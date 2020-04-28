Козьмодемьянск-Васюки — пуп земли!

"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Командовать парадом буду я!" (И.Ильф, Е. Петров, роман "12 стульев")

Музей сатиры и юмора им. О. Бендера — символ г. Козьмодемьянска — прототип г. Васюков из романа "12 стульев", где Остап Бендер провёл знаменитый сеанс одновременной игры.

В романе "12 стульев", в главе "Сокровища", говорится о клубе железнодорожников как о сокровище, которое перешло на службу людям. Так и Козьмодемьянский музей сатиры и юмора является сокровищем города.

Центральный клуб железнодорожников построен благодаря найденным в стуле бриллиантам, а при создании музея бриллиантами явились люди, вдохновившиеся бессмертными произведениями Ильфа и Петрова.

Став "сокровищем", изюминкой, музей Остапа Бендера получил "сто шансов из ста", чтобы превратиться в символ, бренд города Козьмодемьянска.

Город Козьмодемьянск по многим признакам очень похож на описываемый в романе Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" город Васюки. После долгих исследований романа (а таковые серьезно проводились и литературоведами, и любителями) статус Козьмодемьянск — Васюки был подтвержден, и эта идея стала серьезным увлечением козьмодемьянцев.

7 августа 1995 года в городе Козьмодемьянске прошёл Первый межрегиональный фестиваль сатиры и юмора "Бендериада", посвящённый сатире, юмору и великому комбинатору.

24 августа 1996 года, во время второго фестиваля сатиры и юмора, в Васюках открылся музей Остапа Бендера. Сам великий комбинатор гордился бы этим музеем! Музей необычен, оригинален, неповторим и стал визитной карточкой города Козьмодемьянск-Васюки.

Музей сатиры и юмора им. О. Бендера — музей литературы и современного искусства. В нём можно окунуться в жизнь и быт 20-х годов 20-го века и примерить на себя образы героев знаменитых романов "12 стульев" и "Золотой телёнок".

Музей сатиры и юмора им. О. Бендера находится в г. Козьмодемьянске Республики Марий Эл. Располагается на втором этаже старинного купеческого особняка, принадлежавшего до революции Павлу Фёдоровичу Бычкову. Дом построен в XIX веке, в советское время здесь находился Дом медиков.

За более чем 20 лет существования музея посетителям были продемонстрированы более сорока выставок различных стилей и направлений. В музее время от времени проводятся театрализованные встречи, и даже аукцион "12 стульев", где посетители могут повстречать и самого Остапа Бендера, заглянувшего в музей имени себя после Карлсбадского турнира, да ещё с самим Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым, помощником Остапа по концессии.

Инсталляция "Пароход "Скрябин" — корабль, несущий культуру в массы. Экспозиция создана в стилистике Мейерхольдовского театра, с взметающимся в небеса водопадом стульев, шахматных фигур и ярких фотомоментов истории города. На носу парохода — Киса и Ося, а по курсу у них — Васюки.

Реплика "великого эпического полотна" "Сеятель" достойна особого внимания и восхищения. Именно благодаря этому знаменитому плакату, который если раз увидел, невозможно забыть, Остап Бендер попал в Васюки. Современники легко узнавали в нём аллюзию на одноимённую скульптуру И. Д. Шадра.

"Васюки — пуп земли!" — решил Остап в далёком 1927-м году, и оказался прав. Тому доказательство — одноимённая экспозиция в музее им. О. Бендера. А чему она посвящена? Естественно, Междупланетному шахматному конгрессу. 22 июня 1927 года Остап Бендер провёл в Васюках сеанс одновременной игры, в качестве известного гроссмейстера.

7 августа 1995 года, в день первой Бендериады, международный гроссмейстер Евгений Васюков тоже провёл свою шахматную партию. И так это ему понравилось, что он приезжал на Бендериаду десять лет подряд. Его даже спрашивали: "Вы Васюков из Васюков, что ли?" Он отвечал: "Нет, я из Москвы". Но потом полюбил наш музей и город имени себя и стал отвечать: "Да, я из Васюков".

"Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!" Помните эту фразу? Музей представляет участника грандиозного автопробега "Москва-Харьков-Москва" — машину марки "Лорен-Дитрих", больше известную как "Антилопа Гну". Здесь она уже на улицах Нью-Васюков.

Добро пожаловать в квартиру №17 по Варсонофьевскому переулку! Людоедка Эллочка обходилась словарным запасом в 30 слов и выражений, любила "кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены", а также… "шанхайские барсы". Но позолоченное ситечко из коллекции мадам Грицацуевой затмило и шанхайских барсов…

Куда ни глянь — повсюду фразы из "12 стульев" и "Золотого телёнка". Все они ушли в народ, неоднократно цитировались и всегда сопровождают нас по жизни.

Город Васюки ассоциируется с шахматами. В музее сатиры и юмора им. О. Бендера множество различных шахматных фигур и шахматных партий. Классические шахматы, фигурные шахматы из дерева и глины. Сеанс одновременной игры много раз проводился в стенах музея.

27 июля 2019 года гроссмейстер и чемпион мира по блицу Сергей Карякин провёл один из таких сеансов в образе Остапа Бендера. Годом раньше на его месте оказался Джон Уоррен, ведущий программы "Поедем, поедим".

Музей развивается и идёт в ногу со временем, появляются новые экспонаты: картины, скульптуры, экспозиции. Проводятся театрализованные экскурсии, мероприятия и мастер-классы для детей и взрослых. Для посетителей предусмотрен показ самых известных экранизаций романов "12 стульев" и "Золотой телёнок".

Экскурсионные программы, по заявкам туристов, могут провести Илья Ильф, Остап Бендер, Киса Воробьянинов, Эллочка Щукина, мадам Грицацуева, Лиза Калачёва. Костюмы этих известных персонажей может примерить любой желающий.

В музее множество сувенирной продукции, которую разрабатывают специально для музея мастера, ремесленники города Козьмодемьянска.

В настоящее время идёт работа по созданию VIP-сувенира шахматной партии с героями романов "12 стульев" и "Золотой телёнок". Автор — Леденейкин Николай Борисович, глиняных дел мастер, заслуженный работник культуры Республики Марий Эл.

"Командовать парадом буду я!", — ежегодно тысячи туристов произносят эту фразу, посетив оригинальный музей и примерив на себя образ великого комбинатора.

Для жителей города Козьмодемьянска музей является сокровищем, "вратами великих возможностей". А чтобы сокровище приумножалось, оно должно служить людям…

ЭПИЛОГ:

"Мне бы триста рублей!" — вскричал заведующий (музеем). — "Я бы здесь Лувр сделал!" (И. Ильф, Е. Петров, роман "Золотой телёнок")

P.S. Заседание продолжается!

Татьяна Забродина, Евгений Емелин,

сотрудники муниципального учреждения

"Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс",

структурное подразделение "Музей сатиры и юмора им. О. Бендера".

Адрес: Республика Марий Эл,

г. Козьмодемьянск, ул. Советская, 7.

Тел.: (83632) 7-15-70

www.kmkmuzey.ru