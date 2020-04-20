Знакомство с лесом, не выезжая из города

В 1998 году в честь 200-летнего юбилея Лесного департамента в Москве был создан Российский музей леса.

Музей входит в систему Рослесхоза Министерства природных ресурсов России. Находится он в одном из старейших московских районов — Монетчики, в особняке, восстановленном по проекту начала XIX в. Экспозиция музея рассказывает о жизни леса и его обитателях, о самом разнообразном применении дерева в быту в России и о лесном хозяйстве страны.

Главное направление в работе музея — содействие распространению в обществе знаний о лесе. В современном мире на первый план выступает значение леса как важнейшего компонента биосферы. Чистота воды и воздуха, плодородие почв, сохранение биологического разнообразия, изменение климата во многом зависят от состояния лесного покрова.

"Русь деревянная"

Постоянная экспозиция музея леса является одновременно естественнонаучной, исторической, этнографической и отраслевой.

Зал "Русь деревянная" показывает масштабы и многообразие применения древесины.

"Было бы неблагодарностью не назвать и лес в числе воспитателей и немногочисленных покровителей нашего народа. Точно так же, как и степь воспитала в наших дедах тягу к вольности и богатырским утехам в поединках, лес научил их осторожности, наблюдательности, трудолюбию и той тяжкой, упорной поступи, какою русские всегда шли к поставленной цели. Мы выросли в лесу, и, пожалуй, ни одна из стихий родной природы не сказалась в такой степени на бытовом укладе наших предков".

Экспозиция развивает эту мысль Л. Леонова. Велико влияние леса и на развитие духовной культуры народа, искусств и ремесел. Истинно русское шатровое деревянное зодчество представлено макетами исторических памятников: Успенской церкви из села Кондопога на Онежском озере и проездной башни сторожевой крепости из Туруханского края. В этом зале можно увидеть настоящую стену избы с окошком в резных наличниках, предметы русского быта из древесины, макеты северного крестьянского дома и деревянной мельницы, на компьютерных слайдах — постройки русской деревни.

Становлении государственного управления лесами

Зал "Государево око" рассказывает о становлении государственного управления лесами в России, начиная с летописных упоминаний.

Петр I впервые начал рассматривать российские леса как государственное достояние. С началом "эпохи корабельных лесов" пришло понимание того, что лес — ресурс, хотя и возобновляющийся, но исчерпаемый. Лесодефицит заповедных пород в центральных областях России послужил толчком к развитию лесоводственных наук: описанию лесов и составлению карт, посадке деревьев корабельных пород и их охране.

Знаменитые слова Петра I во время посева желудей вдоль Петергофской дороги: "…Не для себя тружусь, пользе государства впредь", — характеризуют труд лесоводов и важность государственного отношения к проблеме лесоразведения.

Созданный Павлом I Лесной департамент в составе Адмиралтейств-коллегии явился началом организации ведения лесного хозяйства в казенных лесах.

Экспонаты зала знакомят с историей лесного дела, ролью государственных деятелей, лесоводов и общественности в сохранении лесов и распространении лесоводственных знаний, историей "Всероссийских съездов Лесовладельцев и Лесохозяев", организованных Лесным обществом.

Архитектурно-художественными образами петровской эпохи экспозиция зала "Государево око" воспроизводит облик Санкт-Петербурга, откуда велось управление лесами. Исторические реликвии и документы дополняют тему. Здесь можно увидеть копию охранной грамоты Ивана III на лес Троице-Сергиеву монастырю, подлинник повторного издания (1737 г.) Соборного уложения царя Алексея Михайловича, памятную медаль 1716 г. "Владычествует четырьмя при Борнгольме", выбитую по повелению Петра Iв честь командования им союзными эскадрами с целью очистить Балтийское море от шведских судов.

"Храм леса"

В зале "Храм леса" живописными средствами, лесными природными материалами создана атмосфера леса. Резные деревянные врата в центре зала символизируют лес как храм, храм природы. Это место отдохновения, остановки в пути, где можно присесть и подумать, послушать многоголосие леса и журчание ручья, протекающего по периметру зала.

В верхнем ярусе зала на живописном панно изображены леса России, их природное разнообразие, вечное течение жизни через смену времен года. Лес дарит человеку жизненные силы и вдохновляет на творчество.

На фоне живописи располагаются природные "экспонаты", звери, птицы, насекомые, уголки растительного и грибного царства, выворотень — ствол упавшей отжившей ели, а рядом — молодое деревце. Так показана смена поколений в лесу, непрерывность жизненного цикла, гармония и сложность взаимоотношений всех организмов лесного сообщества.

Об этом и многом другом посетители узнают из обзорных экскурсий, старшие школьники, студенты биологических специальностей и взрослые — из экскурсий "Лесные экосистемы" и "Природа Подмосковья", "Птицы наших лесов".

"Храм леса" и весь интерьер музея демонстрируют древесину как совершенный строительный материал.

"Трактат о лесном хозяйстве"

О лесном хозяйстве: устройстве и восстановлении лесов, их охране и рациональном использовании рассказывает экспозиция второго этажа "Трактат о лесном хозяйстве".

Многие люди, даже любящие лес и часто в нем бывающие, не всегда знают о работе таксаторов и лесоустроителей, о дистанционных методах учета лесов, планировании ведения лесного хозяйства, рубках ухода за лесом, о лесопользовании. Об этом — раздел "Таксация и лесоустройство".

Раздел "Защита леса от вредителей и болезней" дает представление о задачах лесозащиты и работе лесопатолога, закономерностях колебания численности насекомых и о регулирующих их механизмах; здесь можно увидеть изображения насекомых — вредителей леса, образцы поражения деревьев гнилевыми болезнями и стволовыми насекомыми, карты распространения очагов хвое-и листогрызущих вредителей.

"Охрана леса"

В разделе "Охрана леса" посетитель узнает:

о типах пожаров, способах их обнаружения, в т. ч. из космоса,

о работе службы "Авиалесоохрана",

о героическом труде лесных пожарных,

правилах поведения в лесу.

Экспозиция заставляет задуматься о своем отношении к лесу — хранителю жизни на нашей планете.

"Лесовозобновление и лесоразведение" знакомит с природой естественного возобновления леса, с лесными питомниками и лесосеменным делом, созданием лесных культур. Срез лиственницы из рукотворных лесов лесничего К. Ф. Тюрмера смотрится как предмет искусства, искусства лесоводства. Коллекция шишек лесных пород деревьев дает представление о видовом разнообразии лесов мира. На раздвижных кассетах в зале располагаются тематические экспозиции из истории развития лесокультурного дела.

О представителях школы русского лесоводства и лесных учебных заведениях рассказывает раздел "Лесная наука и образование".

Передвижные музейные выставки посвящаются знаменитым лесоводам, памятным датам из истории лесного дела и современного лесного хозяйства. Работает компьютерный информационный киоск, содержащий самые разнообразные сведения по тематике музея. В кинозале можно посмотреть видеофильмы, дополняющие экскурсии.

Музей интересен тем, что фонды его комплектуются всем "лесным миром": лесхозами и лесничествами, институтами и частными лицами. С недавнего времени отмечается "День Дарителя Российского музея леса" — 14 августа.

Адрес музея: Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 4.

Иван Жмайлов, ведущий специалист по обеспечению сохранности музейных предметов отдела научной реконструкции и изыскательской работы ФБУ "Российский музей леса"