Аюрведические туры в Индию для очищения и восстановления

Аюрведические туры – сравнительно новый вид отдыха, который с каждым годом привлекает все большее количество неравнодушных к своему здоровью туристов со всего мира. Многие люди целенаправленно едут в Индию с целью восстановления и очищения организма, гармонизации общего состояния и установления физиологического равновесия.

Аюрведа представляет собой древнеиндийскую медицинскую систему, основанную на теории баланса трех дош – основных составляющих материального тела человека. Основное внимание уделяется причинам дисбаланса в организме, налаживанию естественных процессов и лечению различных заболеваний с помощью натуральных методик.

Особенности лечения

Данная медицинская система предполагает индивидуальный подход к каждому пациенту. Изначально специалист определяет дошу человека и тщательно анализирует психофизиологические параметры, конституцию и общее состояние организма.

Диагностика, как правило, проходит в несколько этапов. Вначале врач осматривает кожный покров, волосы, глаза, уши, рот, горло. Особое внимание уделяется языку, так как в аюрведе именно этот орган считается своеобразной картой болезней. Внимательный анализ языка позволяет довольно точно определить наличие токсинов в организме, состояние пищеварительной системы и энергетических каналов. Заключительной процедурой является пульсовая диагностика организма, которая дает специалисту более точную картину физического состояния пациента и позволяет назначить индивидуальное лечение, которое предполагает терапию, специальную диету и комплекс процедур для укрепления и очищения тела.

Терапия включает:

прием натуральных лекарственных средств;

лечение водой;

точечный массаж, направленный на установление баланса и гармонизацию организма пациента.

Диета, как правило, также подбирается индивидуально. В системе аюрведического питания практически нет запретных продуктов, но чаще всего индийские врачи настаивают на вегетарианстве с целью максимального очищения.

В ходе лечения также уделяется особое внимание отдыху и умеренной физической активности. Пациенты аюрведических клиник не только посещают лечебные процедуры, но также посвящают время медитациям и занятиям йогой.

Самые популярные аюрведические процедуры

Широдхара. Процедура показана пациентам с расстройствами сна, головными болями и повышенной тревожностью. Специалист льет теплую жидкость (это может быть молоко, масла, травяные настои) на зону межбровья и сопровождает ритуал расслабляющим массажем головы.

Снехапанам. Данная процедура предполагает употребление большого количества масла гхи с целебными травами. Снехапанам считается подготовительным этапом перед основным лечением.

Удвартханам. Техника сухого массажа с использованием целебных порошков, направленная на восстановление энергетических потоков в организме и улучшение физического и ментального состояния. Также процедура удвартханам показана при ожирении, параличе, кожных заболеваниях различной степени тяжести.

Насьям. Особая техника лечения головных болей и кожных болезней. Она входит в перечень очищающих процедур и обычно проводится ежедневно в течение 7-14 дней (зависит от исходного состояния). Насьям – это промывание носовых пазух целебными маслами или фруктовыми соками.

Кижи. Восстанавливающая и очищающая массажная техника с использованием трав, специй и целебных масел. Состав помещается в специальные мешочки, которые прикладываются к определенным участкам на теле.

Тхалам. Процедура нанесения лечебной травяной пасты с добавлением масел на зону макушки. Обычно назначается пациентам с продолжительными головными болями и бессонницей. Процедура длится около получаса и проводится ежедневно.

Вастхи. Лечебная чистка кишечника от шлаков и токсинов. Процедура предполагает промывание толстой кишки смесью масел и травяных экстрактов. Обычно специалисты рекомендуют вастхи при артрите, неврологических расстройствах, ревматизме и болях в области поясницы.

Рактамокшам. Это одна из пяти процедур в системе комплексного очищения организма. Чаще всего назначается при гипертонии, колите, гастрите, ревматизме, артрите и сахарном диабете. Рактамокшам – это обычное кровопускание с использованием пиявок.

Основные запреты в ходе лечения

Стоит отчетливо понимать, что аюрведическое лечение – это не тот вид отдыха, к которому многие привыкли. Как правило, все клиники располагаются далеко от океана, на территории нет никаких развлечений и даже бассейна. В номерах не удастся расслабиться у телевизора или посерфить в интернете, так как эти блага цивилизации находятся под запретом.

Также на территории клиники нельзя курить и употреблять алкогольные напитки, нарушать тишину и находиться за пределами номеров после установленного времени. Зачастую аюрведические туры предполагают полную изоляцию от внешнего мира с целью максимального расслабления и восстановления.

На первый взгляд может показаться, что правила слишком строгие, но пациенты обычно сами понимают цель подобной поездки и не хотят покидать пределы клиники ради более привычных удовольствий.