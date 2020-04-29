Аюрведические туры – сравнительно новый вид отдыха, который с каждым годом привлекает все большее количество неравнодушных к своему здоровью туристов со всего мира. Многие люди целенаправленно едут в Индию с целью восстановления и очищения организма, гармонизации общего состояния и установления физиологического равновесия.
Аюрведа представляет собой древнеиндийскую медицинскую систему, основанную на теории баланса трех дош – основных составляющих материального тела человека. Основное внимание уделяется причинам дисбаланса в организме, налаживанию естественных процессов и лечению различных заболеваний с помощью натуральных методик.
Данная медицинская система предполагает индивидуальный подход к каждому пациенту. Изначально специалист определяет дошу человека и тщательно анализирует психофизиологические параметры, конституцию и общее состояние организма.
Диагностика, как правило, проходит в несколько этапов. Вначале врач осматривает кожный покров, волосы, глаза, уши, рот, горло. Особое внимание уделяется языку, так как в аюрведе именно этот орган считается своеобразной картой болезней. Внимательный анализ языка позволяет довольно точно определить наличие токсинов в организме, состояние пищеварительной системы и энергетических каналов. Заключительной процедурой является пульсовая диагностика организма, которая дает специалисту более точную картину физического состояния пациента и позволяет назначить индивидуальное лечение, которое предполагает терапию, специальную диету и комплекс процедур для укрепления и очищения тела.
Терапия включает:
Диета, как правило, также подбирается индивидуально. В системе аюрведического питания практически нет запретных продуктов, но чаще всего индийские врачи настаивают на вегетарианстве с целью максимального очищения.
В ходе лечения также уделяется особое внимание отдыху и умеренной физической активности. Пациенты аюрведических клиник не только посещают лечебные процедуры, но также посвящают время медитациям и занятиям йогой.
Стоит отчетливо понимать, что аюрведическое лечение – это не тот вид отдыха, к которому многие привыкли. Как правило, все клиники располагаются далеко от океана, на территории нет никаких развлечений и даже бассейна. В номерах не удастся расслабиться у телевизора или посерфить в интернете, так как эти блага цивилизации находятся под запретом.
Также на территории клиники нельзя курить и употреблять алкогольные напитки, нарушать тишину и находиться за пределами номеров после установленного времени. Зачастую аюрведические туры предполагают полную изоляцию от внешнего мира с целью максимального расслабления и восстановления.
На первый взгляд может показаться, что правила слишком строгие, но пациенты обычно сами понимают цель подобной поездки и не хотят покидать пределы клиники ради более привычных удовольствий.
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