбирали ровную полосу земли, делили ее на три равные делянки. Одну делянку оставляли неудобренной, на остальные вносили минеральные удобрения в различных комбинациях. Затем производили одинаковый общий посев трав. Урожай собирали в мешки. Разницу можно было увидеть наглядно." (Из книги В. Г. Рачинского "Истории применения минеральных удобрений в Череповецком уезде" 1908-1912 г. г.)

Кстати, само здание, в котором расположился центр "Зеленая планета", является историческим. Это первый административный корпус азотно-тукового завода, построенный в 1969 году. Здесь когда-то располагался кабинет первого руководителя и были установлены первые ЭВМ размером с целую комнату, здесь принимались важные решения о дальнейшем развитии химического комплекса в Вологодской области.

Экспозиция спроектирована таким образом, что исторические материалы дополняются мультимедийными технологиями, позволяющими "оживить" любой экспонат. Вот, к примеру, кабинет руководителя. На столе разложены предметы и инструменты — старый фонарик, рулетка, штангенциркуль, часы, монетница. Прикоснувшись к одному из предметов, можно перенестись в прошлое с помощью видео с воспоминаниями ветеранов — участников событий, связанных с историей предприятия. Кульман — чертежный прибор советского периода — тоже не простой. Он интерактивный и оснащен современной начинкой — игровым компьютерным приложением "Заводская жизнь".

Прогуляться не только во времени, но и в пространстве можно, надев VR-очки. И уже в них перемещаться в виртуальной реальности по городу — от заводской площади к социальным объектам "ФосАгро" — корпоративным жилым домам, учреждениям образования, культуры, храмам и городским скверам.

Экспозиция сохраняет историю развития предприятия и всей отрасли, факты и свидетельства того, как менялись технологии, оборудование и с помощью мультимедийных экспонатов позволяет посетителям стать непосредственными участниками процесса:

добыть и рассортировать полезные ископаемые,

синтезировать удобрение,

доставить готовую продукцию потребителю, загрузив вагоны и суда.

В "Зеленой планете" можно узнать и о возрождении традиции строительства призаводских храмов, деревянном зодчестве, увидеть макеты храмов, возведенных компанией "ФосАгро" на территории предприятий — для своих работников и горожан. Одним из первых, кстати, эту экспозицию увидел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Череповец.

Погружение в настоящее

Обзорные экскурсии по экспозициям — только малая часть того, что предлагает "Зеленая планета". Специалисты центра разработали ряд программ для тех, кто всерьез увлечен химией. Школьники, которых волнует вопрос "Кем быть?" приходят на профориентационные занятия "Город профессий ФосАгро", чтобы узнать о специфике основных профессий на современном химическом предприятии, погрузиться в рабочую атмосферу и "примерить" понравившуюся специальность на себя.

Программы "Похимичим?!" и "Занимательная химия" включают в себя химические опыты с простыми веществами, а "Микромир" закрепляет навыки работы с микроскопом. Весной в "Зеленой планете" набирают группы практикума "Удобрения для растения" — посадив растения, дети наблюдают за воздействием на их рост азотных и фосфорных удобрений под руководством профессионального биолога.

Изучать химию стало еще интереснее с помощью уникального экспоната, который появился в "Зеленой планете" в прошлом году — интерактивной таблице Менделеева. Всего в инсталляции насчитывается 118 ячеек — по числу элементов в таблице Менделеева. В 82 ячейках представлены подлинные образцы химических элементов:

порошки,

капли,

кусочки металлов,

жидкости в колбах и баночках,

газы в стеклянных трубках.

Познавательные программы центра получили высокую оценку экспертов регионального и федерального уровня.

Награда "Социальный проект года-2017" была вручена за реализацию программы, имеющей высокую социальную значимость для города. В 2018 году Интерактивно-познавательный центр "Зеленая планета" стал победителем конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности. Северо-Запад" в номинации "Программа (проект), способствующая развитию образования в Северо-Западном федеральном округе", признан лучшим во Всероссийском конкурсе "Лучшие практики развития детского туризма" в номинации "Лучшая организация детского туризма в рамках внешкольной деятельности".

Своеобразной визитной карточкой центра стала семья Кисловых, каждый из членов которой носит "говорящее" имя и играет определенную роль в истории и жизни химического предприятия.

Аммиак Азотович и Селитра Карбамидовна — старшее поколение, стоявшее у истоков строительства завода и выпуска первой продукции — аммиака и селитры.

Диаммофоска Аммиаковна и Диамоний Фосфатович — современное поколение работников предприятия, а диаммофоска и диаммоний — одни из самых востребованных удобрений.

Азот, Фосфор и Сера — младшие представители семьи. Эти персонажи сопровождают посетителей центра на протяжении всей экскурсии по исторической экспозиции, они стали героями корпоративного мультсериала, с их изображением изготавливается сувенирная и полиграфическая продукция.

Индустриальный музей в итоге объединил в себе несколько направлений: музей, профориентационный центр, медиа-пространство, площадку для проведения массовых мероприятий. И превратился в современный мультимедийный комплекс, где прослеживается непрерывная связь прошлого с будущим, где интересно и детям, и взрослым.

За три года существования "Зеленую планету" посетили больше 60 тысяч человек. И каждый, выходя, признается, что посмотрел на химическое производство другими глазами.

Светлана Злобина,

заместитель директора ИПЦ "Зеленая планета"

Адрес: Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, 36

Тел.: (8202) 65-05-12

www.нашазеленаяпланета.рф